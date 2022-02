Placebo a Firenze Rocks 2022, biglietti in vendita

Il programma di Firenze Rocks 2022 si arricchisce con un altro grande nome della musica, i Placebo: la band suonerà sul palco della Visarno Arena prima dei Muse il 17 giugno, nella seconda giornata del festival, per cui è già in corso la prevendita dei biglietti. Il gruppo, fondato da Brian Molko e Stefan Olsdal, torna nella kermesse fiorentina dopo 5 anni di assenza. La formazione britannica era già stata ospite per la prima edizione.

Placebo a Firenze Rocks 2022: i biglietti per il concerto

È già possibile comprare i tagliandi per assistere al doppio concerto dei Muse (headliner della giornata del 17 giugno) e dei Placebo a Firenze Rocks 2022: il costo dei biglietti va dai 63,25 euro per l’ingresso standard fino ai 328,25 euro per il Vip Pack, che tra le altre cose permette di vedere lo show in un’area vicina al palco e prevede un parcheggio riservato, party prima dell’evento, open bar e zona toilette riservata.

Altri nomi in programma saranno annunciati nei prossimi giorni. Disponibile anche l’abbonamento per i 4 giorni del festival a 271,40 euro. Ecco dove comprare online i biglietti per Firenze Rocks 2022 e la serata dei Placebo e dei Muse:

I tagliandi sono disponibili anche in tutti i punti vendita autorizzati.

Lo show a Firenze Rocks

I Placebo a Firenze porteranno tutta la loro grinta, per uno spettacolo che – come da tradizione – si preannuncia iper-tecnologico e futuristico, dai suoni alle luce. I fan della band sono ormai abituati a dei veri e propri concerti evento. In attività da quasi 30 anni, il gruppo ha rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica fondendo generi diversi in un sound unico, con oltre 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Alla Visarno Arena proporranno anche i brani del nuovo album Never Let Me Go, in uscita il 25 marzo 2022, e segnato da temi attuali come la pandemia, gli scenari di intolleranza e divisione, la saturazione tecnologica e le catastrofi climatiche.