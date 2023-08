Il rock in foto: le due mostre di “Prato è spettacolo”

- Pubblicità -

Il fotografo delle leggende della musica arriva in Toscana. Sam Emerson, che in 40 anni di carriera ha immortalato i grandi del rock, le star del pop ma anche divi del cinema americano, sarà ospite del festival “Prato è spettacolo“. Dal 1° settembre, Il Garibaldi milleventi, spazio polifunzionale nel centro della città laniera, ospita la mostra “Living the dream – The Exhibit”, dedicata agli scatti di una vita passata in tour, sui set dei video musicali e nei backstage dei film.

La mostra di Sam Emerson

Elvis, Jimi Hendrix, Beatles, Frank Sinatra, Elton John, Michael Jackson per cui ha realizzato anche la cover del celebre album “Bad” oltre a lavorare al video “Billie Jean” e a seguire la popstar in giro per il mondo durante tre tour. La lista delle celebrità fotografate è lunga. Proprio Michael Jackson ha definito Sam Emerson “L’uomo che cattura la magia“.

- Pubblicità -

E di magie il fotografo americano ne ha compiute un’infinità nei quattro decenni dedicati al mondo della musica, a partire dalla tournée con gli Osmond Brothers del 1970. Tre anni più tardi ha lavorato con Rod Stewart and the Faces e nel 1994 ha partecipato al “Goodbye Yellow Brick Road Tour” di Elton John per 10 settimane. Tante le iconiche cover realizzate durante sua carriera, senza dimenticare l’esperienza sui set dei più famosi film, dai Magnifici Sette ai Pirati dei Caraibi, per un totale di 73 pellicole.

La mostra “Living the dream” sarà visitabile dal 1° al 13 settembre 2023 a Il Garibaldi (tutti i giorni dalle 16 alle 23), con l’inaugurazione fissata per il 1° settembre alle 18. Nelle giornate del del 1, 2 e 3 settembre Sam Emerson sarà ospite di “Prato è spettacolo”, festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, che propone eventi, incontri, laboratori e tanta tanta musica. Tra gli artisti che saliranno sul palco di piazza del Duomo gli Articolo 31 (31 agosto), Bugo e Daniele Silvestri (1 settembre), Giorgio Panariello e Marco Masini (2 settembre), gli Editors (3 settembre) ed Edoardo Bennato (4 settembre). Il programma completo sul sito ufficiale.

- Pubblicità -

Front /on/back: stage. La mostra di Antonio Viscido

Sempre Il Garibaldi, in contemporanea alla mostra di Sam Emerson, ospiterà anche “Front/on/back: stage”, con gli scatti di Antonio Viscido, che in più di 10 anni di eventi e festival ha potuto immortalare dal punto di vista privilegiato del sottopalco numerosi artisti. Una carriera iniziata quasi per caso. Prima ai piccoli concerti di amici e gruppi della scena indipendente fiorentina e toscana, nei piccoli club, fino agli eventi più importanti a livello nazionale in grandi arene, palasport e stadi.

- Pubblicità -

La cosa che non è mai cambiata è il suo modo di guardare gli artisti sul palco: la foto è un modo scoprirne, mentre si esibiscono, la loro essenza. Nel 2010, grazie a una foto dei Baby Blue, Antonio Viscido è diventato fotografo di Rolling Stone Italia per la Toscana, mentre dopo alcuni anni di collaborazione è passato nella squadra di Classic Rock Italia, con cui tuttora collabora. Oltre alla fotografia musicale, si occupa di reportage nel mondo dell’arte, eventi sociali, politici e culturali, e di ritrattistica.