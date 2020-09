Svuota cantine 2020, a Firenze tornano i mercatini dell’usato: le date

Di mercatino in mercatino, di quartiere in quartiere, le strade e le piazze di Firenze nel mese di ottobre tornano a riempirsi delle bancarelle dell’usato allestite dai residenti per gli “Svuota cantine”: si tratta dei primi mercatini autogestiti del 2020, visto che gli appuntamenti previsti in primavera sono stati annullati per l’emergenza sanitaria. In alcune zone si parla di “Cantine in piazza”, in altre ci si affida a giochi di parole come “Piazza la Cantina”, in altre ancora l’iniziativa è stata chiamata “Scantinando”: i nomi sono tanti, ma la sostanza è sempre la stessa.

Per una giornata, da mattina a sera (meteo permettendo), i residenti dei vari quartieri fiorentini allestiscono piccoli banchi dove vendere o barattare oggetti di seconda mano che provengono dalle soffitte e dalle cantine. Fumetti, giochi, abiti vintage, soprammobili: insomma tutto quello che può essere ancora usato ma che senza questo tipo di mercatino rischierebbe di finire nella pattumiera. E in alcuni quartieri c’è ancora tempo per fare domanda e partecipare con un proprio piccolo stand.

Svuota cantine 2020 a Firenze: mercatino sì, ma con la mascherina

Questi appuntamenti hanno preso il via a Firenze 4 anni fa, la novità 2020 sta nelle regole anti-Covid come la mascherina obbligatoria, la distanza di sicurezza tra le persone e il divieto di assembramento, oltre alle misure disposte dall’ordinanza regionale sui mercati ambulanti.

Il calendario 2020 dei mercatini svuota cantine, che tocca tutti e 5 i quartieri di Firenze, parte nel primo weekend di ottobre dalla periferia ovest della città, per concludersi a fine mese vicino al centro storico. Vediamo allora tutte le date dettagliate, zona per zona.

Quartiere 4: Svuota la cantina all’Isolotto

È “l’autostrada pedonale” dell’Isolotto ad ospitare il mercatino Svuota cantine di domenica 4 ottobre 2020, promosso nel Quartiere 4 di Firenze: dalle ore 9.00 alle 18.00 un centinaio di banchi dell’usato prendono posto in viale dei Bambini, da piazza dei Tigli fino a piazza dell’Isolotto. Viene così recuperato l’evento annullato in primavera per l’emergenza Covid. Nel caso la manifestazione sia sospesa per il maltempo, l’appuntamento verrà spostato alla domenica successiva.

Quartiere 5: “Cantine in piazza” a Novoli, Rifredi, Brozzi e Careggi

Non uno ma 4 mercatini in altrettante location: lo Svuota Cantine nel Quartiere 5 di Firenze, domenica 11 ottobre 2020, diventa un appuntamento diffuso. Da mattina a sera le bancarelle dei residenti (già selezionati grazie a un apposito bando) arriveranno in piazza Dalmazia, in via Morandi tra Rifredi e Careggi, in piazza Primo Maggio a Brozzi e in via del Giardino della Bizzaria a Novoli. In caso di cattive condizioni meteo l’appuntamento sarà spostato al 18 ottobre.

Quartiere 3: mercatini Svuota cantine al Galluzzo e a Firenze sud

Nel Quartiere 3 di Firenze il mercatino dell’usato si sdoppia. Domenica 18 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle 18.00, piazza Acciaiuoli al Galluzzo e piazza Bartali a Gavinana ospitano l’edizione 2020 di “Scantinando”. I residenti delle due zone che vogliono partecipare con un proprio banchino possono fare domanda fino al 7 ottobre scaricando il modello (qui il pdf) e inviandolo alla mail scantinando.q3@comune.fi.it. In caso di maltempo il mercatino sarà annullato.

Quartiere 2 di Firenze: Cantine in piazza

Sempre domenica 18 ottobre, oltre ai mercatini al Galluzzo e a Gavinana, c’è l’appuntamento anche con lo Svuota cantine del Quartiere 2 di Firenze, organizzato sul lungarno Aldo Moro, lungo il giardino intitolato alle Vittime di via Fani. Appuntamento dalle ore 9.00 alle 18.00. I cittadini possono richiedere di partecipare con un banco entro il 6 ottobre inviando questo modulo pdf compilato alla mail svuotacantineq2@comune.fi.it. In caso di pioggia si recupererà il 25 ottobre.

Quartiere 1: Piazza la cantina

Chiude il calendario autunnale degli Svuota Cantine 2020 di Firenze, il mercatino organizzato domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle 18.00 in piazza Massimo d’Azeglio, poco distante dal centro storico. Per partecipare si può fare richiesta dal 29 settembre al 13 ottobre sempre inviando via mail la domanda di partecipazione a piazzalacantinaq1@comune.fi.it.

Svuota cantine 2020: le date di tutti i mercatini dell’usato di Firenze

Ecco in sintesi il calendario dei mercatini in tutti i quartieri di Firenze, che si svolgono con orario 9.00 – 18.00