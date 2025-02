Dal carnevale alle sagre: gli eventi a Firenze (22-23 febbraio)

Dalle tante iniziative in maschera, alle fiere e ai mercatini. Gli appuntamenti da segnare in agenda per questo fine settimana

Questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, Firenze e i suoi dintorni si animano con una serie di eventi dedicati al Carnevale, tra tradizione, musica e divertimento per tutte le età. Oltre alle feste mascherate, il weekend offre anche eventi culturali come Danzainfiera e TourismA, dedicati rispettivamente agli appassionati di danza e archeologia. Se invece si desidera scoprire cose nuove, si può approfittare delle aperture gratuite dei musei dell’Università di Firenze, tra cui la Specola e l’Orto Botanico. Per chi ama lo shopping o il buon cibo, sono imperdibili i mercatini e le sagre. Ecco cosa fare a Firenze il 22 e 23 febbraio.

Eventi di Carnevale a Firenze, all’Isolotto e a Nave a Rovezzano (22 e 23 febbraio 2025)

Nel quartiere 4 di Firenze, domenica 23 febbraio, si terrà il Carnevale di Pace, evento che unisce cultura, tradizione e valori universali come l’uguaglianza e la dignità. Il ritrovo è fissato in piazza dell’Isolotto alle 14:30 per la partenza della sfilata con arrivo alle 15:45 al parco di Villa Vogel. Musica, danze, giochi e laboratori per bambini coloreranno l’intera manifestazione.

Sabato 22 febbraio, invece, dalle ore 14:00 alle 18:00, si terrà la XVIII edizione del Carnevale a Nave a Rovezzano, una festa dedicata ai bambini con un corteo accompagnato dalla banda itinerante che attraverserà le vie del rione. La partenza avverrà dal Circolo SRMS Nave a Rovezzano (via Villamagna, 111).

Carnevale nei dintorni fiorentini

Tra gli eventi in provincia di Firenze da segnare in agenda per domenica 23 febbraio, c’è anche il Carnevale a Dicomano (ore 14:30-17:00). Il concorso mascherato più divertente del Mugello, la Dicomaschera 2025, vedrà protagonisti gruppi, coppie o singoli dai 12 ai 100 anni e l’iscrizione al concorso è gratuita. Il punteggio è assegnato dal pubblico: ogni persona che acquista un biglietto della lotteria può votare valutando la simpatia, l’originalità, la cura degli abiti, la presenza nelle tre domeniche.

Un altro evento durante il quale assistere alla sfilata di maschere e carri allegorici è il Carnevale Mugellano, che si tiene a Borgo San Lorenzo. Previsti anche spettacoli, truccabimbi e animazione nella giornata di domenica 23.

In questo fine settimana, il Carnevale nei dintorni fiorentini non finisce qui. Carri allegorici e mascherate di gruppo sono protagoniste anche del Carnevale di San Mauro a Signa, sempre nella giornata di domenica. Le parate sono in programma dalle 14.30 in poi, dalla chiesa parrocchiale alle vie del paese. Segue, alle 18:00, la Festa al Teatro Lux (ingresso 10 euro, con aperitivo).

Infine, sempre fuori Firenze, Empoli fa festa per il Carnevale 2025 con la manifestazione “Melaridens”. Fino al 4 marzo il centro storico della cittadina è invaso da grandi opere di arte urbana che raffigurano mele, mentre sono tante le iniziative collaterali: laboratori per grandi e piccoli, spettacoli in vie e piazze, concerti itineranti e cacce al tesoro per bambini. L’appuntamento con le sfilate in maschera è fissato per sabato 22 febbraio, con partenza e arrivo in piazza Farinata degli Uberti. I partecipanti saranno accompagnati da marching band. Ulteriori informazioni sul Carnevale a Firenze e dintorni qui.

Cosa fare a Firenze: gli eventi “Danzainfiera” alla Fortezza da Basso (21-22-23 febbraio)

Sabato 22 e domenica 23 febbraio torna “Danzainfiera” alla Fortezza da Basso di Firenze. Il tema scelto per quest’anno è DANCE BEYOND: una dichiarazione di indipendenza da ogni stereotipo. La 19esima edizione conta circa 7.500 presenze di ballerini, più di 270 eventi tra lezioni, audizioni e stage, 16 talk, 21 eventi sui palchi tra rassegne, contest, concorsi e gare, 16.387 posti in aula per seguire lezioni, stage, workshop, master, audizioni, 80 aziende in area commerciale, 60 scuole in area formazione & spettacolo per un totale di 150 espositori di cui 47 dall’estero. Tra le novità di questa edizione il bando e lo spettacolo “Calimala” che prenderà vita nel primo giorno di rassegna, per essere presentato al pubblico il giorno dopo. L’evento è a cura di Pitti Immagine. Ingresso a pagamento, info sul sito ufficiale.

TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale a Firenze

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025 si svolge TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale, al Palazzo dei Congressi di Firenze. Un calendario fittissimo di incontri, laboratori, lezioni, mostre, premi, archeodegustazioni, tutti a ingresso gratuito. Tra le tante iniziative in programma, si ricorda il “XXI incontro nazionale di Archeologia Viva”, a cura di Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva nell’auditorium, sabato 22 febbraio dalle 14:30 alle 18:00. Programma completo qui.

La Specola e i musei dell’Università a ingresso gratuito

L’Università degli Studi di Firenze festeggia quest’anno i 250 anni della Specola, istituzione all’origine del Museo di Storia naturale dell’Ateneo fiorentino. Per la ricorrenza, l’Ateneo ha organizzato un lungo calendario di iniziative e attività. Si parte con due giornate di visite gratuite, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, nei musei dell’ateneo fiorentino.

Apriranno le loro porte quindi non solo La Specola (su prenotazione), ma anche l’Orto Botanico – Giardino dei Semplici, il Museo di Antropologia di via del Proconsolo e il Museo di Paleontologia di via Giorgio La Pira. In programma anche laboratori per grandi e piccoli, su prenotazione. All’Erbario Centrale, in via La Pira 4, si svolgeranno inoltre visite guidate condotte dai curatori in tre sale, a partire dalle ore 10 e fino al pomeriggio, in cinque turni. Qui l’articolo sui musei gratis per il compleanno della Specola.

Venerdì 21, presentazione del volume “Carlo Maratti” al Dipartimento SAGAS

Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 17:00, presso l’aula 5 del Dipartimento SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo) dell’Università degli Studi di Firenze, in via Gino Capponi 9, si terrà la presentazione del volume di Stella Rudolph e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, dal titolo “Carlo Maratti (1625-1713) tra la magnificenza del Barocco e il Sogno d’Arcadia” (Ugo Bozzi Editore, Roma 2024). All’evento interverranno anche Novella Barbolani di Montauto e Cristiano Giometti e sarà presente l’autrice.

Mercatini: eventi a Firenze e dintorni (22-23 febbraio)

Nella città di Firenze, come ogni quarto fine settimana, tappa obbligata al mercatino di piazza dei Ciompi, dalle ore 09:00 alle 19:00 di sabato 22 e domenica 23 febbraio, con tanti dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage. Anche piazza Santo Spirito è in Fiera nella giornata di domenica, dalle 08:00 alle 19:00 con artigianato, antiquariato, abbigliamento e tanto altro ancora.

Confesercenti Firenze organizza invece, in collaborazione con The Social Hub e Yellowsquare, “San Jacopino Viva”. Sabato 22 febbraio 2025, il quartiere ospiterà il mercato in piazza, con orario 07:00-20:00, e altre attività come animazione, laboratori gratuiti e musica dal vivo. L’ingresso è gratuito.

Nei dintorni fiorentini c’è anche la Vetrina Antiquaria di Scandicci: dalle 09:00 alle 18:00, appassionati di antiquariato e collezionismo potranno trovare in piazza Matteotti oggetti di altri tempi, libri, vestiti e tanto altro ancora. Inoltre, tra piazza Togliatti e via Pascoli, si terrà il mercato enogastronomico e dell’artigianato, mentre nei negozi di Città futura le ultime occasioni dei saldi e novità.

Le sagre a Firenze e dintorni (sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025)

Le frittelle sono il cibo più amato del Carnevale. Si potranno trovare un po’ ovunque questo fine settimana. Sabato, dalle 16:00 alle 19:00, e domenica, dalle 10:00 alle 12:00, al Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio, nella frazione di Le Sieci (Pontassieve); nelle giornate del 22 e 23 febbraio anche in via Poggio della Pieve, precisamente all’incrocio con via Roma a Bagno a Ripoli (la domenica fino a esaurimento scorte); mentre tutti i sabati e le domeniche al Circolo SMS di San Donato in Collina.

Infine, c’è la sagra del tortello e della carne alla brace a Borgo San Lorenzo domenica 23. L’appuntamento è in piazza Dante dalle 11:00 in poi, in occasione del Carnevale Mugellano: prenotazioni al numero 333.5438336.