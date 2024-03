Cosa fare in Toscana nel weekend: 5 eventi per il 16 e 17 marzo

- Pubblicità -

Fiori, tartufo, mercati o capolavori dell’arte? Spulciando la lista degli eventi in Toscana sabato 16 e domenica 17 marzo 2024, non c’è che l’imbarazzo della scelta: chi si sta chiedendo cosa fare questo weekend, potrà scegliere se farsi sorprendere dai colori della natura o cedere alla gola e gustare piatti tipici locali. Dal nord al sud della regione, abbiamo selezionato 5 eventi per questo fine settimana.

1. Mostra delle antiche camelie della Lucchesia

Con all’avvicinarsi della primavera, in Toscana sbocciano i primi eventi legati ai fiori: sabato 16 e domenica 17 marzo nei borghi di Pieve e Sant’Andrea di Compito continua l’edizione della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia. Nelle frazioni di Capannori (Lucca) sono in programma visite al camelieto (il più esteso d’Europa con le sue 1.500 piante di mille varietà differenti su 4 ettari), cibo della tradizione, eventi culturali, spettacoli, concerti, rievocazioni storiche e animazione per i bambini. La kermesse continua anche nel fine settimana del 23 e 24 marzo. Programma completo su www.camelielucchesia.it.

2. Eccellenze ed eventi in Toscana: il tartufo di Cigoli (16-17 marzo 2024)

Si apre pure la stagione del tartufo bianchetto. Nel cuore della Toscana, Cigoli (frazione di San Miniato al Monte – Pisa) il 16 e il 17 marzo si anima per gli eventi della mostra mercato del tartufo marzuolo 2024. In entrambe le giornate è attivo il ristorante gestito dai volontari per gustare piatti a base di questa prelibatezza (sabato a cena, domenica anche a pranzo), mentre domenica sono in calendario pure il mercatino die prodotti tipici e dell’artigianato, la gara con i cani da tartufo e nel pomeriggio la prima disfida del marzuolo, riservata ai cuochi dilettanti. Per informazioni: www.sanminiatopromozione.it.

3. Un giro per mercatini a Firenze

Ecco cosa fare in Toscana se si è caccia di mercatini: una passeggiata a Firenze, dove nel weekend del 16 e 17 marzo sono molte le bancarelle che popolano vie e piazze. Domenica c’è la grande fiera quaresimale nel parco delle Cascine con un mercato lungo un chilometro e mezzo, mentre in piazza Santo Spirito si tine la classica Fierucola dedicata ai piccoli produttori. Sabato e domenica invece il vecchio Conventino di via Giano della Bella (zona Oltrarno – piazza Tasso) ospita una due giorni dedicati al “Gusto Toscano“, con degustazioni, master class, cooking show e prodotti a km zero (ingresso gratuito). Tutte le info nell’articolo sugli eventi del 16 e 17 marzo a Firenze.

4. Eventi d’arte in Toscana: le avanguardie a Palazzo Blu

Per gli appassionati d’arte che cercano idee su cosa fare in Toscana, questo weekend può essere quello giusto per fare una “capatina” a Pisa e visitare la mostra di Palazzo Blu “Le avanguardie”. L’esposizione chiuderà i battenti tra meno di un mese. Nelle sale dello storico edificio affacciato sui lungarni è arrivata una selezione di dipinti e sculture dal Philadelphia Museum of Art, per un percorso che tocca la produzione del primo Novecento strutturato in relazione ai grandi eventi storici del Secolo Breve. Tra le grandi firme presenti Chagall, Dalí, Duchamp, Kandinsky, Miró, Picasso, Matisse, Mondrian e Klee. L’orario sabato e domenica va dalle 10 alle 20. Info e prenotazioni: www.palazzoblu.it.

5. Eventi nel sud della Toscana: Passioni in fiera ad Arezzo (16-17 marzo)

Spostandosi nel sud della Toscana, tra gli eventi c’è anche la quarta edizione di “Passioni in Fiera”, sabato 16 e domenica 17 marzo ad Arezzo Fiere e Congressi. Su 10mila metri quadrati, oltre 150 espositori mettono in mostra tutto quello è legato al mondo degli hobby, dallo sport al giardinaggio, dal benessere fino alla creatività. Per i bambini ci sono pure giochi gonfiabili e una fattoria degli animali. In contemporanea, sempre nello stesso complesso, si svolge la Mostra del fumetto e del disco. Ingresso a pagamento. Info: www.passioniinfiera.it.