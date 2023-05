Dal Molo all’Ultravox, via alla stagione dei locali estivi di Firenze

- Pubblicità -

A Firenze parte la stagione 2023 dei locali estivi, con i primi chioschi all’aperto che riprendono vita sui lungarni, nelle aree verdi, come anche nelle zone meno centrali della città. A dare il via alle danze saranno il Molo, su lungarno Colombo, il Light nei giardini di Campo di Marte e l’Ultravox nel prato dell’anfiteatro delle Cascine. Seguono a ruota la Limonaia di Villa Strozzi, mentre a fine mese toccherà al Giardino dell’Orticoltura. Insomma spazi verdi e luoghi pubblici tornano a rivivere con eventi, concerti, aperitivi, in attesa che anche le altre realtà “open air” spalanchino i battenti.

L’inaugurazione 2023 del Molo e del Light

I primi locali estivi di Firenze daranno via alla nuova stagione nella serata di venerdì 12 maggio 2023: l‘opening del Molo, su lungarno Colombo 27, sarà affidato alle sonorità house del dj Luca di Venere. Poi ogni giorno, fino a settembre, un evento diverso, tra cui musica, concerti, residenze d’artista, mercatini vintage, serate targate “Mixology waves” per rendere omaggio al giornalista Andrea Mi, un appuntamento con il mensile di eventi e cultura Lungarno, Aperiroad per parlare di viaggi. E ancora sedute di yoga, lezioni di capoeira, tornei di ping pong, escursioni di rafting, laboratori per bambini, senza dimenticare lo street food, dal lampredotto alla pizza bio. Tra i primi ospiti musicali Cecco & Cipo (25 maggio), il trio Get Wet (3 giugno) e il ritmo brasiliano di Itaiata De Sà (8 giugno).

La stagione dell’Ultravox di Firenze e dell’anfiteatro delle Cascine si apre con il Festival del volo (meteo permettendo), da venerdì 12 a domenica 14 maggio, tre giorni di voli, mongolfiere, aquiloni, aeromodellismo, incontri con piloti, spettacoli sul tema del volo, mostre fotografiche. Tanti gli appuntamenti in programma, dal festival della birra artigianale (venerdì 19 maggio) a una festa tutta dedicata alla bistecca alla fiorentina (26-28 maggio), fino al Firenze Cosplay Festival (2-4 giugno). E poi concerti tra cui l’atteso live dei Kraftwerk all’anfiteatro (7 luglio) e la tappa del tour dei Verdena (28 luglio).

Vario il programma settimanale di eventi del Light, che apre i battenti sempre venerdì 12 maggio nei giardini di Campo di Marte. Ogni mercoledì sera jazz, giovedì è dedicato alla musica “vintage”, il venerdì vede protagonisti dj set al femminile, il sabato è tempo di concerti, mentre domenica torna anche il “Cinema di Marte” con la proiezione gratuita di film, documentari e cartoon. I primi titoli in cartellone sono “E’ stata la mano di Dio” (14 maggio), “Freaks Out” (21 maggio) e “Dogman” (28 maggio).

L’inaugurazione 2023 degli altri locali estivi di Firenze

Scaldano i motori anche altri locali estivi di Firenze: gli spazi all’aperto della Limonaia di Villa Strozzi con iniziative, dj set, spettacoli teatrali e chioschi di street food, tornano attivi da mercoledì 17 maggio (inaugurazione ore 18). Riparte inoltre la stagione del Giardino dell’Arte cultura, con l’opening fissato per domenica 28 maggio quando sarà protagonista la creatività artigiana, in collaborazione con l’Associazione Heyart. L’iniziativa darà il via a un programma di eventi, performance di danza, presentazioni di libri, attività per bambini.

Intanto fervono i preparativi per altri locali estivi di Firenze, pronti per l’estate 2023. Ad esempio sono in corso i lavori per allestire i chioschi del Fiorino sull’Arno e dell’Habana su Lungarno Pecori Giraldi (ma la data di apertura non è stata ancora annunciata). Insomma, come l’anno scorso, si prospetta una lunga stagione, da passare all’aperto.