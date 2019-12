Dove sono allestiti i mercatini di Natale più belli della Toscana durante questo ultimo scorcio del 2019 e nei primi giorni del 2020? Da Arezzo a Empoli, da Cortona a Montepulciano, in ogni borgo e ogni in città della regione durante il mese di dicembre fanno capolino casette, bancarelle e luminarie perché anche la caccia al regalo perfetto può essere piacevole. È il momento giusto per una gita fuori porta e per vedere le bellezze del territorio sotto una luce diversa, quella delle feste.

Abbiamo selezionato alcuni dei mercatini natalizi toscani più pittoreschi da visitare durante l’Avvento, mettendoli in ordine dal più vicino al più lontano da Firenze. E alcuni durano fino all’Epifania.

0 Km – piazza Santa Croce a Firenze

Come spesso succede, guardiamo altrove, ma non visitiamo quello che si trova vicino alla porta di casa. Il mercatino di Natale in Santa Croce è uno dei più famosi di Firenze e della Toscana: 50 stand con artigianato da tutta Europa popolano la storica piazza nel cuore del centro storico. È il 20esimo anno che si svolge questo appuntamento, finito ormai nelle guide turistiche di mezzo mondo. E già che ci siete, fate un salto anche negli altri mercatini natalizi fiorentini, qui quelli da visitare.

Weihnachtsmarkt a Firenze

Quando: ogni giorno fino a domenica 22 dicembre 2019

Segni particolari: un villaggio in stile tedesco in pieno centro

Qui dettagli e orari del Mercatino di Natale in piazza Santa Croce

30 km – Empoli città del Natale 2019

È nato da appena due anni, ma promette di richiamare centinaia di migliaia di persone da tutta la Toscana: a Empoli non ci sono solo mercatini ma anche tanti eventi che trasformano la città in un grande villaggio di Natale. Palazzi illuminati da proiezioni animate, una grande stella cometa in piazza Farinata degli Uberti con tanto di nevicata, un villaggio delle fiabe in piazza Matteotti dov’è presente anche un albero musicale, luna park e pista di pattinaggio: il programma è lungo e per visitare tutte le attrazioni di Empoli città del Natale è attivo tutti i giorni un trenino.

Empoli Città del Natale

Quando: fino al 6 gennaio

Segni particolari: la città si illumina a festa

Programma completo sul sito di Empoli città del Natale

65 km – Mercatini di Natale a Palazzuolo sul Senio

Per andare a caccia dei più bei mercatini di Natale della Toscana, dobbiamo passare anche dalla montagna: Palazzuolo sul Senio, pittoresco paese dell’Alto Mugello, ogni anno a dicembre organizza eventi e iniziative per “Le Magie dell’Avvento“. Nelle prime 4 domeniche di dicembre bancarelle e stand invadono le vie del borgo con artigianato, stand gastronomici e anche Babbo Natale con la fattoria di Tinto.

Le Magie dell’Avvento a Palazzuolo sul Senio (Firenze)

Quando: 8, 15 e 22 dicembre

Segni particolari: atmosfere natalizie sull’Appennino

75 km – mercatini e non solo: Arezzo e il Natale

Il nostro viaggio tra i mercatini più belli della Toscana ci porta fino ad “Arezzo città del Natale”. Nato nel 2015, il programma di eventi ha richiamato negli ultimi anni un milione di visitatori accorsi per ammirare le suggestive proiezioni sui luoghi simbolo come piazza Grande, il Duomo, la biblioteca. Nel “Prato”, l’area verde intorno alla Fortezza, è allestito un Christmas Village con pista di pattinaggio da 700 metri quadrati, scivolo sul ghiaccio, planetario, mercatino tirolese e villaggio Lego per i bambini.

Arezzo Città del Natale 2019

Quando: fino al 6 gennaio 2020

Segni particolari: spettacoli di luci sui monumenti della città

Programma completo sul sito ufficiale

100 km – i più bei mercatini di Natale in Toscana: Montepulciano

Per un gita che unisca shopping, atmosfere del Natale e bellezze dell’architettura, suggeriamo un viaggio fino ai mercatini di Montepulciano (Siena) che si svolgono alla fine del 2019. In piazza Grande sono presenti 80 casette in legno che propongono oggetti di artigianato e sapori tipici, mentre la fortezza medievale diventa per un mese il castello di Babbo Natale con attrazione per grandi e piccoli. Nel centro i palazzi storici si vestono di luce.

Natale a Montepulciano

Quando: fino al 6 gennaio 2020

Segni particolari: mercatini di Natale sul “set” dei vampiri della saga di Twilight

Programma e prezzi sul sito ufficiale

120 km – mercato di Natale a Cortona

Concludiamo questo viaggio tra i mercatini di Natale più caratteristici della Toscana con una tappa nell’aretino, a Cortona. La città etrusca si trasforma per l’Avvento e per le feste: mercatini, artigiani e giostra tradizionale in piazza Signorelli e piazza Garibaldi, casa di Babbo Natale in via Nazionale, visite guidate al centro storico e presepe vivente nella frazione di Pietraia.

Natale a Cortona

Quando: fino al 6 gennaio

Segni particolari: per passare un Natale “etrusco”

Programma sul sito del Comune di Cortona