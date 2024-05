Lumen: al via alla stagione estiva 2024

- Pubblicità -

Da giovedì 30 maggio inizierà la quarta stagione estiva 2024 del Lumen: da area in disuso a presidio culturale di Firenze Sud, al Parco della Mensola ricominceranno gli eventi e i progetti che hanno permesso al Lumen di diventare uno dei luoghi di cultura principali della città.

Cos’è Lumen?

Lumen, acronimo di Laboratorio Urbano Mensola, è uno spazio creato grazie all’associazione Icchè Ci Vah Ci Vole, che grazie alla concessione del Comune di Firenze è riuscita a creare uno spazio importante per la comunità e per la città intera, diventando un luogo di cultura e di socializzazione fondamentale per tutta la zona di Rovezzano – Firenze Sud

- Pubblicità -

Festa di inaugurazione della stagione

La festa di apertura della stagione estiva è fissata per il 30 maggio, con ospiti come Piuttosto Che (alias Pierluca Mariti), comico e content creator, e Ava Hangar (alias Riccardo Massidda), drag queen e dj, che parteciperà successivamente con un dj set.

Il 31 maggio al Lumen

Il giorno successivo, 31 maggio, al Lumen parteciperanno i Falafel Fazz Familia, collettivo musicale elettropunk romagnolo, che apriranno la serata all’esibizione dei dj della serata, ossia il duo britannico Kahn & Neek e Commodo.

- Pubblicità -

Il programma del Lumen nel primo weekend di giugno

Sabato 1 giugno si svolgerà dalle 17.00 Custom Camper, un seminario su come trasformare un comune van in un camper, organizzato da Lofo.io. Successivamente Michela Camilli e Paola Bianchi dirigeranno Arte Espressiva, un laboratorio tra yoga e arteterapia, al quale si aggiungerà lo street artist Ninjaz con una sessione di live painting. In serata spazio a TSVI, nome d’arte di Guglielmo Barzacchini, e Elisa Miglionico, entrambi dj italiani residenti a Londra, in collaborazione con Lattexplus. Lo show godrà di una serra fonoassorbente, per divertirsi con i decibel senza disturbare il quartiere di notte.

Domenica 2 giugno dalle 16.30 Michela Camilli e Paola Bianchi riproporranno Creayoga, una sessione di yoga e arteterapia per bambini dai 5 ai 7 anni, mentre in serata la band di Tommi Agnello & the Giant Tubes presenterà Blue Tea e Linda & The Off Key, dalle 19.30 fino alla chiusura. Sia sabato che domenica, dalle 17.30 alle 19.00 Hate Yoga di Niccolò Paparozzi permetterà a tutti di partecipare a una sessione di yoga completa: dalla pratica delle asana alla meditazione.

- Pubblicità -

Estate 2024: eventi, concerti e non solo

In seguito Lumen ospiterà una lunga serie di eventi di vario tipo come la Queer Week, o il Bosconi Fest 2024 rivolto ai producer di musica elettronica, o la performance del Theatre for Everybody dalla Striscia di Gaza. Un calendario variegato, per coinvolgere la popolazione del quartiere e rendere lo spazio in Via del Guarlone 25 un centro dinamico per tutta la città.

Come arrivare al Lumen

Nei giorni dell’inaugurazione sarà presente una navetta gratuita che collegherà Firenze al parcheggio della stazione di Rovezzano. La navetta partirà ogni 30 minuti dalla fermata Giovine Italia, in zona Piazza Beccaria/Parcheggio Le Murate. Durante tutto l’evento sarà possibile incontrare i partner delle iniziative, e provare pietanze e bevande di aziende locali, spaziando tra pinse, piatti vegetariani, diversi tipi di vini e birre (anche senza glutine) e cocktail. Da quest’anno Lumen sarà plastic free, e sarà possibile acquistare un bicchiere riutilizzabile con cauzione di 1 euro. Per maggiori informazioni visitare il sito dell’iniziativa.