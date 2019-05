Buona la seconda. Rinviata a causa del tempo pazzerello, l’iniziativa “Le Rampe in festa” animerà Firenze sabato primo giugno 2019 per salutare il restauro dell’opera dell’architetto Giuseppe Poggi, finanziato dalla Fondazione CR Firenze.

Dalle 16 alle 23 sono in programma iniziative per grandi e piccini: laboratori didattici, spettacoli musicali e di circo contemporaneo, un grande show con protagonista la Torre San Niccolò oltre a visite guidate alle Rampe del Poggi. Tutto gratis.

Fino alle ore 20.00 saranno inoltre aperte al pubblico le 3 perle verdi del quartiere di San Niccolò, come il Giardino Bardini, quello delle Rose e per l’occasione anche il Giardino dell’Iris (che ha chiuso i battenti lo scorso 20 maggio dopo la tradizionale apertura per la fioritura).

Lo spettacolo principale

L’appuntamento più atteso si svolgerà alla fine della giornata de “Le Rampe in Festa”. Dalle 21.30 alle 23.00 lo spettacolo “La fontana ritrovata” animerà con luci, suoni e colori Torre San Niccolò e le fontane che proprio grazie al restauro sono tornate a nuova vita.

300 palloncini, un quartetto d’archi e una danzatrice volante creeranno un racconto fatto di immagini, suoni ed emozioni con la direzione artistica di Roberto Malfatto.

“Le Rampe in festa”, il programma del primo giugno: eventi per bambini (e non solo)

Il programma della festa delle Rampe, sotto la direzione artistica di Manu Lali, inizia dal pomeriggio. Dalle 16.30 alle 19.30 tante attività, con laboratori dedicati ai bambini per creare girandole o scoprire le antiche tecniche della carta fiorentina (piazza Poggi), baby workshop di circo contemporaneo (lungarno Cellini) e uno show sempre di circo alla Torre di San Niccolò (ore 16.15 e 18.30).

E ancora le note della Scuola di Musica di Fiesole lungo il percorso delle Rampe, da piazzale Michelangelo giù fino a piazza Poggi, mentre sullo stesso itinerario dalle 16.30 alle 17.30 ci saranno anche i bambini coinvolti nel progetto “All’Opera” che hanno portato in scena “La Leggenda dell’Olandese volante” al Teatro del Maggio.

La festa 2019 e le visite guidate alle Rampe

Lungo le rampe restaurate si svolgeranno visite guidate gratuite, dalle 17.30 alle 20.00 ogni 15 minuti con partenza da piazza Poggi, a cura di Sigma CSS per coprire i segreti di questo complesso realizzato tra il 1872 e il 1876, all’epoca di Firenze Capitale. “Rampe in festa” prevede anche visite in 3 dei giardini più belli di Firenze: il giardino delle Rose, il giardino di Villa Bardini e il giardino dell’Iris, allo scoccare di ogni ora dalle 16.00 alle 19.00. Tutti i dettagli sul sito della Fondazione CR Firenze.

Il restauro delle Rampe del Poggi

“Ci tenevamo moltissimo a promuovere questa festa – sottolinea il presidente della Fondazione CR Firenze Umberto Tombari – per far riabbracciare a tutti i fiorentini un luogo così incantato. Un recupero ambientale, architettonico e artistico di grande valore che la Fondazione vuole donare alla città’’.

I lavori di restauro delle rampe del Poggi (qui le foto), finanziati con 2 milioni e mezzo di euro dalla stessa Fondazione grazie all’Art Bonus, hanno permesso di riattivare l’impianto idraulico e idrico, di ripulire le 5 grotte e di mettere a nuovo anche la grande vasca.