Paul McCartney, rimborso in denaro per i biglietti del concerto di Lucca

Sì al rimborso in denaro per i biglietti del concerto di Paul McCartney a Lucca, originariamente programmato per il Lucca Summer Festival 2020 ma poi annullato in seguito all’emergenza Covid: la conferma arriva dalla D’Alessandro e Galli, società che organizza l’evento, la quale presto comunicherà anche come richiedere e ottenere il rimborso.

Il rimborso in denaro è stato sbloccato da quello che è già stato definito “l’emendamento McCartney”, una norma del Decreto rilancio che ha introdotto la possibilità di restituire la somma spesa per un concerto o uno spettacolo annullato durante l’emergenza e non riprogrammato, com’è quello del Lucca Summer Festival.

In principio era il voucher

Una norma che di fatto contraddice quanto stabilito dai precedenti decreti. Il Cura Italia, il primo firmato in ordine di tempo, stabiliva infatti la possibilità di rimborsare gli acquirenti di biglietti per spettacoli annullati, ma non in denaro. Al posto della somma spesa, il provvedimento stabiliva che gli organizzatori potessero emettere un voucher di pari importo, da spendere entro 18 mesi per l’acquisto di biglietti di altri spettacoli.

Biglietti, sì al rimborso in denaro

Modalità contro la quale da subito si sono scagliate le associazioni di consumatori e che è costata all’Italia anche una doppia procedura d’infrazione aperta dall’Unione europea. Per questo, nel Decreto rilancio è stato inserito il (parziale) dietrofront.

Sì alla possibilità di rimborsare con un voucher, ma se scaduti i 18 mesi l’acquirente non lo ha speso avrà diritto al rimborso in denaro del biglietto.

“L’organizzatore dell’evento – si legge all’articolo 88 del Decreto rilancio – provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data, compresa nel medesimo periodo di validità del voucher”.

Ieri sera una comunicazione degli organizzatori del Lucca Summer Festival pubblicata sul sito ufficiale della manifestazione ha confermato che ci sarà il rimborso in denaro dei biglietti per il concerto di Paul McCartney.

“Lucca Summer Festival – si legge – comunica che, alla luce dei chiarimenti ottenuti dal legislatore in merito alle modifiche apportate all’ Art. 88 del DL Cura Italia dalla legge di conversione del DL Rilancio, in ossequio alla normativa vigente procederà al rimborso monetario per il concerto di Paul McCartney cancellato a causa dell’emergenza epidemiologica”.

Come richiedere il rimborso dei biglietti per Paul McCartney a Lucca

Le modalità precise su come richiedere e ottenere il rimborso per i biglietti del concerto di Paul McCartney al Lucca Summer Festival 2020 non si conoscono ancora. Ma è lo stesso organizzatore a far sapere che “entro il prossimo 10 settembre verranno resi noti i tempi e le modalità del rimborso”.