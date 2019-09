Firenze terra di sagre e feste paesane, anche a settembre 2019 con un ricco calendario da inizio a fine mese. Nei dintorni della città ce n’è per tutti i gusti, dai classici tortelli del Mugello, alla pecora di Campi Bisenzio, senza dimenticare il “dessert” nostrano per eccellenza di questa stagione, la schiacciata con l’uva.

Ecco una lista ragionata delle principali sagre da provare in questa parte di Toscana, mentre al termine dell’articolo le date e i luoghi in sintesi.

Le sagre del tortello mugellano, nei dintorni di Firenze

Anche a settembre il piatto forte di molte sagre a Firenze è rappresentato dai tortelli di patate, rigorosamente fatti a mano secondo le ricette tradizionali. Così in Mugello, Firenzuola celebra il tortello firenzuolino con una sagra in programma sabato 7 e (solo a cena, ore 19.00) e domenica 8 settembre (anche a pranzo ore 12.00), organizzata dalla società sportiva nella sede di Largo Garibaldi. Sul menù anche tagliolini e carne alla brace.

A Pelago invece, i due weekend successivi, i tortelli vengono abbinati alla bistecca nella sagra che si svolge alla Casa del popolo di piazza Ghiberti, in occasione della Festa del Volontariato della sezione locale della Croce Azzurra. Sul menù anche specialità al tartufo per 4 giornate: 14 e 15 settembre, 21 e 22 settembre. Gli stand gastronomici sono aperti sempre a cena dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo, a partire dalle 12.30.

Nella seconda parte di settembre, tra le sagre che si svolgono in Mugello, c’è quella del tortello e del Maialino di Borgo San Lorenzo da giovedì 19 a domenica 22 settembre e da giovedì 26 a domenica 29 settembre, che però offre anche altre specialità come bistecca e pizza (sabato e domenica anche a pranzo). È ospitata nello spazio feste in via Sacco e Vanzetti (zona poste) e nel programma ci sono anche appuntamenti musicali e sfide di tiro alla fune.

Sagre sulle colline di Firenze, a settembre

A Fiesole, a pochi chilometri da Firenze, doppio appuntamento con le sagre: la più lunga è la sagra del tartufo nella frazione del Girone, tutte le sere da giovedì 5 settembre a domenica 22 settembre dalle ore 19.30, in occasione della Festa del volontariato della Croce Azzurra. Altro appuntamento al circolo Arci di Pian San Bartolo con la sagra della bistecca in programma nei weekend del 7-8 e 14-15 settembre, aperta a cena (dalle 19.30) e di domenica anche a pranzo (dalle 12.30).

Da Pelago a Rufina, feste a tavola

La cacciagione è la portata principale della sagra del Daino a Pelago, sabato 7 e domenica 8 settembre , anche con un menù a prezzo fisso, si va dal ragù di daino fino al peposo di daino. La location è il centro pastorale La Pira (sabato dalle ore 19.00, domenica dalle 12.30) ed è necessario prenotare ai numeri 392-8096170 320-0142854.

Sapori di mare invece a Rufina, nei fine settimana del 7-8 e 14-15 settembre, per la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia, ma ci sarà anche la frittura mista. Tavoli imbanditi per questa festa paesane dedicata al buon cibo nello stadio comunale, sabato dalle 19.00, domenica dalle 12.00 e dalle 19.00.

La sagra della Pecora a Campi Bisenzio

È un piatto tipico della zona campigiana. Tra le sagre da segnalare nella piana di Firenze quella organizzata dalla fratellanza popolare di San Donnino, a Campi Bisenzio, nella sede di via delle Molina 56 e dedicata alla tagliata e alla pecora, sabato 7 e domenica 8 settembre, oltre a venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre (apertura stand dalle ore 19.30). Tra i piatti sul menù primi di pecora, pecora in umido e bistecchine di pecora.

Dall’uva all’anatra tra Fucecchio, Vinci e Empoli

Spostandosi verso ovest troviamo una prelibatezza fiorentina tipica di questo periodo con la sagra della schiacciata dell’uva organizzata a Vinci, nella frazione di Vittolini, che propone nei weekend del 7-8 e 14 e 15 settembre anche eventi di intrattenimento, come musica, balli e cene popolari. Programma completo sulla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Vinci.

A Fucecchio è protagonista il galletto nostrale per la sagra che si svolge dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre nella frazione delle Botteghe (solo a cena, dalle 20.00 in poi), mentre a Empoli, nel circolo Arci di Marcignana c’è la sagra dell’anatra muta i tre fine settimana dell’8, 15 e 22 settembre (dal venerdì alla domenica). Tra le specialità anche coniglio alla brace, fritture di pesce e cacciucco.

Oggi, domani, nel weekend: date delle sagre a Firenze e dintorni (settembre 2019)

Ecco quindi il calendario in breve delle sagre che si svolgono nel mese di settembre 2019 nella Città metropolitana di Firenze.

Sagra del tartufo , Girone (Fiesole), dal 5 al 22 settembre tutte le sere a cena

, Girone (Fiesole), dal 5 al 22 settembre tutte le sere a cena Sagra del tortello firenzuolino , Firenzuola 7 – 8 settembre 2019 (domenica anche a pranzo)

, Firenzuola 7 – 8 settembre 2019 (domenica anche a pranzo) Sagra del Daino , Pelago 7-8 settembre (su prenotazione)

, Pelago 7-8 settembre (su prenotazione) Sagra del galletto nostrale , Le Botteghe (Fucecchio) 6-7-8 e 13-14-15 settembre 2019 (solo a cena)

, Le Botteghe (Fucecchio) 6-7-8 e 13-14-15 settembre 2019 (solo a cena) Sagra dell’anatra muta , Marcignana (Empoli) 6-7-8, 13-14-15 e 20-21-22 settembre

, Marcignana (Empoli) 6-7-8, 13-14-15 e 20-21-22 settembre Sagra della tagliata e pecora , San Donnino (Campi Bisenzio) 7-8 e 13-14-15 settembre 2019 (solo a cena)

, San Donnino (Campi Bisenzio) 7-8 e 13-14-15 settembre 2019 (solo a cena) Sagra della bistecca, Pian di San Bartolo (Fiesole) 7-8 e 14-15 settembre 2019 (domenica anche a pranzo)

(Fiesole) 7-8 e 14-15 settembre 2019 (domenica anche a pranzo) Sagra della schiacciata con l’uva , Vittolini (Empoli), 7-8 e 14-15 settembre 2019

, Vittolini (Empoli), 7-8 e 14-15 settembre 2019 Sagra del cacciucco e gamberoni alla griglia , Rufina 7-8 e 14-15 settembre 2019

, Rufina 7-8 e 14-15 settembre 2019 Sagra dei tortelli e della bistecca , Pelago 14-15 settembre e 21-22 settembre (domenica anche a pranzo)

, Pelago 14-15 settembre e 21-22 settembre (domenica anche a pranzo) Sagra del tortello e del maialino, Borgo San Lorenzo 19-22 e 26-29 settembre 2019 (sabato e domenica anche a pranzo)

Per chi preferisce invece mangiare nei locali “convenzionali” c’è la nostra rubrica Food Reporter, sui migliori ristoranti di Firenze.