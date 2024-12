Eventi a Firenze per il weekend prima di Natale (21-22 dicembre)

- Pubblicità -

Il fine settimana di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024 si avvicina sempre di più al Natale svelando molte sorprese a Firenze e nei suoi dintorni: oltre ai mercatini a tema, molti dei quali prossimi alla chiusura, ci saranno mostre e tanti eventi che avranno come protagonisti elfi, Babbo Natale e renne, ma anche cibo tipico e musica. Scopriamo insieme le migliori iniziative di questo weekend d’inverno.

Ultimi giorni per visitare alcuni tra i migliori mercatini di Natale a Firenze

Questo fine settimana sarà l’ultima occasione per visitare alcuni dei migliori mercatini di Natale a Firenze, primo fra tutti, il Weihnachtsmarkt in piazza Santa Croce. Fino a domenica 22, dalle ore 10:00 alle 23:00, espositori da tutta Europa portano qui il loro artigianato, oggetti per la casa, cibo, senza dimenticare brezel, strudel e vin brulé. I più piccoli hanno pure la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale durante il fine settimana.

Anche il villaggio natalizio dell’artigianato in piazza Santa Maria Novella chiude le sue porte nella giornata di domenica (orario dalle 10:00 alle 20:00). Ultima chiamata, dunque, per vedere le sedici casette in legno in stile altoatesino in occasione di “ChristmARS 2024”, evento organizzato dall’associazione “Ars Manualis” e incentrato sul fatto a mano.

Ancora pochi giorni, infine, per visitare lo Spazio Natale Emergency, il negozio temporaneo curato dai volontari dell’associazione umanitaria e ospitato nel complesso delle Nove Botteghe in via Gioberti n. 61. Tra le proposte, artigianato e manufatti dai Paesi in cui l’associazione lavora: alcune idee solidali si possono trovare inoltre sullo shop online di Emergency. Giorni e orari: sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 10:00 alle 19:30. Qui sono riassunti tutti i Mercatini di Natale a Firenze nel 2024.

Sia sabato 21 che domenica 22 dicembre 2024, dalle 10:00 alle 20:00, torna poi l’appuntamento con ARTour del Gusto Toscano in piazza Strozzi, la mostra mercato dedicata all’artigianato alimentare di qualità. Gli espositori presenteranno il meglio della produzione artigianale locale dando la possibilità di partecipare a degustazioni. Chi acquisterà al mercatino avrà inoltre diritto a una riduzione sul biglietto per la mostra “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole”, attualmente in corso a Palazzo Strozzi.

Per gli amanti dei dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage c’è il mercatino in piazza dei Ciompi: sabato e domenica, dalle 09:00 alle 19:00.

Eventi a Firenze: Mercato straordinario domenica 22 dicembre alle Cascine

C’è un mercato straordinario, domenica 22 dicembre 2024, lungo il viale Lincoln, nel parco delle Cascine a Firenze. Un’idea in più per chi avesse voglia di fare due passi nel verde, magari con il proprio animale a quattro zampe, o per chi dovesse acquistare gli ultimi regali di Natale. Qui si troveranno stand dedicati all’abbigliamento, ma anche idee per la casa, delizie culinarie e molto altro ancora.

Eventi a Firenze il 21 e 22 dicembre: Creative Mani-Factory e visite al Caveau della Manifattura Tabacchi

Sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024 si svolge anche l’ultimo appuntamento con il Creative Mani-Factory, dalle 10:00 fino alle 20:00 nell’edificio B9 della Manifattura Tabacchi di Firenze, in via delle Cascine n. 33/35. Il progetto, ideato dall’Associazione Heyart – che si occupa di promozione del nuovo artigianato italiano -, ospita artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori, che presenteranno prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata, per regali di Natale unici e indimenticabili. In programma inoltre laboratori e workshop gratuiti curati dagli stessi artigiani, musica, cibo e tanto altro ancora.

