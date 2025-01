Cosa fare nel weekend: gli eventi a Firenze (11-12 gennaio 2025)

- Pubblicità -

L’Epifania è la ricorrenza che “tutte le feste si porta via”, ma questa volta la Befana sembra essersi burlata di noi portandosi via anche le tante iniziative, che solitamente rallegrano la città. In questa breve guida del weekend di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 segnaliamo comunque i migliori eventi: ecco cosa fare a Firenze tra mostre, teatro e mercatini.

Le mostre da non perdere e prossime alla chiusura

Le feste natalizie si stanno “portando via” anche due importanti mostre fiorentine. La prima è quella dedicata alla pittrice Helen Frankenthaler e ospitata negli ambienti di Palazzo Strozzi. In esposizione fino al 26 gennaio 2025 un’ampia selezione di opere realizzate tra il 1953 e il 2002 a fianco di alcuni capolavori di suoi contemporanei, come Pollock, Morris e tanti altri.

- Pubblicità -

La seconda si trova a Palazzo Vecchio: “Michelangelo e il potere”, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti, chiuderà ufficialmente le sue porte lunedì 26 gennaio. Un percorso che presenta più di cinquanta opere – tra sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso – scelti per illustrare il rapporto di Michelangelo con il potere, la sua visione politica e la sua determinazione nel porsi alla pari con i potenti della terra. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di MUS.E.

C’è tempo fino al 4 maggio 2025 per visitare invece la mostra Impressionisti in Normandia al Museo degli Innocenti di Firenze: un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’impressionismo: tra pennellate, luci e atmosfere di fine Ottocento. Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dalla nascita di questo importante movimento artistico, si decide di accogliere in questo luogo oltre 70 opere di Monet, Corot, Courbet, Renoir, Delacroix e tanti altri ancora. I capolavori in mostra raccontano la storia della corrente impressionista sin dai suoi esordi in Normandia, terra che per luce e colori dei suoi paesaggi, è diventata un punto di riferimento importante per la nuova pittura.

Cosa fare a Firenze l’11 e 12 gennaio 2025: un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio

- Pubblicità -

Anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto, all’ombra della ruota panoramica, sta per chiudere. Domenica 19 gennaio 2025 (il prossimo weekend) sarà l’ultima possibilità per visitare il villaggio invernale di Firenze alle Cascine, facilmente raggiungibile grazie alla fermata della linea 1 della tramvia. La pista di pattinaggio su ghiaccio è aperta tutti i giorni, dalle 10:00 a mezzanotte con l’ultimo giro fino alle 01:00 di notte, mentre la ruota panoramica rimarrà attiva fino al 31 marzo.

Mercatini: gli eventi a Firenze e dintorni (11-12 gennaio)

Tra gli eventi a Firenze e dintorni di sabato 11 e domenica 12 gennaio non si possono certo non citare i tanti mercatini. Torna infatti la Fierucola di piazza del Carmine, il mercatino dei prodotti dell’agricoltura biologica e naturale su piccola scala, dell’artigianato manuale e della vita vernacolare (domenica 12 gennaio, dalle 09:00 alle 14:00). Only Usato Market festeggia invece i suoi primi 10 anni di attività alla Limonaia di Villa Strozzi con abbigliamento, accessori, articoli per la casa e dj-set di accompagnamento (domenica 12, dalle 11:00 alle 19:00).

- Pubblicità -

Piglia e porta a casa, mercatino dello scambio e del dono, vi aprirà le braccia a Instabile – Culture in movimento in via della Funga n. 27 (sempre domenica 12, dalle 11:00 fino al tramonto). Qui si potranno trovare oggetti portati da persone a cui non servono più, ma che a qualcuno potrebbero ancora far comodo.

Si prosegue con Bio-mercatino Mangiasano, allestito domenica 12 gennaio in piazza Buondelmonti all’Impruneta. Qui, dalle 09:00 di mattina fino a sera, si troveranno prodotti locali, distribuiti direttamente dai produttori di Impruneta e delle campagne circostanti. Ad animare la giornata ci saranno anche eventi come laboratori e incontri.

- Pubblicità -

A Empoli si troverà invece la Fiera del Disco e del Fumetto, sia sabato 11 che domenica 12 (dalle 09:00 alle 19:00). Presso il Palazzo delle Esposizioni in piazza G. Guerra, n. 13, più di 70 espositori provenienti da tutta Italia proporranno un vasto assortimento di musica in vinile e CD di artisti e gruppi di tutti i generi. A questi si aggiungeranno anche fumetti e manga, giocattoli, videogiochi giocattoli, videogiochi e figurine. Qui non si potrà solo comprare, ma anche vendere ad esperti del settore o farvi fare una valutazione gratuita.

La Compagnia di prosa “La Soffianella” presenta “L’Acqua cheta”, regia di Claudio Frosini

Dopo il successo delle prime due rappresentazioni estive nel palcoscenico rurale di fronte alla Chiesa di Sant’Angelo Vico l’Abate, la Compagnia di prosa “La Soffianella” torna a far parlare di sé, presentando nuovamente “L’Acqua Cheta”, una commedia in tre atti per la regia di Claudio Frosini con Massimo Curradi, Barbara Cei, Irene Biondi, Maria Magini, Guido Sensi, Edoardo Stefano Frosini, Omar Landini Dettori, Andrea Baldassarre, Francesco Pagliani, Lucia Ammendola, Vera Bartolini e Maria Novella Alioto. L’appuntamento è quindi per sabato 11 gennaio, alle ore 21:00, e domenica 12, alle 16:00. Entrambi gli spettacoli si terranno presso la Parrocchia Immacolata e San Martino a Montughi (viale Paoletti, n. 32), nella Sala Il Faro. Ingresso a offerta libera, fino a esaurimento posti.

La Compagnia di prosa “La Soffianella” nasce negli anni Ottanta nel quartiere fiorentino di Soffiano, sotto il campanile della Chiesa di San Paolo. Continuando una tradizione teatrale avviata nel 1965 dal “Piccolo teatro San Paolo”, la compagnia si è sempre caratterizzata per una ricerca approfondita in tutti gli aspetti della rappresentazione: scenografia, costumi, luci e musiche. Nel corso di quarant’anni, diversi membri si sono alternati, ma l’obiettivo è sempre stato quello di unire persone di tutte le età, giovani e meno giovani, in un percorso condiviso, con passione, entusiasmo e sacrificio.

Gli ultimi presepi da vedere

Nonostante le feste siano finite, alcuni presepi sono ancora visitabili nel fine settimana dell’11 e del 12 gennaio. Tra questi si ricorda quello di Petroio, frazione di Vinci. Viene creato ogni anno da volontari, all’aperto, sul fianco di una collinetta sulla quale si erge la chiesetta del paese. Lungo il declivio naturale sono state ricreate le architetture di Betlemme e lo scenario è arricchito con cascate d’acqua. Qui sino collocati oltre 100 personaggi in movimento e tanti dettagli, come le statuette dei mestieri, dal forno del pane al falegname. Il momento migliore per vederlo? Al calar del sole, quando si accendono le luci (fino al 12 gennaio, dalle 09:30 alle 20:00).

La via dei Presepi di Cerreto Guidi mette invece in mostra un centinaio di creazioni dei maestri presepisti, disseminate lungo le vie del borgo. Fino al 12 gennaio abbelliscono balconi, finestre, vetrine e perfino la storica villa medicea. Per info 0571 55671; [email protected]. Un’altra città dove è possibile respirare ancora aria natalizia è Empoli, grazie a Città del Natale 2024, che si chiude domenica 12 gennaio. Qui il programma.