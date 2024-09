ScienzEstate 2024: a Firenze dimostrazioni, giochi e laboratori gratuiti

- Pubblicità -

Una serata tra fossili, gemme, piante aliene, biodiversità e tesori sostenibili. E poi una giornata speciale per scoprire da vicino il mondo delle Scienze Sociali. Tornano con due date gli eventi gratuiti di ScienzEstate 2024, la manifestazione organizzata dal Centro di Servizi OpenLab dell’Università di Firenze per avvicinare giovani e meno giovani alla scienza in modo ludico e divertente. Primo appuntamento il 13 settembre, tra il Museo di Storia Naturale e l’Orto Botanico, mentre mercoledì 18 settembre presso il Campus delle Scienze Sociali di Novoli saranno protagoniste l’Economia, la Giurisprudenza e le Scienze politiche.

Gli eventi del 13 settembre

Dopo le date di giugno al Campus scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino, l’edizione 2024 di ScienzEstate apre le porte di altre tre realtà dell’Università di Firenze. Geologia, Paleontologia, Scienze della Terra, Botanica e Biologia saranno al centro delle attività promosse mercoledì 13 settembre, dalle ore 16 alle 19, presso il Plesso di Via La Pira 4, per far riflettere grandi e piccoli sui temi della sostenibilità e della conservazione della natura.

In programma giochi, dimostrazioni, esposizioni e visite guidate. Tra le tante iniziative gratuite sarà possibile studiare la biodiversità al microscopio, scoprire i segreti dell’attività dei vulcani, vivere esperienze scientifiche di chimica, approfondire il tema delle piante aliene invasive, “partecipare” a un picnic buono per l’uomo e per il Pianeta all’Orto Botanico e seguire una visita guidata tematica al Museo di Geologia e Paleontologia dedicata all’Antropocene.

Appuntamento al Campus universitario di Novoli per ScienzEstate 2024

Il secondo appuntamento di ScienzEstate 2024 permetterà agli appassionati di tutte le età di entrare nel Campus delle Scienze sociali di Novoli, in via delle Pandette a Firenze. Qui, mercoledì 18 settembre dalle 16 alle 20, i visitatori potranno prendere parte a giochi, seminari, dimostrazioni e laboratori per indagare le logiche dei diritti umani, della cooperazione, delle migrazioni e della finanza, ma anche della meditazione e della cura per gli altri, della pet therapy e del cambiamento climatico.

Il ricco calendario di iniziative comprende visite guidate alla Biblioteca di Scienze Sociali e alle collezioni dedicate alla pace, giochi sui temi del diritto, della finanza, dell’intelligenza artificiale, l’incontro e le letture con la poetessa Elisa Biagini e, dalle 20.00 alle 20.30, il concerto-spettacolo di Letizia Fuochi in collaborazione con CUG, il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Firenze.

Come partecipare

La partecipazione alle attività di ScienzEstate 2024 è gratuita e aperta a tutti. Alcune attività sono su prenotazione, inviando una mail a [email protected]. Il programma completo è disponibile sul sito openlab.unifi.it e gli aggiornamenti sono pubblicati sulla pagina Facebook di OpenLab Firenze.