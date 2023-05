Torna il Festival d’Europa 2023: la settimana più blu dell’anno

- Pubblicità -

Dal 4 al 9 maggio 2023, torna a Firenze il Festival d’Europa con eventi, stand e performance in città dedicati all’UE. La settimana blu si aprirà all’European University Institute per poi spostarsi a Palazzo Vecchio e in Piazza della Repubblica.

Un’iniziativa per i giovani cittadini europei

Il Festival d’Europa 2023 si svolge nell’ambito di SOU4YOU: The State of the Union per i giovani cittadini europei, un’iniziativa dell’European University Institute che giunge quest’anno alla sua tredicesima edizione. “Costruire l’Europa in tempi di incertezza” è il tema che guiderà questa grande conferenza annuale: oltre 100 relatori internazionali approfondiranno le questioni più urgenti dell’agenda europea, tra cui la guerra in Ucraina, la sostenibilità, l’inclusione sociale, lo Stato di diritto e la transizione digitale.



Il programma del Festival d’Europa 2023 a Firenze

Venerdì 5 maggio, dalle ore 15:00, avranno luogo a Palazzo Vecchio una serie di incontri con ospiti di rilevanza internazionale, mentre nel Cortile della Dogana saranno allestiti una serie di stand informativi. Piazza della Repubblica è il luogo centrale del Festival d’Europa dove verrà ospitato lo Spazio Erasmus, un ampio stand che vedrà il susseguirsi di workshop, dibattiti, animazioni, giochi, dj set e performance. Sabato 6 maggio arriva invece la Notte Blu, iniziativa organizzata da Europe Direct che prevede un ricco programma di talk, eventi e musica dal vivo. In questa data, è prevista anche l’apertura straordinaria degli Archivi Storici dell’Unione Europea a Villa Salviati. Sempre nello Spazio Erasmus di Piazza della Repubblica, il 9 maggio è previsto un dialogo tra studenti universitari in occasione del Giorno d’Europa per discutere attorno alla questione “Quali competenze per il futuro?”; seguono poi una tavola rotonda sul tema della partita di genere e la proiezione di un film al Cinema La Compagnia.

Informazioni sul Festival d’Europa 2023

La programmazione completa del Festival d’Europa 2023 è disponibile sull’apposito sito web. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito e sono promossi dall’European University Institute, Europe Direct, Città Metropolitana e Comune di Firenze, Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze.