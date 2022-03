San Patrizio 2022 a Firenze: Irlanda in festa e balli all’Hard Rock

Giovedì 17 marzo 2022 è il giorno di San Patrizio e anche Firenze si prepara ad accogliere questa festività nel migliore dei modi: al Tuscany Hall torna Irlanda in festa, all’Hard Rock arrivano le danze tradizionali e anche i pub accolgono eventi in occasione del Saint Patrick’s day.

Perché si festeggia San Patrizio?

San Patrizio (Saint Patrick) è il patrono dell’Irlanda. La sua storia proviene da molto lontano nel tempo, mescolandosi tra realtà e leggenda. Il suo vero nome era Maewyin Succat, nato in Scozia venne rapito dai pirati irlandesi che lo resero schiavo presso la corte del re Dalriada. Maewin fuggì dalla corte e divenne diacono, prendendo il nome di Patrizio. La figura di San Patrizio è intrinsecamente legata a quella del trifoglio, oggetto utilizzato per spiegare la Trinità alla popolazione irlandese durante la sua missione di evangelizzazione.

La città di Firenze ospita una cospicua comunità irlandese, tra chi sceglie la città del giglio come seconda casa e chi semplicemente la vive per le vacanze. Per il giorno di San Patrizio 2022, Firenze propone vari eventi che celebrano questa festività, da Irlanda in festa, ai balli folk, fino a buonissimi boccali di birra da poter gustare in giro per la città.

Irlanda in festa 2022 al Tuscany Hall di Firenze

Dopo lo stop per la pandemia nel 2022 al Tuscany Hall torna Irlanda in festa, la storica kermesse fiorentina dedicata ai suoni, alle danze e ai sapori di questo Paese. Il giorno dopo San Patrizio, il 18 marzo, dalle ore 18:00 tutti pronti a ballare con lo stage di danze irlandesi a cura di Mirko Peluso, presidente della scuola di danze irlandesi Clover. Un’occasione per scoprire e approfondire la danza irlandese con lezioni alla portata di tutti, amatori ed esperti della danza folkloristica. Il primo stage sarà dalle 18:00 alle 19:00 e il secondo dalle 19:15 alle 20:15. Il costo del singolo stage è di 25 euro compreso l’ingresso alla festa, mentre per partecipare ad entrambi il costo è di 35 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 055.6503068.

Dalle 20.30 il programma di Irlanda in festa 2022 prevede tre concerti di musica irlandese a cura di tre differenti gruppi musicali: Willows’, gruppo nato nel 2001 con più di 600 concerti alle spalle, Her Pillow, band folkoristica con base a Roma e il trio capitanato dal violinista Marco Fabbri. Inoltre in occasione di Irlanda in festa 2022 sarà possibile cenare con specialità tipiche irlandesi e la famosissima birra Guinness. I biglietti per partecipare a Irlanda in Festa 2022 sono disponibili sul sito del Tuscany Hall.

San Patrizio 2022, gli eventi all’Hard Rock Cafè di Firenze

L’Hard Rock Café di Firenze si tinge di verde per San Patrizio. Giovedì 17 marzo dalle ore 21:00, le danze tradizionali della Shamrock Dance Company animeranno la serata, portando sul palco coreografie originali e tanto divertimento. Oltre all’intrattenimento musicale, all’Hard Rock Cafe sarà possibile gustare piatti speciali da abbinare a drink tradizionali rivisitati, come lo Smoked Old Fashion.

Per info e prenotazioni visitare il sito dell’Hard Rock Cafe di Firenze oppure scrivere alla mail [email protected]

San Patrizio 2022 negli irish pub di Firenze

Nel giorno del patrono del trifoglio non possono certo mancare le feste organizzate dagli irsih pub di cui il centro di Firenze è costellato. Fiddler’s Elbow in piazza Santa Maria Novella ha una proposta di whiskey e birre appositamente pensate per festeggiare il giorno di San Patrizio. One Eyed Jack in piazza Piazza Nazario Sauro la sera del 17 marzo ospiterà il live dei Pirate Bay Band accompagnato da birre e drink. Si aggiunge alla lista anche il Joshua Tree Pub di via della Scala, un’istituzione tra i pub fiorentini che, per il giorno di San Patrizio, propone un’ottima lista di drink, tra musica e balli.