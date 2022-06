Un’estate di eventi per Scandicci Open City 2022

A volte non serve spostarsi troppo dalla propria città per scoprire qualcosa di nuovo. È il caso di Scandicci Open City 2022, il cartellone dei festival e degli eventi culturali finanziati dal Comune di Scandicci per questa estate con il sostegno di Unicoop Firenze e Publiacqua. Con più di 130 appuntamenti dal 15 giugno al 25 settembre Scandicci apre le sue porte per tornare ad essere luogo di aggregazione, socialità e scoperta. Danza, teatro, cinema, incontri e molto altro in varie location tutte da scoprire. Il Festival prende posto tra il Parco e il Pomario del Castello dell’Acciaiolo, il parco di Poggio Valicaia, le Colline scandiccesi e altre location, portando sempre più novità all’estate di Scandicci.

L’estate di Scandicci Open City 2022

Dal 23 giugno “Nutida nuovə danzatrici/ori – Festival di danza contemporanea” arriva al Parco dell’Acciaiolo con spettacoli nazionali e internazionali in prima assoluta, tra cui Aterballetto, Fabbrica Europa, Artemis Danza, Balletto di Parma e molti altri (qui l’approfondimento su Nutida). Scandicci Open City 2022 fa spazio anche alla musica, sempre nella meravigliosa location il Pomario del Castello dell’Acciaiolo l’accademia Musicale di Firenze propone 5 eventi estivi che spaziano dalla lettura di Dante al Jazz di Gianni Coscia.

Anche per quest’anno Scandicci open City 2022 ospita il Festival Economia Spiritualità. Si parte il 6 luglio al Parco dell’Acciaiolo con il seminario esperienziale “Dono e Perdono Viaggiare leggeri”. In aggiunta il 16 luglio è previsto l’incontro “La Rivoluzione spirituale e il sogno di una nuova umanità” con Folco Terzani in dialogo sui valori e gli ideali per la costruzione di un mondo migliore.

Cinema all’aperto ed eventi estivi

Ovviamente a Scandicci Open City 2022 non può mancare il cinema all’aperto. Dal 21 luglio al 10 agosto il cinema estivo di Scandicci propone tre settimane di proiezioni nel pomario del Parco dell’Acciaiolo in collaborazione con La Biblioteca di Scandicci, Ètico impresa sociale srl, UniCoop Firenze e Murmuris. Anche al Parco di Poggio Valicaia arriva il cinema con Sdraiv-In l’iniziativa estiva che permette a tutti di gustarsi un’ottima cena e un buon film sotto le stelle. Per i più piccoli e non solo, il 26 giugno torna Mascarà Teatro popolare d’arte con le sue “Fiabe Jazz”, lo spettacolo che trasporta tutti nel mondo della fantasia.

Il 31 luglio è il turno di “Eppure era bella la sera”, evento in parallelo all’anniversario della liberazione di Scandicci che dà voce alle donne che hanno fatto la Resistenza attraverso lo spettacolo di Livia Gionfrida e Giulia Aiazzi.

Una novità di quest’edizione di Scandicci Open City 2022 è il Farms Festival, il 26 agosto e dal 3 al 10 settembre. Tre giorni di spettacoli, escursioni e cene alla scoperta delle colline di Scandicci tra la Circular Farm, la Fattoria di Roncigliano e Orti della Diversità. Tra le tante attività che attraversano l’estate, troviamo, quasi in chiusura del festival, il Cirk Fantastic! appuntamento immancabile con spettacoli di magia che lasceranno tutti a bocca aperta (3-4 settembre).

Per partecipare

La partecipazione a molti eventi è su prenotazione, per maggiori informazioni e per consultare il programma completo visitare il sito di Scandicci Open City 2022.