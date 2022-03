Tremenda voglia di vivere, il documentario al al cinema La Compagnia

Tremenda voglia di vivere è l’ultimo progetto di Massimo Alì con la regia di Francesco Matera. Il documentario, che incornicia una piccola parte della vita dei ragazzi della comunità “La Mammoletta” sull’Isola d’Elba, arriva sul grande schermo del Cinema La Compagnia di Firenze, martedì 15 marzo 2022.

Il documentario “Tremenda voglia di vivere”

I protagonisti di questa testimonianza sono i ragazzi della comunità la Mammoletta della Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, che compiono un percorso di recupero basato sull’impegno, sull’ascolto e sull’amore guidati da Marta e Stanislao, i due responsabili. I partecipanti, tutti di giovanissima età, provengono da sofferenze di vario tipo, condizioni di disagio e dipendenze, tutte ombre che si proiettano sul loro breve cammino.

“Tremenda voglia di vivere” non è una biografia. Prima di tutto, non parla del perché i protagonisti si trovino in una comunità terapeutica o della fine del loro percorso in termini di “vincita o perdita”, non è qui che si punta la telecamera. L’obiettivo è quello di togliere l’attenzione dalle etichette, dal passato dei protagonisti, per spostarla sulle reali potenzialità che questi ragazzi possiedono.

I protagonisti

Sofia, Oleg, Dado, Ginevra, Andrea, Simone e tanti altri sono giovani nel bel mezzo di una tempesta. Stanno cercando un porto sicuro dove riposare e riassestarsi. Proprio qui trova il suo spazio la comunità terapeutica “La Mammoletta”, con un programma di attività che fanno fuoriuscire la sensibilità dei partecipanti, e una spinta alla condivisione senza l’utilizzo del cellulare.

Infatti, “Tremenda voglia di vivere” non adotta una visione addolcita, pur non facendo riferimento, tranne per qualche piccolo accenno, ai veri demoni con cui questi ragazzi convivono quotidianamente. Il documentario vuole presentare i personaggi come responsabili del cammino che hanno davanti, nel processo che li porta a muoversi verso nuovi orizzonti.

“Tremenda voglia di vivere” al Cinema La Compagnia di Firenze

Massimo Alì è il fondatore di Teatro a Manovella, associazione culturale che nasce nel 2006 dall’idea del regista teatrale e cinematografico. Infatti, il suo lavoro è stato riconosciuto attraverso vari premi in tutto il mondo. Alla regia troviamo Francesco Matera, videomaker e regista del documentario “Voi siete qui” presentato alla 68° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con una Menzione Speciale ai Nastri d’Argento 2012.

L’appuntamento per la proiezione del documentario di Massimo Alì è martedì 15 marzo alle ore 21 al Cinema La Compagnia di Firenze. Alla serata parteciperanno alcuni ragazzi della comunità e i responsabili Marta del Bono e Stanislao Pecchioli, il ricavato sarà utilizzato per finanziare nuovi progetti educativi. Per acquistare i biglietti visitare questo link.