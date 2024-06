Il Campus scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino apre le porte per ScienzEstate 2024

- Pubblicità -

Laboratori interattivi, giochi, spettacoli di divulgazione scientifica e visite guidate alla scoperta dei laboratori di ricerca, tutto a ingresso gratuito. Sono alcune delle attività rivolte a bambini, giovani, famiglie e adulti in occasione di ScienzEstate 2024, la manifestazione promossa da OpenLab, il Centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze.

Dopo l’evento inaugurale della ventunesima edizione, in programma il 6 giugno in Rettorato, la manifestazione aprirà le porte del Campus di Sesto Fiorentino, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. A settembre toccherà poi al Plesso di via La Pira e al Campus delle Scienze Sociali di Novoli.

- Pubblicità -

Buona Idea!

La ventunesima edizione dell’iniziativa prenderà il via ufficialmente alle ore 10 di giovedì 6 giugno nell’Aula Magna di piazza San Marco 4. Oltre alla presentazione del programma delle attività, saranno premiati i vincitori del Concorso “Buona Idea!”, il contest di idee che ha visto la partecipazione di studenti delle scuole e delle università toscane. La mattinata prevede anche un workshop tenuto da docenti e ricercatori dell’ateneo dedicato al tema scelto per quest’anno, “La Scienza per la pace e lo sviluppo”, con brevi interventi multidisciplinari.

ScienzEstate 2024: due serate al Campus di Sesto Fiorentino

Il cuore di ScienzEstate 2024 è rappresentato dalle due serate al Campus Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (viale delle Idee), dedicate ai temi della Biologia, della Fisica, delle Biotecnologie e della Chimica, ma anche matematica e informatica, fisica medica e ingegneria. Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, dalle ore 18 alle 23, i docenti e i ricercatori dell’Università di Firenze e dei Centri di Ricerca apriranno le porte dei laboratori e si racconteranno attraverso attività, percorsi e workshop, rivolti ad appassionati di tutte le età.

- Pubblicità -

Ci saranno ad esempio incontri per ottenere inchiostri e giochi dagli scarti vegetali, analisi di una “scena del crimine”, esperimenti di chimica e fisica per tutti, illusioni ottiche, origami, giochi di matematica e informatica, visite guidate e molto altro. Le attività sono gratuite, alcune su prenotazione. Informazioni su www.openlab.unifi.it/scienzestate e sulla pagina Facebook di Open Lab. Saranno presenti inoltre punti di orientamento delle Scuole dell’Ateneo coinvolte nelle attività: i futuri studenti e le loro famiglie potranno ricevere informazioni sui corsi di studio e

sui servizi offerti.

- Pubblicità -

ScienzEstate 2024 proseguirà poi a settembre, venerdì 13 dalle 16 alle 19 al plesso di via La Pira 4 in centro a Firenze (Dipartimenti di Scienze della Terra e di Biologia e Museo di Storia Naturale), e mercoledì 18 al Campus delle Scienze Sociali di Novoli dalle 16 alle 20, coinvolgendo i Dipartimenti di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Sociali e la Biblioteca delle Scienze Sociali.