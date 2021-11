Firenze Rocks 2022: programma, artisti e biglietti. Cosa c’è da sapere

Firenze Rocks 2022 scalda i motori della ripartenza con un programma di concerti che porterà sul palco della Visarno Arena artisti internazionali: la caccia ai biglietti è già scattata, soprattutto per la data dei Red Hot Chili Peppers e del rapper Asap Rocky (18 giugno). Dopo 2 anni di stop per la pandemia, si lavora all’edizione della prossima estate. Gli organizzatori hanno già svelato gli headliner della 4 giorni, dai Muse ai Green Day fino ai Metallica, mentre settimana dopo settimana viene arricchita la line up. Il gruppo musicale dei Greta Van Fleet è uno degli ultimi nomi annunciati per l’edizione 2022 di Firenze Rocks.

Firenze Rocks 2022: il programma completo e le date dei concerti

Diamo quindi uno sguardo al calendario del festival più rock di Firenze che si svolge all’Ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine, da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022. Il gruppo di punta della della serata di apertura sono i Green Day, affiancati dai Weezer: entrambi hanno confermato la presenza a Firenze Rocks dopo che il concerto di due anni fa è stato annullato per l’emergenza Covid.

Venerdì 17 giugno dalle casse della Visarno Arena risuonerà la musica dei Muse, gli headliner della seconda giornata, mentre non si conoscono ancora i gruppi di supporto. Il programma di Firenze Rocks 2022 prosegue sabato 18 giugno 2022 con due esibizioni attesissime (tant’è che i biglietti al momento non si trovano, rimane solo l’abbonamento per i 4 giorni): Red Hot Chili Peppers, con il ritorno di John Frusciante, e il rapper statunitense Asap Rocky.

Conclusione in grande stile, domenica 19 giugno 2022, tra heavy metal e hard rock: a Firenze arrivano i Metallica, e – novità delle ultime ore – anche i Greta Van Fleet, band statunitense impegnata il prossimo anno in un tour mondiale. Altri nomi saranno annunciati nelle prossime settimane.

I biglietti per Firenze Rocks 2022: dove comprarli

Già partite le prevendite per le 4 date di Firenze Rocks 2022 e i biglietti già comprati per le scorse edizioni (ad esempio per i concerti dei Red Hot Chili Peppers e dei Green Day) sono ancora validi per le rispettive giornate in programma a giugno 2022. Definitivamente cancellato lo show dei Guns ‘n Roses, mentre la tappa del tour di Vasco Rossi è stata riprogrammata fuori dal festival, sempre alla Visarno Arena di Firenze, il 3 giugno 2022.

Ecco il prezzo dei biglietti per Firenze Rocks 2021: da 64,40 euro per la prima giornata; a partire da 63,25 euro per la seconda; da 80.50 euro per l’evento di chiusura; per la serata dei Red Hot Chili Peppers rimane disponibile solo l’abbonamento per i 4 giorni di festival che costa 271,40 euro. I tagliandi sono in vendita online su TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket.

Il calendario in sintesi: programma, line up e biglietti

Ecco quindi il calendario di Firenze Rocks 2022, con tutte le date e il costo dei rispettivi biglietti: