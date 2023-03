Come si festeggia il Capodanno fiorentino 2023: tutti gli eventi gratuiti

Firenze festeggia l'anno due volte. Sabato 25 marzo visite guidate gratuite, fiere in piazza, corteo storico e anche l'occasione per entrare nella "dimora" del Brindellone

Un corteo storico, visite guidate, mercatini, eventi nei musei e musica: la città si prepara a festeggiare il Capodanno fiorentino, sabato 25 marzo 2023. Una ricorrenza tradizionale che ci porta indietro di secoli. Solo a metà del Settecento anche in riva d’Arno si iniziò a guardare il calendario come nel resto di Europa. Fino ad allora l’anno partiva nel giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo, appunto. Ecco spiegato perché dalle nostre parti la fine nell’anno si celebra due volte. E da qualche tempo la città ha rispolverato questa antica usanza.

Il corteo storico per il Capodanno Fiorentino 2023

L’evento principale è senza dubbio il corteo storico che fa rivivere la festa tradizionale (in questo articolo raccontiamo la storia del Capodanno fiorentino): sabato 25 marzo 2023, la sfilata prenderà il via alle ore 15.15 dalla piazzetta di Parte Guelfa. I figuranti in costume seguiranno poi questo percorso: via Pellicceria, piazza della Repubblica, via de’ Brunelleschi, via de’ Pecori, piazza san Giovanni, piazza del Duomo, via dei Servi e la tappa finale in piazza Santissima Annunziata.

All’interno della basilica è infatti conservato un affresco raffigurante l’Annunciazione, da sempre al centro dei festeggiamenti del Capodanno fiorentino. Alle 16 il corteo storico entrerà all’interno della chiesa e renderà omaggio alla cappella dell’effige dell’Annunziata. Poi tornerà indietro passando da via de’ Servi, piazza del Duomo, via de’ Calzaiuoli, via Porta Rossa, via Pellicceria e arrivando nella piazzetta parte Guelfa.

Visite al deposito del Brindellone

Sabato 25 marzo 2023, in occasione del Capodanno fiorentino 2023, sarà possibile anche entrare nella “casa” del Brindellone, lì dove riposa durante tutto l’anno la grande struttura che la mattina di Pasqua viene scortata dal corteo storico in piazza Duomo per il classico “scoppio del carro”. Dalle ore 10 alle 16, cittadini e turisti potranno varcare l’imponente portone in legno in via il Prato n° 48. Il Brindellone risale al 1765, è alto 11 di metri e largo quasi quattro: un “bestione” che pesa ben 40 quintali.

Visite guidate gratuite nei musei e sulla Torre della Zecca

Tanti gli eventi in programma in occasione del Capodanno fiorentino 2023 nei musei civici di Firenze, grazie alle attività promosse dall’associazione Muse. Si tratta di visite guidate gratuite, ma con prenotazione obbligatoria ([email protected] 055-2768224). In Palazzo Vecchio sabato (ma anche domenica) i più piccoli possono prendere parte alla favola “Per fare una città ci vuole un fiore” (ore 10, 11, 12), i grandi partecipare ai tour guidati “Tracce di Firenze” (ore 10.30, 11.30, 12.30), mentre nel pomeriggio sarà possibile “incontrare” Anna Luisa de’ Medici (ore 14.45 e 16.15).

Sabato 25 marzo apre al pubblico inoltre la Torre della Zecca, sempre su prenotazione, con una visita ogni ora dalle 15 alle 18. Il giorno dopo tocca a Porta Romana e alle passeggiate lungo le mura da Porta San Giorgio a piazzale Michelangelo, oltre che a una particolare caccia al tesoro nel centro cittadino per le famiglie.

Mercatini del Capodanno fiorentino 2023: fiera in SS Annunziata e in Santa Maria Novella

Spazio alle bancarelle, da mattina a sera. In piazza Santa Maria Novella da venerdì a domenica sono aperti gli stand della mostra-mercato di artigianato artistico e delle eccellenze agroalimentari, promossa da Confartigianato Firenze e Confesercenti Firenze. Circa 30 operatori mettono in vetrina le loro produzioni dalle 10 alle 19, accanto ad eventi speciali, come il conio di uno speciale Fiorentino da parte del maestro orafo Paolo Penko (sabato ore 11) o la presentazione del libro “Storie di barrocciai” di Roberto Menichetti (sabato ore 16).

Tra gli eventi per il Capodanno fiorentino 2023 anche la fiera della Santissima Annunziata, nell’omonima piazza del centro, solo nella giornata del 25 marzo. Prodotti tipici, cibo delle aziende agricole, artigianato e gli immancabili brigidini sono i protagonisti di questo appuntamento in programma dalle 8 alle 20. In questa come nelle altre principali piazze fiorentine sempre sabato si potranno trovare i “Cassettai fiorentini“, un mestiere antico e un emblema del commercio ambulante della città. Chi si presenterà dicendo la frase “Capodanno Fiorentino 1750” riceverà in omaggio “Florentina” la saponetta Fiorentina nata a Firenze nel 1894 e prodotta ancora oggi artigianalmente. Iniziative infine tra i banchi del Mercato di Sant’Ambrogio, animati sabato mattina tra le 10 alle 12 da stornelli e spettacoli itineranti.

Gli altri eventi per il Capodanno fiorentino 2023

Numerosi poi gli appuntamenti nel giorno dell’antico Capodanno, che fanno parte della “Settimana del fiorentino 2023“, un cartellone di eventi legato alle tradizioni della città. Tra questi la presentazione del libro del G, al secolo Gianni Greco, diventato famoso in radio per i suoi scherzi telefonici (ore 10.30, biblioteca delle Oblate) o il laboratorio in cui bambini e ragazzi tra i 3 e gli 11 anni potranno creare medaglie a forma di giglio fiorentino (Oblate, ore 11, prenotazioni 055 2616512).

Al Vecchio Conventino di via Giano della Bella, dalle 14 alle 17 si potranno scorire i vecchi simboli di Firenze grazie a un laboratorio di ceramica per tutte le età (per prenotare [email protected]), mentre dalle 17 alle 19 all’Hotel Savoy di piazza della Repubblica un viaggio tra i giocattoli degli anni Settanta e Ottanta (prenotazioni all’indirizzo a [email protected]). Sul fronte dei concerti, sabato 25 marzo 2023 il Capodanno Fiorentino si festeggia con le canzoni tradizionali rivisitate dal gruppo “Quarto Podere“, alle ore 21 al Caffè Letterario delle Murate. Sul sito del Comune il programma completo della Settimana del fiorentino.