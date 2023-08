Eventi per passare il fine settimana a Firenze (26-27 agosto)

- Pubblicità -

Concerti, sport, sagre, mercatini, fiere e un raduno nazionale degli appassionati di Harry Potter: dopo la pausa ferragostana, gli eventi a Firenze si “risvegliano” durante il fine settimana del 26 e 27 agosto 2023, soprattutto con appuntamenti che coinvolgono le località nei dintorni. In città gli ingredienti del weekend sono principalmente la grande pallavolo, la musica live e il cinema all’aperto, mentre in provincia fanno la parte del leone le feste paesane. Ecco quindi le manifestazioni da non perdere.

Eventi musicali (gratis) a Firenze: 25, 26 e 27 agosto

In Oltrarno continua la rassegna “Il mondo in Santo Spirito“, promossa dall’associazione culturale Bang e parte dell’Estate Fiorentina. Venerdì 25 agosto in piazza arriva il quartetto Less Jazz con un repertorio basato sui pilastri del vocal jazz e swing americano, da Ella Fitzgerald ad Etta James; sabato 26 agosto invece “Costì”, il progetto “pop/jazz” di Cosimo Ravenni (Street Clerks). Inizio dei live gratuiti alle 21.30.

Più classico il programma dei “Sagrati in Musica” che sabato alle 21 propongono sul sagrato della Misericordia del Duomo Firenze La Rosa dei Venti, in collaborazione con Toscana classica. Spostandosi nel parco delle Cascine, sul palco dell’Ultravox venerdì 25 alle 21.30 salgono i Moonkids, band pisana che mescola sonorità elettroniche, pop e rock; sabato 26 è la volta del progetto The Partners In Crime, nato dall’incontro di Simone Di Maggio e Angelo Castiglione; domenica 27 infine il rock dei fiorentini Keruak.

Sempre per la musica dal vivo a ingresso libero, domenica nel giardino delle Rose, alle 18, si esibisce la Contrabanda di Francesco Birardi, Luca Imperatore, Marco Poggiolesi, Paolino Casu, che ai classici della tradizione cubana uniscono pezzi originali e inediti.

Sport: gli europei di pallavolo a Palazzo Wanny

Tra gli eventi sportivi da segnalare questo weekend, gli Europei di pallavolo femminile 2023 che si svolgono dal 26 al 29 agosto al Palazzo Wanny di Firenze (zona San Bartolo a Cintoia – Cavallaccio). Qui si giocano sei partite: quattro incontri degli ottavi e due gare dei quarti di finale. Attesa per l’arrivo in città delle azzurre che hanno conquistato la qualificazione agli ottavi come prime del girone B (la partita contro la Spagna sabato 26 alle ore 19.00 proprio a Firenze). I biglietti giornalieri per assistere ai match partono da 25 euro e sono in vendita su TicketOne.

Cinema all’aperto a Firenze

Ultimi giorni per il cinema sotto le stelle alla Manifattura Tabacchi di Firenze (ingresso libero), arena che chiude i battenti domenica: venerdì è in programma Victoria di Sebastian Schipper; sabato Passeggeri della notte di Mikhaël Hers e domenica Bande à part di Jean-Luc Godar. Date conclusive pure per il grande schermo di Villa Bardini (a pagamento), la stagione 2023 si conclude con Barbie (venerdì, in lingua originale con sottotitoli in italiano), Mixed by Erry (sabato) e l’anteprima di Jeanne du Barry – La favorita del re (domenica, lingua originale con sottotitoli).

Cinema all’aperto anche nel Parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano, con la possibilità di visitare l’area e di fare un picnic prima della proiezione. Venerdì 25 è in calendario la pellicola cult A qualcuno piace caldo, mentre sabato il film in live action Il Re Leone (biglietti 5-6 euro, su prenotazione WhatsApp al 3477335332). Ci sono poi le altre arene estive di Firenze, attive fino a settembre: Chiardiluna, Poggetto, Chiostro del Museo Novecento, cinema di Castello.

Antica fiera di Lastra a Signa (e i fuochi d’artificio)

Lastra a Signa fa festa per la tradizionale “Antica fiera“. Nel comune alle porte di Firenze, dal 25 al 27 agosto, si svolgono oltre 20 eventi dal vivo tra concerti e spettacoli. La manifestazione si apre venerdì con l’inaugurazione del secondo tratto restaurato delle mura storiche e prosegue con tante iniziative e mercatini.

Confermati i giri in carrozza della fiera, l’esposizione degli animali con la fattoria allestita all’interno del parcheggio della Misericordia in piazza Garibaldi, gli spettacoli di falconieri e dei mangiafuoco. E poi mostre, auto d’epoca e per finire i fuochi d’artificio, con lo spettacolo pirotecnico a tempo di musica, domenica 27 agosto alle 23.30 allo stadio comunale di Lastra a Signa. Qui il programma completo dell’Antica Fiera (pdf).

