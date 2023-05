Dall’illustratore di JK Rowling a Biro: la Città dei giovani lettori a Firenze

- Pubblicità -

Sta per alzarsi il sipario sulla prima edizione de La Città dei giovani lettori, spin off dell’amatissimo festival La Città dei Lettori, che si terrà a Firenze, a Villa Bardini dal 4 al 6 maggio.

Tre giorni, a ingresso gratuito, dedicati alla narrativa da 0 anni in su, durante i quali sarà possibile incontrare scrittori, illustratori e partecipare a laboratori pensati su misura per più piccoli e giovani adulti.

Il programma de La Città dei giovani lettori

Sarà Jim Field, pluripremiato illustratore inglese creatore delle immagini de “Il maialino di Natale”, best seller firmato dall’autrice di Harry Potter J. K. Rowling, ad inaugurare la prima edizione de La città dei giovani lettori a Firenze, festival dedicato alla letteratura per bambini, ragazzi, adolescenti e young adult nato dal progetto La città dei lettori di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano.

Il 4 maggio a Villa Bardini: illustrazioni live e firmacopie

Appuntamento giovedì 4 maggio ore 17 a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2, Firenze), dove, nella limonaia, l’artista sarà protagonista di letture animate delle sue opere pubblicate dalla casa editrice ZOOlibri, con illustrazioni live e firmacopie a seguire, affiancato da Farollo di “Farollo e Falpalà”, libreria Premio Andersen a cui è affidata la programmazione del festival. Da video musicali a pubblicità e albi illustrati, Field ha ricevuto per i suoi lavori riconoscimenti prestigiosi tra cui il Booktrust Roald Dahl Funny Prize, l’Oscar’s Book Prize, il Sainsbury’s Children’s Book Awards e il Lollies Book Award.

Tra le iniziative della giornata, tutte in programma alle 17.00 a Villa Bardini, nella serra il laboratorio di scrittura creativa sul giallo con Angelo Mozzillo, creatore della fortunata serie “Detective Linus” (Battello a Vapore) e autore di installazioni multimediali, reportage narrativi, sceneggiature e spettacoli teatrali nonché vincitore nel 2021 del Premio Andersen per il miglior albo dagli 0 ai 6 anni e del Superpremio Andersen con “Io sono foglia” (Bacchilega Junior). In contemporanea, nel salone, “I libri accessibili”, evento dedicato a insegnanti, genitori, bibliotecari ed educatori che vedrà dialogare Sante Bandirali, editore, scrittore e traduttore pluridecorato – anche col Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020 – tra i fondatori della casa editrice “uovonero”, molto attenta all’inclusione della diversità, alle difficoltà cognitive e agli svantaggi nella lettura, e Arianna Papini, arte terapeuta, pittrice, formatrice, docente di illustrazione all’Isia di Urbino e autrice di oltre 150 libri per ragazzi.

La città dei giovani lettori, il programma del 5 maggio

Il programma della mattina del 5 maggio a la Città dei giovani lettori comincia alle 10 con le scolaresche, con l’illustratore Francesco Chiaccio. Per i ragazzi delle medie si segnala poi l’incontro con Lucia Perrucci al piano terra della villa, che racconterà il fantasy “La prodigiosa macchina cattura anime di Cassandra Apollinaire” (Mondadori Ragazzi). Per le scuole secondarie di secondo livello, invece, si ricorda l’appuntamento con Daniela Palumbo, giornalista e redattrice editoriale autrice di “Gli sbagliati del Dubai” (Editrice Il Castoro), romanzo sull’amicizia e sull’elaborazione del lutto, che sarà presentato in villa in collaborazione con il concorso letterario Libernauta. Alle 12.30 spazio alla presentazione del progetto di graphic novel del Commissario Mascherpa (Poliziamoderna), nato da un’iniziativa di Polizia di Stato per sensibilizzare i ragazzi sulla criminalità organizzata.

Nel pomeriggio spazio invece alle iniziative aperte a tutti con due appuntamenti, tutti alle 17:00: nella serra il talk “Lettori e Lettura. Generi, percorsi e stili letterari a confronto” con Lucia Perrucci, Teo Benedetti, Francesco Chiacchio e Daniela Palumbo che, a partire dai loro libri, ragioneranno sul valore della narrativa per ragazzi; nel salone il paleontologo del Museo Civico di Storia Naturale di Milano Cristiano Dal Sasso, insieme all’illustratrice Isabella Grott e a Farollo, condurrà aspiranti paleontologhe e paleontologi di ogni età indietro nel tempo per imparare tutto sui dinosauri.

6 Maggio a La città dei giovani lettori

Sabato 6 maggio sarà una giornata ricchissima di eventi. Si parte alle 10:00 in serra, con I viaggi di Sam Usher, letture animate e illustrazioni con l’autore inglese di Temporale e Sole e si conclude alle ore 17:30 nel salone della villa con “Duello all’ultima pagina”: spettacolo che porta sul palcoscenico due performer delle storie e della letteratura per ragazzi, Susi Danesin, attrice professionista che fa della mimica e del linguaggio non verbale il suo punto di forza e Alfonso Cuccurullo, narratore e professionista della voce. I due si divertiranno a mescolare i loro mondi e il loro modi di raccontare attraverso i suoni, la mimica, le parole e i silenzi in un lavoro pieno di energia, ironia e creatività adatto a tutti. Nel mezzo una serie lunghissima di appuntamenti: dal laboratorio con l’illustratrice del racconto “Il posto segreto”, Felicita Sala al dialogo su cittadinanza e comunicazione “Cittadini di oggi e di domani”, da “Tutto ma proprio tutto sui draghi!” (alle 15:30) fino alla presentazione della rivista per famiglie BIRO (alle 14:15).

Si segnala infine che, domenica 7 maggio “La città dei giovani lettori” sarà presente ai Giardini della Terza Piazza, presso il Coop.fi di piazza Leopoldo a Firenze, con un appuntamento a cura di libreria Farollo e Falpalà nell’ambito della giornata dedicata ai piccoli lettori promossa dalla sezione soci Coop Firenze nord ovest e del Quartiere 5.

La città dei giovani lettori è possibile grazie al patrocinio di Ministero della cultura e Polizia di Stato, il patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 1 del Comune di Firenze, il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze e la collaborazione della rivista Biro.

Il programma completo de “La città dei giovani lettori”, festival del libro e della letteratura a Villa Bardini (Firenze), è consultabile sul sito ufficiale della rassegna.