Nella giornata di sabato 21, dalle 10:30 alle 12:00, si terranno anche alcune visite guidate al Caveau della Manifattura Tabacchi. Lo spazio espositivo accoglie un patrimonio unico, che rappresenta la storia e l’eredità di Manifattura Tabacchi. Qui sono esposti macchinari, serramenti, elementi di oggettistica e materiali rinvenuti nella fabbrica: tutti accuratamente catalogati. L’accesso è libero, con ritrovo davanti alla facciata monumentale dell’ingresso di via delle Cascine n.35: prenotazione obbligatoria dal sito ufficiale di Manifattura Tabacchi.

Informacittà – L’arte di comunicare presenta la mostra “All I want for Christmas is you”

“All I want for Christmas is you” è la nuova mostra allestita negli spazi dell’Informacittà – L’arte di comunicare, in via San Gallo n. 121 rosso a Firenze. Un’esposizione interamente dedicata al Natale è quella ideata questa volta da Maria Paternostro e Silvia Minelli: nomi come quelli di Blub, Lediesis e Miss Quark colorano le pareti cimentandosi con ironia e “un po’ di pop” sulla festa più amata e odiata dell’anno. Ad arricchire la mostra, l’installazione di un villaggio natalizio creato da Silvia Minelli con la sua collezione Lemax. Fresca d’inaugurazione e ad ingresso libero, “All I want for Christmas is you” sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10:00 a 12:30 oppure su appuntamento (chiuso i festivi) chiamando il numero 348.2416549.

Eventi nei dintorni di Firenze: Natale a Castelfalfi (21 e 22 dicembre)

Tra gli eventi di Natale nei dintorni di Firenze, si ricorda quello a Castelfalfi. Sia sabato 21 che domenica 22 dicembre si potrà vivere un’esperienza unica all’interno del borgo medievale nelle campagne fiorentine, tra mercatini di artigianato, musica dal vivo, cibo e attività per tutte le famiglie. I bambini avranno persino l’opportunità di incontrare Babbo Natale e di fare un giro in sella, sul suo pony o asinello. Non solo: potranno assistere anche ad uno spettacolo dei burattini, ma questa è solo una delle tante sorprese in programma. L’evento è gratuito e si svolgerà dalle 11:00 alle 19:30.

Natale a Fucecchio con una serie di eventi

Natale a Fucecchio è l’insieme di una serie di eventi, che si tengono nel capoluogo e nelle frazioni. Il parco Corsini ospita Natalia – il magico paese di Babbo Natale. La manifestazione, a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie, in collaborazione con la contrada Porta Raimonda, è ad ingresso gratuito il 22 dicembre (ore 10:00-18:30). Sempre nella giornata di domenica, dalle 15:00 alle 20:00, ci saranno attrazioni natalizie, spettacoli e negozi aperti lungo le vie del centro, a cura della Pro Loco e del Centro Commerciale Naturale. Dalle 08:00 alle 20:00 si terrà poi un mercatino di Natale in piazza XX settembre. Questi e tanti altri eventi vi aspettano, in questo fine settimana, nel Comune di Fucecchio.

Empoli Città del Natale 2024

Un’altra città dove è possibile respirare l’aria natalizia è Empoli, che ospita ogni anno mercatini (in piazza della Vittoria, dalle 10:30 alle 19:30), installazioni luminose sui palazzi del centro, parate in costume e tante attrazioni, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica. In piazza Farinata degli Uberti poi la grande nevicata (di schiuma) e il Chiostro degli Agostiniani ospita il magico mondo di Babbo Natale, ma di sorprese ce ne saranno molte altre grazie a Empoli Città del Natale 2024 (il programma per esteso qui).

La via dei Presepi a Cerreto Guidi

Oltre 100 presepi, realizzati con i materiali più vari, saranno invece esposti nel centro storico di Cerreto Guidi anche in questo fine settimana. Uno dei presepi più amati è quello fatto all’uncinetto dal gruppo delle Dame all’Uncinetto. A completare l’offerta ci sarà un ricco programma di iniziative: spettacoli teatrali, workshop, concerti, intrattenimenti e saggi musicali. Programma completo disponibile sulla pagina Facebook ufficiale della Pro Loco Cerreto Guidi.