A Signa raduno nazionale dei fan di Harry Potter

Tra gli eventi più curiosi di questo weekend, il raduno nazionale degli appassionati di Harry Potter che si svolge alle porte di Firenze, il 26, 27, 28, 30 e 31 agosto 2023. A Signa, Villa Alberti si trasforma in una scuola di magia con lezioni sulle pozioni, torneo di quidditch, duelli di incantesimi, il ballo del ceppo e tante altre attività. Si tratta del settimo ritrovo nazionale organizzato dall’associazione Caput Draconis e il tema di quest’anno è “Il presagio dei venti”: un’avventura che accompagnerà i giocatori per tutta la durata dell’evento. La partecipazione è riservata agli associati: il tesseramento può essere fatto in loco al momento dell’iniziativa oppure online.

Festa del Sorriso ai Renai, la prima festa della disabilità

Il Parco dei Renai di Signa ospita dal 25 agosto la “Festa del sorriso“, la prima festa della disabilità organizzata dall’associazione empolese “Il Contrappunto” in collaborazione con Foody Beer Fest, Pro Loco e Comune. Sabato e domenica l’evento prevede iniziative per tutto il giorno, dalle 10 a mezzanotte, con fattoria per bambini, esposizione di rapaci, paintball, simulatore di volo, tiro a segno digitale, mercatini, animatori, giochi di strada. In più alla sera concerti, cabaret e spettacoli. L’appuntamento continua fino al 3 settembre. Programma completo su Facebook.

I concerti del Beat Festival 2023 di Empoli

Spostandoci più lontano da Firenze, tornano gli eventi del Beat Festival 2023, dal 24 al 27 agosto nel Parco di Serravalle di Empoli. In programma tanta musica, sul palco principale e su quelli “minori” dedicati agli artisti emergenti e ai dj set. E ancora food truck, birrifici e mercatini. Questi gli appuntamenti sul main stage: giovedì il dj e producer Gabry Ponte, preceduto dal live di Cmqmartina; venerdì a tutto rap con Villabanks, Ele A, Alecù e Frambo X Scicchi; sabato arriva a Empoli la band inglese The Struts e per finire, domenica, una serata a ingresso gratuito con i vincitori di X Factor Santi Francesi, oltre a Matteucci, Cassandra e Michelangelo Vood. La seconda parte del festival è fissata il prossimo weekend. Informazioni e biglietti: www.beatfestival.net.

Mercatini: gli eventi nei dintorni di Firenze (26-27 agosto)

Tornano a fare capolino le bancarelle. A Greve in Chianti, domenica 27 agosto dalle 9 alle 19, appuntamento con “Il Pagliaio“, il mercatino periodico dedicato al biologico e all’artigianato che sarà allietato da musica dal vivo in piazza Matteotti. Sempre domenica, ma questa volta in Mugello, edizione speciale di “Collezionisti in piazza” a Scarperia: nei giardini di via Lippi antiquariato, collezionismo, numismatica, rigatteria e filatelia (orario 9-19). Vintage e antiquariato pure per le vie del centro di San Casciano Val di Pesa, ma questa volta sabato 26 agosto, da mattina a sera. In vendita mobili antichi, porcellane, oggetti di antiquariato, modernariato e vintage.

Palio delle contrade di Gambassi Terme

A differenza di altre manifestazioni, il Palio di Gambassi Terme è piuttosto giovane (16 anni di attività), ma è molto sentito dalle 4 contrade cittadine. Le gare sono legate alla tradizione rurale con i diversi rioni che si sfidano a spaccare e segare la legna, spingere botti in salita, correre con le gambe incastrate in una bigoncia, pigiare l’uva. Ci saranno inoltre carri in stile carnevalesco, danze e musica. Le prime prove del palio sono iniziate mercoledì ed entreranno nel vivo durante il weekend. Domenica pomeriggio è in calendario la sfilata dei carri. E dopo i giochi la festa continua con concerti e dj set. Nel fine settimana la Pieve di Santa Maria a Chianni sarà aperta per le visite dalle 16 alle 19. Programma e informazioni sul sito ufficiale.

Sagre e feste della birra: gli eventi vicino a Firenze (25-26-27 agosto)

Finiamo con gli immancabili appuntamenti per i buongustai. A Calenzano, all’interno del Parco di Villa Martinez, da venerdì a domenica si svolge “Quartiere in Festa e Festa della Birra” con gli stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19 in poi. Altra Festa della Birra a San Casciano, organizzata dalla contrada del Cavallo da venerdì a domenica. A San Godenzo, il parco degli Alpini ospita Bierfest: da venerdì a domenica ogni sera piatti tipici del territorio, accompagnati da boccali di chiare, rosse e bianche. Previsti concerti e dj set.

Al Lago Viola di Vicchio, fino a domenica si gustano specialità come tortelli, tagliatelle, ficattole, braciole e fritto misto toscano. Cambiando zona, infine, la sagra della pappardella di Montespertoli si vanta di essere la prima in Italia per quanto riguarda questa gustosa pietanza: nel parco Sonnino si potranno assaporare pappardelle con i più diversi condimenti e piatti tipici della cucina locale (venerdì e sabato solo cena, domenica anche a pranzo).