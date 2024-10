Mercato Cascine domenica 3 novembre per la fiera di Ognissanti

- Pubblicità -

La Fiera di Ognissanti, con un grande mercato straordinario alle Cascine domenica 3 novembre 2024, porterà nel principale parco di Firenze centinaia di banchi. L’appuntamento è ormai un classico d’autunno e richiama tante persone, fiorentini e non, per una giornata di shopping all’aria aperta.

Il mercato straordinario domenica 3 novembre 2024 alle Cascine

Il mercato straordinario degli ambulanti il 3 novembre, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, coinvolgerà circa 300 bancarelle che prenderanno posto sui viali principali del parco delle Cascine. Il “circuito” sarà quello che di norma viene occupato dagli ambulanti il martedì, da viale Lincoln a piazzale Kennedy, tra il ponte della tramvia e la passerella dell’Isolotto. Tra gli stand della Fiera di Ognissanti si potrà trovare veramente di tutto: abbigliamento, accessori, scarpe, bigiotteria, biancheria per la casa, cosmetici, ma anche l’immancabile cibo.

Gli eventi speciali per la Fiera di Ognissanti

L’appuntamento, come ogni anno, è promosso da Fivag Cisl Firenze, sigla sindacale degli ambulanti. La novità di questa edizione è l’animazione affidata al gruppo di rievocazione storica “La Compagnia del Lupo rosso”, che in occasione del mercato di domenica 3 novembre, sfilerà alle Cascine con abiti medievali, armamenti e armature e si occuperà di momenti di didattica sulla scherma storica. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 392 9699957 o controllare gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di Fivag Cisl Firenze/Prato.