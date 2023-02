Martedì grasso 2023: sfilata dei carri al Carnevale di Viareggio

- Pubblicità -

Grande attesa per la sfilata dei carri del Carnevale di Viareggio in occasione del Martedì grasso, il 21 febbraio 2023: il quinto corso mascherato si svolgerà in notturna. Uno show di luci e colori che andrà in scena sul percorso dei viali a mare. Tra gli eventi anche il concerto degli Extraliscio, che daranno il via alla festa, e le iniziative nel rione Darsena. La sfilata del Martedì grasso non sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, come successo per alcune edizioni passate, ma in compenso un’emittente lucchese seguirà tutta la sfilata del Carnevale di Viareggio.

Martedì grasso al Carnevale di Viareggio 2023: gli orari della giornata

Come succede in occasione di ogni corso mascherato, durante la mattinata la Cittadella del Carnevale apre le porte dalle 9 alle 12 per le visite del pubblico, mentre dalle ore 14 – lungo il circuito della manifestazione – sarà possibile partecipare alla visita guidata ai carri allegorici di Viareggio (costo 5 euro più il biglietto di entrata alla sfilata). La canzone ufficiale di questa 150esima edizione, è La maschera ride degli Extraliscio, gruppo che suonerà sui viali a mare prima del corteo mascherato: il concerto inizierà alle ore 15.30.

L’orario di inizio della sfilata del Carnevale di Viareggio per il Martedì grasso 2023 è fissato invece alle 17, quando i carri allegorici più grandi al mondo torneranno a prendere vita. Si tratta di 9 carri di prima categoria, i più imponenti alti anche 20 metri, e 4 di seconda, accompagnati dalle mascherate di gruppo e singole. L’ultima data del Carnevale di Viareggio è in programma sabato 25 febbraio, con la classifica 2023 dei carri e il gran finale dei fuochi d’artificio.

Diretta tv e quanto costa il biglietto di entrata al corso del Carnevale di Viareggio

Anche per il Martedì grasso il biglietto di entrata per assistere alla sfilata dei carri del Carnevale di Viareggio costa 22 euro (25 euro se si è acquistato un tagliando “open” per un corso senza data prefissata), più i diritti di prevendita per chi li compra online. I ragazzi fino ai 14 anni e le forze dell’ordine pagano 16,50, mentre i bambini fino al metro e venti di altezza entrano gratis. Il prezzo per le comitive da 25 persone in su è di 18,50 euro (14,50 anni per gli under 14). La tribuna costa 25 euro, mentre il pacchetto per il posto numerato e l’ingresso alla sfilata 45 euro.

Chi non andrà fisicamente al Carnevale di Viareggio, potrà seguire il corso del Martedì grasso in diretta tv: l’appuntamento sarà trasmesso da Noitv, emittente di Lucca, sul canale 12 del digitale terrestre oppure in streaming web.

Le feste nei rioni: Carnevaldarsena

Continua inoltre il programma delle feste nei rioni di Viareggio, con il Carnevaldarsena che per il Martedì grasso apre le cucine a mezzogiorno per il pranzo e alle 18.30 per la cena. Dalle 21 parte la musica sui 5 palchi allestiti lungo via Coppino.