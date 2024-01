In vendita i biglietti per il festival di Sanremo 2024 al Teatro Ariston

- Pubblicità -

Scatta la vendita dei biglietti per assistere alle 5 date del festival di Sanremo 2024 dalle poltroncine del Teatro Ariston. Un vero e proprio click day che è partito alle ore 9.00 di oggi, 23 gennaio, con le prime file (virtuali) per accaparrarsi un tagliando online. Fin dall’inizio della mattinata, chi si collegava al sito ufficiale Rai (i titoli di ingresso infatti non sono disponibili sul circuito tradizionale, come ad esempio TicketOne) veniva rimandato alla “sala di aspetto” di Cloudflare a causa dell’elevato volume di traffico. Una misura per evitare che il sito web vada in tilt per le troppe richieste. Vediamo allora i prezzi dei biglietti per assistere al festival della canzone italiana al Teatro Ariston di Sanremo e i dettagli su come comprare i titoli di ingresso.

Le date e i prezzi di Sanremo: quanto costa andare all’Ariston

Il costo dei tagliandi per entrare al Teatro Ariston nelle 5 date del festival di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio 2024) non è poi così a buon mercato. Si parte da un minimo di 110 euro per arrivare ai 730 euro della finale.

- Pubblicità -

Ecco il listino prezzi in dettaglio:

Prime 4 date di Sanremo

martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024

Platea – 200 euro

Galleria – 110 euro

martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024 – 200 euro – 110 euro Finale di Sanremo

sabato 10 febbraio 2024

Platea – 730 euro

Galleria – 360 euro

Dove comprare i biglietti per Sanremo 2024 al Teatro Ariston

La Rai, in un comunicato stampa, ha diffuso anche le regole per l’acquisto dei biglietti per assistere dal vivo a Sanremo. Ogni persona può accaparrarsi al massimo 2 tagliandi, che saranno nominativi e potranno essere cambiati online entro 48 ore dall’inizio della serata. Per comprare i biglietti è necessario registrarsi sul sito sanremo2024.aristonsanremo.com (email, nome, cognome, cittadinanza, codice fiscale, documento di identità fronte-retro), seguire la procedura guidata, scegliere la data e i posti nel Teatro Ariston e pagare con carta di credito. Il biglietto digitale sarà poi inviato via mail e resterà salvato nell’area riservata del sito.

- Pubblicità -

La 74esima edizione del festival della canzone italiana

Intanto c’è attesa per le scalette delle serate. Chi avrà la fortuna di comprare i biglietti per Sanremo 2024 potrà vedere dal vivo al Teatro Ariston 30 cantanti, 27 big e 3 giovani. A condurre la sfida canora sarà ancora una volta Amadeus, che sarà affiancato da Marco Mengoni nella serata di apertura e poi da Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, mentre per la finale ci sarà Fiorello. Tra gli ospiti Giovanni Allevi, Russell Crowe con la sua band, Eros Ramazzotti, Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti.