Mercati e mercatini a Firenze: la guida per il mese di marzo

Il mercato delle Cascine di domenica, le bancarelle in piazza Santa Croce e in Santissima Annunziata, gli appuntamenti dell’antiquariato e il vintage al Visarno. Tante idee per mettere il naso fuori casa e curiosare tra le proposte degli ambulanti, in vista della primavera. Dal centro alla prima periferia, nel mese di marzo la lista dei mercatini a Firenze torna ad allungarsi. Ci sono appuntamenti tradizionali per questo periodo dell’anno, ma anche sorprese, come il debutto del mercatino regionale piemontese a piazzale Michelangelo. Ecco qui una lista ragionata dei principali eventi fiorentini per lo shopping all’aria aperta.

Mercato alle Cascine di domenica: Fiera quaresimale e Festa “del grillo”

Tornano le fiere quaresimali nel parco delle Cascine, con i circa 200 banchi che prendono posto da mattina a sera lungo il “circuito” normalmente occupato dagli ambulanti il martedì, partendo dalla passerella dell’Isolotto e arrivando a quella delle Cascine. La manifestazione è curata da Confesercenti e Confcommercio Firenze. Il mercato delle Cascine di domenica, durante la Quaresima, è previsto in questi giorni: 12, 19, 26 marzo e il 2 aprile 2023. L’orario di vendita va dalle 8 alle 19.30. Passata la Pasqua, nuova giornata di shopping domenica 21 maggio, per la festa del grillo (che sarà tale solo nel nome, perché ormai i piccoli insetti non vengono più venduti).

Mercatino regionale piemontese a piazzale Michelangelo

Nell’elenco dei mercatini e delle manifestazioni commerciali straordinarie 2023 approvate dal Comune di Firenze, figura anche una novità in questo mese di marzo: l’appuntamento dedicato ai prodotti piemontesi. Per la prima volta arriverà al piazzale Michelangelo sabato 18 e domenica 19 marzo 2023. Si tratta di una fiera itinerante che sta portando in mezza Italia le eccellenze enogastronomiche del Piemonte, come salumi, formaggi, miele, cioccolato, dolci e crema di nocciola.

Fiera in piazza Santissima Annunziata e in piazza Santa Croce: i mercatini di marzo a Firenze

Il sindacato degli ambulanti Fivag Cisl a marzo propone due mercatini di generi vari nel centro di Firenze, per festeggiare due ricorrenze particolari. Si inizia domenica 19 marzo con la Fiera di San Giuseppe, in occasione della festa del papà, in piazza Santa Croce, dalle 8.30 alle 19.30. Si va dall’abbigliamento fino ai prodotti alimentari. La Fiera della Santissima Annunziata si terrà invece sabato 25 marzo per celebrare il Capodanno fiorentino, con i banchi degli ambulanti che prenderanno posto nella piazza omonima da mattina a sera.

Visarno Market 2023 all’Ippodromo di Firenze

Non solo mercatini, questa è una vera e propria fiera del vintage che anima l’Ippodromo del Visarno di Firenze sabato 18 e domenica 19 marzo. Dopo la pausa invernale, la mostra mercato “Visarno Market” fa capolino di nuovo nella struttura all’interno del parco delle Cascine per il primo appuntamento del 2023. Ci saranno stand di vintage, modernariato, artigianato, dischi in vinile, arti grafiche. In parallelo anche un programma di workshop, mostre d’arte, laboratori per bambini, live performance, intrattenimento e street food. L’orario va dalle 11 alle 21 e l’ingresso costa 3 euro.

Mercatini dell’antiquariato a Firenze nel mese di marzo

Mobili, stampe antiche, oggetti che portano indietro nel tempo. Per gli appassionati di antiquariato, anche a marzo tornano i classici mercati dell’antiquariato di Firenze. Domenica 12 marzo è tempo della Fiera promozionale d’Oltrarno con un’ottantina di espositori in piazza Santo Spirito. Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023, come succede ogni terzo weekend del mese, in piazza Indipendenza si tiene “Indipendenza Antiquaria“, con un centinaio di stand dalla Toscana e da tutta Italia.

Il fine settimana dopo è tempo invece di “Collezionare a Firenze – Artigianarte” la mostra mercato ospitata nel parcheggio accanto al Tuscany hall di Firenze (sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 10 alle 19, ingresso libero). Negli stessi giorni torna pure la Fiera del Vintage in piazza dei Ciompi con fumetti, vinili, dischi e abbigliamento.

Un’avvertenza, infine. Essendo degli eventi che si svolgono all’aria aperta, i mercatini possono subire delle modifiche di programmazione a causa del maltempo. Si consiglia quindi di controllare sui canali di comunicazione dei singoli organizzatori.