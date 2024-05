Eventi del fine settimana a Firenze (1-2 giugno 2024)

- Pubblicità -

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024, saranno tanti gli eventi in programma a Firenze. Non solo musei gratuiti ma anche le Semifinali del Calcio Storico Fiorentino in piazza Santa Croce. Il quartiere di Sant’Ambrogio sarà in festa grazie a “Sale”, ma ci saranno tante iniziative anche nei dintorni della città. Tra queste, si ricorda la Festa medievale a Malmantile e gli eventi Moto GP nel Mugello. Scopriamo insieme le migliori iniziative di questo primo fine settimana di giugno 2024.

Eventi a Firenze domenica 2 giugno 2024: Musei gratis per tutti

Dagli Uffizi a Palazzo Pitti fino al Museo Nazionale del Bargello: come ogni prima domenica del mese, anche quella del 2 giugno (Festa della Repubblica), i musei statali di Firenze saranno gratis per tutti. Chi è residente in città e nell’area metropolitana potrà usufruire di un’opportunità in più: grazie alla Domenica metropolitana, potrà infatti entrare gratuitamente nei musei civici e a Palazzo Medici Riccardi, partecipare a visite guidate e attività per famiglie. Info su: musefirenze.it

Tradizioni fiorentine: le Semifinali del Calcio Storico in piazza Santa Croce (1 e 2 giugno 2024)

Tra le tradizioni fiorentine da non perdere in questo weekend dell’1 e 2 giugno c’è quella del Calcio Storico Fiorentino in piazza Santa Croce, arrivata alla semifinale. Un evento tanto amato in città: sabato si sfideranno la squadra dei Verdi contro Azzurri e domenica Rossi contro Bianchi. Le partite inizieranno alle 18:00 e saranno sempre precedute dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, con sbandieratori e musici. La sfilata partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15:45 e arriverà in Santa Croce intorno alle ore 17:00. Per saperne di più, si consiglia di leggere il nostro articolo sul Calcio storico fiorentino 2024.

Eventi a Firenze fino al 2 giugno 2024: “Sale”, Sant’Ambrogio in Festival

Tra gli eventi a Firenze si ricorda che prosegue, fino a domenica 2 giugno, “Sale”, Sant’Ambrogio in Festival, rassegna che celebra la comunità del rione fiorentino, i suoi mestieri e le sue persone. Sono tanti gli eventi in cartellone per questa fresca iniziativa, tra i quali si ricorda la cena di beneficenza in piazza dei Ciompi, organizzata con la collaborazione degli chef dei più importanti hotel di Firenze. Per l’occasione, sul palco ci saranno anche i Dj-set di Lorenzo Hugolini e di Italians A GO-GO, oltre al grande concerto degli Street Clerks. Per conoscere meglio tutti i dettagli dell’iniziativa, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’evento.

Mercatini fiorentini (sabato 1 e domenica 2)

Tra gli eventi da mettere in agenda non potevano mancare i mercatini fiorentini: alle Serre Torrigiani in via Gusciana, n.21 c’è Fashion in Flair (sabato 1 e domenica 2, dalle ore 11 alle 20), un evento dedicato all’alto artigianato e alla moda. Domenica, dalle 08 alle 20, riprende anche l’appuntamento con Savonarola Antiquaria, cui partecipano oltre 60 espositori del settore dell’antiquariato, del modernariato, dell’artigianato e del collezionismo. Sabato 1 giugno, dalle ore 12 alle 20, si prosegue poi con Creative Factory Market negli ambienti di Angel Roofbar & Dining, rooftop dell’Hotel Calimala. Un’occasione unica per conoscere giovani brand di artigianato, immergersi in un’atmosfera creativa e gustare un delizioso brunch tra musica e arte. E per finire, a Bagno a Ripoli c’è lo Svuota cantine al giardino I Ponti, dalle ore 08:00 alle 18:00 di sabato.

Festival Franco Basaglia 100 (da domenica 2)

Con il Festival Franco Basaglia 100, prodotto in occasione del centenario della nascita dello psichiatra veneziano cui si deve – grazie alla legge 180 – il definitivo superamento dei manicomi in Italia, arrivano i primi eventi dell’Estate Fiorentina 2024. A partire da domenica 2 giugno nella sede di San Salvi – ma anche presso le Biblioteche Luzi, Canova e Chiarugi – saranno in programma spettacoli, eventi, presentazioni di libri, proiezioni di film con la presenza dei massimi esperti in materia e tutti ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria al numero 335.6270739 oppure via e-mail a [email protected].

Tra le tante iniziative in programma si ricorda che, dalle ore 10 alle 17:30 di domenica, si terrà “Dipingi il tuo manifesto”. I partecipanti saranno invitati a realizzare manifesti originali nel segno di Franco Basaglia. A seguire, verrà presentato il libro “10 giugno 1924. Il fascismo uccide la democrazia”, pubblicato nel centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti. Incontro e presentazione di Franco Corleone. Con l’autore partecipano all’incontro Simone Siliani, Giuliana Occupati e Valentino Fraticelli. Il calendario completo delle iniziative è disponibile qui ed è in fase di aggiornamento, pertanto si consiglia di visitare il sito ufficiale.

Nei dintorni di Firenze: Festa Medievale a Malmantile (sabato 1 e domenica 2 giugno)

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze c’è la XXIX Festa Medievale a Malmantile sabato 1, dalle ore 19 alle 23:30 e domenica 2 giugno, dalle 16 alle 23:30. Incantevoli dame, prodi cavalieri, musici, saltimbanchi e coraggiosi arcieri animeranno le strade del borgo immergendo chiunque passi da quel luogo, più o meno casualmente, in un’altra epoca passata. L’ingresso prevede un’offerta minima di 3 euro a persona e il programma completo dell’iniziativa è disponibile qui.

Toscanello d’Oro a Pontassieve

Fino a domenica 2 giugno, piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve, si prepara ad accogliere la 55°a edizione del Toscanello d’Oro, tradizionale evento dedicato a vino, territorio e cultura. Largo quindi a degustazioni, esibizioni artistiche, laboratori, concerti e tanto altro ancora. Per gli appassionati di sport, non mancheranno le occasioni di divertimento: dal calcio a 7 alla competizione podistica “Trofeo Toscanello”, dal Torneo di padel “Rodeo del Toscanello”, passando per il torneo di bocce al Pallaio e la competizione di mountain bike sul colle del Bardellone. Numerose anche le mostre di pittura e fotografia dislocate in varie località del centro storico. La bottega di liuteria e le passeggiate guidate attraverso i luoghi storici di Pontassieve offriranno poi un’importante opportunità di apprendimento e divertimento.

Gli eventi per il Moto GP al Mugello (fino al 2)

Dal 31 maggio fino a domenica 2 giugno prosegue l’appuntamento con il Motomondiale al Mugello. Non solo gare, ma anche incontri con i piloti come la Hero walk o la Rider Fan Parade, musica con Dj di fama internazionale e la possibilità di campeggiare all’interno del parco del circuito (100 ettari di prati e boschi con bagni e docce, fontanelle acqua e aree attrezzate per barbeque). La prevendita dei biglietti è disponibile sulla piattaforma TicketOne.it.