Polaroid, in un libro le emozioni istantanee de Lafabbricadibraccia

- Pubblicità -

Polaroid, è questo il titolo del primo libro de Lafabbricadibraccia edito da Edizioni Tabloid. Il volume, poco più grande di una vecchia istantanea, racchiude in un’unica pubblicazione le vignette dell’illustratore che ogni mese, da gennaio 2022, trovano spazio sul mensile fiorentino Lungarno.

Le riflessioni esistenziali dei personaggi di Polaroid

Difficile non provare simpatia per gli strampalati personaggi che Lafabbricadibraccia – educatore, tatuatore, psicoterapeuta e illustratore toscano – immortala nelle vignette del suo libro Polaroid. Con uno stile narrativo sintetico e divertente, l’autore racconta i dilemmi esistenziali, le situazioni assurde, i grandi drammi e piccoli momenti di profonda tenerezza a cui non possiamo restare indifferenti. 150 pagine formato “polaroid”, con una prefazione firmata dal fumettista Lorenzo Palloni, che raccontano qualcosa di ognuno di noi.

- Pubblicità -

Lafabbricadibraccia, il primo libro dell’illustratore

All’improvviso ci accorgiamo che il dolore di Leyla, i dubbi di Mario o la saggezza di Rita – che sono solo alcuni dei tanti abitanti dell’affollato universo di Polaroid disegnati da Lafabbricadibraccia nel suo libro – coincidono con il dolore che abbiamo provato nel passato, i dubbi che ci aggrediscono ogni giorno e la saggezza che prima o poi ci piacerebbe avere.

La presentazione e il concerto: la prima uscita pubblica di Polaroid

Lafabbricadibraccia presenterà Polaroid per la prima volta martedì 27 giugno alle 19 nello spazio Ultravox alle Cascine insieme a Michele Baldini. Seguirà, alle 21:30, il concerto – promosso dal magazine Lungarno – della band The Darts, che arriva a Firenze per presentare il nuovo lavoro Snake Oil, uscito a marzo 2023 per l’etichetta Alternative Tentacles.

- Pubblicità -

Polaroid. Istanti quotidiani di riflessioni esistenziali è in vendita sullo shop online di Edizioni Tabloid