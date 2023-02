Orario e programma del secondo corso del Carnevale di Viareggio

- Pubblicità -

Niente diretta tv: per godersi lo spettacolo del secondo corso del Carnevale di Viareggio 2023 (stavolta in orario pomeridiano) bisognerà recarsi sul lungomare della cittadina versiliese, domenica 12 febbraio. La settimana scorsa, complice il sole splendente, l’apertura della 150esima edizione della manifestazione ha fatto registrare dei buoni numeri. E adesso i carri allegorici e le maschere tornano protagonisti. Ecco tutte le informazioni sulla giornata.

Gli eventi in programma al mattino

- Pubblicità -

La seconda sfilata del Carnevale di Viareggio sarà anticipata da eventi al mattino. Apertura straordinaria per il Museo del Carnevale e lo Espace Gilbert, dalle ore 9 alle 13. Dalle ore 12, nella sala congressi del Palace Hotel, si terrà la classica cerimonia di benvenuto degli ospiti e delle delegazioni del corso, mentre sempre da mezzogiorno sul circuito della manifestazione è in programma l’esibizione della Filarmonica Versilia, lo spettacolo sbandieratori e l’animazione musicale insieme a Radio Bruno.

L’orario del secondo corso del Carnevale di Viareggio, domenica 12 febbraio 2023

- Pubblicità -

La festa entrerà nel clou nel primo pomeriggio. Alle 14, in via Mazzini, sfileranno gruppi in maschera e bande musicali, mentre mezz’ora dopo si esibirà la fanfara dei Carabinieri della Scuola Marescialli di Firenze in piazza Mazzini. Alle 14 si svolgerà anche una visita guidata all’interno del circuito per scoprire le opere allegoriche (durata 1 ora, biglietto 5 euro in aggiunta a quello di ingresso alla sfilata, prenotazione obbligatoria al 342 9207959).

- Pubblicità -

L’orario di partenza del secondo corso del Carnevale di Viareggio è fissato alle 15 quando i carri allegorici più grandi del mondo sfileranno sui viali a mare. Prossimo appuntamento per il corso mascherato notturno in occasione del Giovedì grasso, 16 febbraio. Qui mappa, info sui biglietti e tutte le date del Carnevale di Viareggio.

Feste nei rioni di Viareggio e veglioni di Carnevale

- Pubblicità -

Stavolta non ci saranno i fuochi d’artificio, visto che la manifestazione si svolge durante il pomeriggio. In compenso ad animare la serata ci saranno vari eventi collaterali. Proseguono ad esempio le feste nei rioni di Viareggio, con musica, balli, animazione e cibo: domenica 12 febbraio è la volta del quartiere Marco Polo, dalle 19 in poi. Dalle ore 21 invece veglione di Carnevale all’Hotel Residence Esplanade con un party anni ’70 e ’80 con Andrea Paci Dj. Il programma completo è sul sito ufficiale.

Gli orari in sintesi del secondo corso del Carnevale di Viareggio

Ecco quindi riassunti i principali eventi a Viareggio, domenica 12 febbraio 2023.

Dalle ore 9.00 alle 13.00

apertura straordinaria Museo del Carnevale ed Espace Gilbert

apertura straordinaria Ore 12.00

Cerimonia di benvenuto ospiti e delegazioni (Sala Congressi Palace Hotel)

Cerimonia di (Sala Congressi Palace Hotel) Ore 12.00

“Aspettando il corso” , animazione, musica, Filarmonica Versilia e sbandieratori (circuito del Carnevale)

, animazione, musica, Filarmonica Versilia e sbandieratori (circuito del Carnevale) Ore 14.00

Visita guidata alle opere allegoriche del Carnevale (su prenotazione)

alle opere allegoriche del Carnevale (su prenotazione) Ore 14.00

Sfilata gruppi in maschera e bande musicali (via Mazzini)

(via Mazzini) Ore 14.30

Fanfara dei Carabinieri (piazza Mazzini)

(piazza Mazzini) Ore 15.00

sfilata del secondo corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2023

Dalle ore 19.00

Festa nel rione Marco Polo

Ore 21.00

Veglione di Carnevale, festa anni ’70 e ’80 (Hotel Residence Esplanade)