I tanti frequentatori si sono così affezionati a questa fiera di beneficienza tanto da chiamarla ormai semplicemente il “mercatino americano di Natale”: a Firenze arriva il Christmas Bazaar 2019 organizzato sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre dall’associazione AILO – The American International League of Florence. Dall’abbigliamento, ai giocattoli, fino agli immancabili brownies e cupcakes, il ricavato della manifestazione sarà devoluto ad associazioni di solidarietà locali.

Christmas Bazaar 2019 a Firenze: dove, quando, gli orari

Confermata la location dell’ultimo anno, ossia il Tepidarium del Roster, la grande serra ottocentesca dentro il giardino dell’Orticoltura di Firenze, a poca distanza da piazza della Libertà e dal Parterre. Questo mercatino americano è una delle fiere benefiche di Natale più antiche di Firenze: il Christmas Bazaar si svolge ormai da 44 edizioni richiamando ogni anno migliaia di persone. Questi gli orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00, ingresso libero.

Cosa si trova al mercatino americano di Natale di Firenze

Tra gli stand sarà possibile trovare tante idee regalo originali come abbigliamento vintage, accessori, scarpe, bigiotteria d’epoca, vestiti per bambini lavorati a maglia e a uncinetto dalle volontarie di AILO, decorazioni artigianali, libri in italiano e in inglese, giocattoli, tessuti e molto altro. Per i bambini ci sarà anche Babbo Natale con caramelle per tutti.

Durante il Cristmas Bazaar 2019 verrà organizzata una lotteria benefica e tornerà la speciale asta silenziosa Silent Auction: in palio vini pregiati, soggiorni in agriturismo e cene in famose trattorie. I “pretendenti” per accaparrarsi il premio dovranno scrivere la loro donazione su un biglietto, vince chi offre di più.

Spazio inoltre al cibo, con i sapori a stelle e strisce, come le torte tipiche della tradizione americana, oltre a sidro di mela caldo e caffè. Domenica primo dicembre il menù del pranzo prevede maiale speziato al chipotle, chili vegetariano, hamburger con gorgonzola, pane a lievitazione naturale, dolci alla cannella.

Ailo e le associazioni del territorio

Grazie al mercatino americano di Natale, AILO finanzia varie associazioni di Firenze come il Banco Alimentare, il Centro Giorgio La Pira, ADA – Assistenza Domiciliare Anziani, AISM Firenze Associazione Italiana Sclerosi Multipla e molti altri.