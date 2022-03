Taste Firenze 2022, le date e gli eventi della manifestazione

“Taste the unexpected” è il motto della nuova edizione di Taste Firenze 2022, la manifestazione di Pitti Immagine che in 4 date alla Fortezza da Basso presenta le migliori eccellenze enogastronomiche italiane e della food culture contemporanea. Ecco qualche anticipazione sugli eventi.

Taste Firenze 2022: le date della nuova edizione

Tantissime novità per questa manifestazione enogastronomica organizzata da Pitti Immagine. La prima di tutte è il ritorno in presenza dell’evento dal 2019, anno in cui è stata realizzata l’ultima edizione “dal vivo”. Un’altra novità è il cambio della location. A differenza degli scorsi appuntamenti che vedevano la Stazione Leopolda al centro della kermesse, per quest’anno saranno gli spazi della Fortezza da Basso di Firenze ad ospitare Taste Firenze 2022 nelle date che vanno dal 26 al 28 marzo 2022.

La nuova location permetterà a Taste Firenze 2022 di svilupparsi su allestimenti più grandi, mantenendo il design in linea con lo stile della manifestazione. Al tempo stesso sarà possibile garantire a tutti il rispetto delle regole a tutela della salute e l’applicazione del protocollo #SafeWithPitti.

Il programma di eventi di Taste

Il programma di Taste Firenze 2022 si presenta ricco di eventi in linea con il tema generale di questa edizione, Zero Spreco, l’importanza di non sprecare il cibo e di rispettare l’ambiente.

Dal 26 al 28 marzo 2022 i visitatori partiranno per un’avventura alla scoperta del mondo dell’enogastronomia attraverso le oltre 400 di aziende che prenderanno parte alla manifestazione. Moltissimi esponenti della cultura gastronomica regionale e nazionale parteciperanno all’evento portando con sé i loro prodotti migliori.

In aggiunta al tradizionale bancone dove si potranno assaggiare dei piccoli campioni gratuiti, ci saranno gli stand delle singole “imprese del gusto”. Qui i visitatori potranno degustare i vari prodotti. Arricchiscono Taste 2022 una sezione dedicata al gin, uno spazio riservato agli strumenti che ruotano attorno al mondo della gastronomia e lo shop in cui si potranno acquistare tantissime prelibatezze. Un’ulteriore novità è la collaborazione con Testo [Come si diventa un libro]: il salone dell’editoria di Pitti Immagine, che si è tenuto di recente alla Stazione Leopolda di Firenze, proporrà durante Taste 2022 quattro presentazioni dedicate ai libri che parlano di cucina.

Inoltre il mondo del food e della gastronomia sarà al centro di eventi, talk e incontri. Torneranno i Taste Ring curati da Davide Paolini di Cibovagare e tante altre collaborazioni importanti, con esperti e protagonisti del mondo del cibo contemporaneo. Il programma, a cui si aggiungeranno poi gli eventi collaterali di “Fuori di Taste”, è ancora in aggiornamento e sarà consultabile sul sito di Taste 2022.