Workshop , incontri, innovazioni in mostra e laboratori anche per i più piccoli. A Castiglioncello (Livorno), sabato 5 ottobre si svolge il Talentika Summit, il primo festival organizzato dall’agenzia formativa Talentika per parlare di innovazione consapevole, per usare le nuove tecnologie a servizio dell’uomo e del suo benessere. Tema dell’appuntamento, ospitato all’Hotel Miramare, le smart city, le città intelligenti del futuro.

Il programma

Il programma della giornata prende il via con la plenaria che vedrà confrontarsi alcuni esponenti del mondo dell’innovazione su quelli che sono i requisiti fondamentali per l’innovazione, a partire dal mindset. Tra gli ospiti: Alessio Semoli, Venture Capitalist e CEO del primo operation venture capital italiano, De Benedetto, direttore del Polo Tecnologico di Navacchio, Michele Lanzetta, direttore del CAFRE di Pisa, Manuele Vailati, Managing Director e Partner Cesop Communication.

Dalle 14.30 il summit resterà aperto con l’esposizione interattiva dedicata alle smart city e alle innovazioni presentate da startup di tutta Italia. Sempre allo stesso orario un appuntamento per le aziende e i liberi professionisti, con un percorso formativo di 3 ore sulla digital trasformation per approfondire tematiche come digital marketing, tecnologie emergenti, best practice e una panoramica sul futuro del mondo del lavoro (a pagamento).

Talentika summit per famiglie e bambini

Sempre nel pomeriggio il Talentika summit sarà dedicato alle famiglie: i genitori potranno incontrare ed ascoltare docenti e professionisti del settore pedagogico e pediatrico, psicologico, per approfondire il tema dell’educazione responsabile alle nuove tecnologie. I bambini tra i 3 e i 13 anni, invece, avranno l’opportunità di giocare in tanti laboratori diversi fino alle 17.30, dalla robotica alla creatività, al teatro alla filosofia, ai droni, alla stampa 3D. Prenotazione obbligatoria sul sito di talentika.

La giornata si chiude con l’aperitivo “Very Innovative People” dalle 18.30 al Miramare Lounge Bar, all’interno del parco dell’hotel Miramare.