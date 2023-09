Totaalvoetbal: all’Ultravox di Firenze per il festival del calcio

- Pubblicità -

Tre giorni a ingresso libero, oltre 40 eventi tra tornei, incontri, film, calcio simulato, trofei, cimeli, collezionismo e incontri con decine di ospiti. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023 l’Ultravox, lo spazio estivo accanto all’anfiteatro delle Cascine di Firenze, organizza il Festival del calcio Totaalvoetbal. L’evento prende il nome dal rivoluzionario stile di gioco che impose il calcio olandese negli anni ’70.

Totaalvoetbal 2023, il festival del calcio a Firenze

Sette le aree tematiche della kermesse. Ci sarà la zona dedicata al cinema e quella per la didattica. E poi il subbuteo, il palco per gli eventi, i campi per i tornei di calcio tennis, foot-golf, tedesca, target challenge, l’area per godersi le rocambolesche esibizioni dei freestyler, come Reynaldo Pena e Matteo Cozza di Freestyle Italia (venerdì ore 17, sabato e domenica ore 16). Il festival sarà anche l’occasione per vedere e “rivivere” i trofei custoditi dal Museo del Calcio di Coverciano, attraverso storie e aneddoti svelati da Alberto Trombi (tutti i giorni alle 18).

Spazio inoltre a tanti eventi del festival del calcio Totaalvoetbal. Venerdì alle 17 il giornalista e scrittore Enzo Bucchioni parlerà del suo libro “Luciano Spalletti, il vincente”, mentre il giorno dopo sarà possibile incontrare Daniele Manusia, direttore de “L’ultimo Uomo”. Sabato alle 15.30 verrà illustrato il progetto per la prima carta sul diritto allo sport, mentre alle 17 scenderanno in campo i giocatori del Refugees team, progetto Figc rivolto ai giovani minori stranieri per favorire l’integrazione. Domenica alle 17 risate insieme ai curatori della pagina Instagram “Suffering Fiorentina”, un’ora dopo sarà presentata la rivista “Mosaico” e alle 21 verrà proiettato il film “Noi siamo napoletani”.

Cinema e partita sul maxischermo

Nello spazio cinema scorreranno, tra le altre, le immagini de “Il profeta del gol” (venerdì ore 21) che Sandro Ciotti, qui nelle vesti di regista, dedicò al campione olandese Johan Cruijff – “The Class of 92” di Benjamin Turner (sabato ore 16), “Gascoigne” di Jane Preston (sabato ore 21), “Il Mundial dimenticato” (domenica ore 17) di Filippo Macelloni e Lorenzo Garzella.

Sabato 9 tutti a tifare Italia nel match contro la Macedonia del Nord, davanti al maxischermo di Ultravox. Alla sera spettacoli e concerti in tema. Tra gli ospiti i Materazi Future Club, band che mischia rock, indie e il lato romantico del calcio, che chiuderanno domenica 10 il festival del calio Totaalvoetbal di Firenze. Per tutta la durata del festival sarà in funzione l’area ristoro.

Totaalvoetbal è organizzato da Ultravox Firenze e associazione Anfiteatro 2010, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Toscana Aeroporti, Estra, Autolinee toscane. Partner FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio, Play League Sport, Ergonauth. Con il patrocinio del Comune di Firenze, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023. Info e aggiornamenti su Facebook e Instagram.