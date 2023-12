7 piste di pattinaggio sul ghiaccio a Firenze per l’inverno 2023-2024

- Pubblicità -

Anche quest’anno, Firenze si veste di ghiaccio offrendo numerose opportunità per divertirsi con amici e famiglia sulle piste di pattinaggio attive tra la fine del 2023 e le prime settimane del 2024. Sono disponibili diverse soluzioni che invitano a immergersi nella magia di questo periodo. Tra le opzioni spicca la pista più grande d’Italia alle Cascine e il Palaghiaccio Giglio Bianco accanto al Tuscany hall (ex Firenze Winter Park), quest’ultimo anche con una scuola per coloro che desiderano apprendere sotto la guida di professionisti.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio alle Cascine

Dopo il successo della pista di pattinaggio alla Fortezza, quest’anno il villaggio invernale di Firenze è stato spostato, insieme alla ruota panoramica, nell’area all’ingresso delle Cascine, a pochi metri dalla fermata della tramvia. Quindi anche più facilmente raggiungibile. Dall’8 dicembre 2023, in piazza Vittorio Veneto ci sarà un vero e proprio villaggio di Natale con tante iniziative per famiglie bambini. Le principali attrazione saranno la ruota panoramica, che resterà attiva fino al 10 giugno 2024, e la pista di pattinaggio su ghiaccio aperta fino al 15 gennaio (salvo proroghe). Presto saranno comunicati orari e prezzi.

Palaghiaccio di Firenze: una pista per tutti e una scuola di pattinaggio sul ghiaccio

Sul Lungarno Aldo Moro 7, nel giardino del Tuscany hall (ex Firenze Winter Park) si trova la più ampia pista di pattinaggio su ghiaccio coperta della Toscana, il Palaghiaccio Giglio Bianco. La pista principale, pensata per gli appassionati di attività ludico e sportive, quest’anno è stata ingrandita a 18 metri x 36 metri. Gli abbonamenti stagionali sono disponibili per i frequentatori regolari.

A breve distanza dal centro storico e con servizi pensati per le famiglie, l’impianto è aperto tutti i giorni fino al 25 febbraio (lunedì escluso) con un biglietto unico. Le fasce orarie, suddivise per tariffe agevolate, offrono la possibilità di prenotazioni mattutine per le scuole di Firenze e provincia. Inoltre l’associazione Giglio Bianco di Firenze cura i corsi della scuola di pattinaggio sul ghiaccio (info per iscrizioni 3939703827, [email protected]). Per garantire le migliori condizioni del ghiaccio, la pista viene pulita ogni tre ore e viene usato un rasaghiaccio professionale. Disponibile un’area per feste private e compleanni.

Orari di apertura al pubblico:

Martedì: 16:00 – 19:15; 21:00 – 24:00

Giovedì: 16:30 – 19:15; 21:00 – 24:00

Venerdì: 14:00 – 17:00; 17:30 – 20:30; 21:00 – 01:00

Sabato: 10:30 – 13:30; 14:00 – 17:00; 17:30 – 20:30; 21:00 – 01:00

Domenica: 10:30 – 13:30; 14:00 – 17:00; 17:30 – 20:30; 21:00 – 24:00

Quanto costa la pista di pattinaggio a Tuscany Hall:

Biglietto singolo: €13 (include noleggio pattini e casco gratuito).

Sottocasco igienico per minori di 14 anni e su richiesta.

Prenotazioni e informazioni, anche sui corsi e sulle iscrizioni 393 9703827, [email protected].

Natale a Novoli: mercatino e pista di pattinaggio al parco

A Novoli, nel quartiere San Donato, le iniziative di Natale vedono protagonisti un mercatino nella piazza del centro commerciale e una pista di pattinaggio nel parco di San Donato (lato via di Novoli), che rimarrà attiva fino al 7 gennaio. Questi gli orari: giorni feriali dalle 15:30 alle 13 e dalle 14 alle 20 e giorni festivi, dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 20. Per la vacanze di Natale l’orario sarà dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 20.

La zona è facilmente raggiungibile tramite la tramvia T2 (fermata San Donato-Università) e dispone di posteggi sotterranei (a pagamento). Prezzi della pista di pattinaggio: 7 euro mezz’ora, 10 euro un’ora, pinguino 3 euro. 10 ingressi per 30 minuti 60 euro, 10 ingressi per 60 minuti 85 euro. Sconto di 1 euro per i soci dell’associazione Piazza San Donato

Legnaia on ice

Dopo il successo dello scorso anno ritorna il Natale a Legnaia. Gli spazi esterni del punto vendita del Consorzio di Legnaia (via Baccio da Montelupo 180) , ospitano “Legnaia on Ice”, una pista di pattinaggio circondata da punti ristoro in stile tirolese.

L’accesso al negozio e alla cittadella del Natale rimane gratuito e aperto a tutti, mentre è previsto un costo per l’utilizzo del punto ristoro e della pista. La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20 e il prezzo è di 10 euro l’ora.

3 piste di pattinaggio nei dintorni di Firenze

Anche quest’anno, nel piazzale della Resistenza a Scandicci, torna la pista di pattinaggio, con chiusura prevista entro il 28 gennaio. Dal 2 al 24 dicembre si terrà anche il tradizionale mercatino di Natale, offrendo l’opportunità di esplorare artigianato di qualità e cercare regali natalizi tra i caratteristici chioschi di legno. Gli orari di apertura saranno i seguenti: festivi e durante le vacanze natalizie 10:30-24:00; Feriali: 15:00-20:00. I prezzi sono i seguenti: 10 euro per 1 ora; 8 euro per mezz’ora.

A pochi chilometri da Firenze è possibile anche immergersi nella magia del Natale visitando la Città del Natale ad Empoli, con installazioni luminose, mercatini e iniziative nel centro della città. In piazza Matteotti, sia adulti che bambini possono pattinare su una pista da ghiaccio. L’attrazione rimarrà aperta fino al 7 gennaio, con gli orari seguenti: lunedì-venerdì dalle 14:30 alle 22:30, festivi dalle 10:30 alle 24:00.

In alternativa, per chi cerca un’atmosfera più tranquilla, lontana dal caos delle città, Montespertoli offre una pista di ghiaccio aperta fino al 7 gennaio. Sebbene di dimensioni ridotte, garantisce un divertimento assicurato per le famiglie ed è più adatta per i bambini. Nel cuore del paese, oltre alla pista, si possono scoprire numerose attrazioni, piazza del Popolo sarà arricchita da cinque pittoresche casette di legno per gli acquisti natalizi. Aperta nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 21 e nei festivi dalle ore 10 alle ore 24. Prezzo: 6 euro per mezz’ora, 8 euro per un’ora. Pinguino 1 euro.