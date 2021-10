Vinokilo Firenze: a ottobre il terzo mercatino del 2021. Le info sui biglietti

Torna il mercatino di abbigliamento vintage “a peso”. Vinokilo fa tappa a Firenze nel mese di ottobre 2021 per il terzo appuntamento dell’anno in una nuova location, la Manifattura Tabacchi. Qui sarà riproposto il format ormai ben collaudato della manifestazione, con vestiti usati (ma di qualità) da comprare in base a un prezzo al chilo. Per partecipare al market di Vinokilo a Firenze è necessaria la prenotazione, accaparrandosi uno dei biglietti disponibili online per le diverse date di ottobre e i differenti orari.

Vinokilo alla Manifattura Tabacchi di Firenze: le date e gli orari di ottobre 2021

Nell’ex complesso industriale della Manifattura Tabacchi di Firenze (via delle Cascine 35) arriva il più grande pop up store vintage d’Europa per 4 date, da giovedì 14 a domenica 17 ottobre 2021, con orario 10.00 – 20.00 (ma su prenotazione obbligatoria). In questo appuntamento saranno protagonisti i capi autunnali.

Lo shopping sarà accompagnato da musica, dj set, street food e anche da un market di design e artigianato curato da creativi provenienti da tutta Italia. La novità è il prezzo a peso che cambierà a seconda della data scelta.

Come funziona

A differenza dei normali mercatini, in questo evento è la bilancia a determinare il prezzo. Cappotti, trench, bomber, camicie, jeans, pantaloni, giacche e molto altro sono venduti a peso, con un costo che varierà – come detto – a seconda della data di Vinokilo a cui si parteciperà, in base alla qualità e alla quantità degli indumenti disponibili.

In particolare giovedì il costo sarà di 45 euro per un chilogrammo di vestiti, venerdì e sabato 40 euro al chilo, mentre la giornata più economica sarà domenica con la tariffa di 35 euro ogni 1.000 grammi di abiti. In questo temporary shop ci saranno tanti articoli, con un vasto assortimento di brand, anni, stili, forme, tessuti e colori diversi, dalla XXS alle taglie forti. Gli organizzatori assicurano che con un chilo di abbigliamento vintage si potrà creare un outfit completo.

Inoltre chi ha vestiti usati potrà portare i suoi capi alla Manifattura Tabacchi di Firenze e ottenere uno sconto sul totale dei propri acquisti nel market di Vinokilo 2021. Devono essere lavati e in buono stato e non vengono accettati articoli del fast fashion (marchi come OVS, Zara, H&M, ecc), né scarpe, accessori o intimo. Da uno a due chili si ottiene il 10% di sconto, da 2 a 3 kg il prezzo viene tagliato del 20% e con più di 3 kg si ha diritto al 30% di ribasso.

Vinokilo a Firenze: la prenotazione e i biglietti per le date di ottobre 2021

Per accedere alla manifestazione sarà necessario mostrare il green pass e indossare la mascherina. Come per tutti gli appuntamenti di Vinokilo, anche a Firenze è obbligatoria la prenotazione, selezionando uno dei biglietti messi a disposizione online dagli organizzatori per le diverse fasce orarie di 60 minuti ciascuna, dal 15 al 17 ottobre.

La prima tranche di biglietti è gratuita, poi i ticket di ingresso avranno un costo di 3 euro. Alcuni orari sono già andati sold out. È possibile prenotare sul sito ufficiale a questo link.