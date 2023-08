- Pubblicità -

Gli Europei di pallavolo femminile arrivano a Firenze. E l’attesa è tanta perché in città questo sport è molto seguito. Si gioca a Palazzo Wanny dal 26 al 29 agosto: Firenze ospiterà i quattro incontri degli ottavi e due gare dei quarti di finale degli europei in corso di svolgimento dal 15 agosto in quattro città italiane.

Gli Europei di pallavolo femminile a Firenze: l’Italia

Agli Europei di pallavolo femminile a Firenze tutti gli occhi sono naturalmente puntati sui padroni di casa dell’Italia. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Davide Mazzanti, sta facendo benissimo: l’Italia è campione in carica e nelle tre gare disputate fino a questo momento ha avuto un ruolino di marcia impressionante battendo Romania, Svizzera e Bulgaria con lo stesso secco punteggio 3-0.

Palazzo Wanny sarà tirato a lucido per accogliere le azzurre, anche grazie all’aiuto di un centinaio di volontari. Nel gruppo delle azzurre ci sarà anche la presenza delle due “fiorentine” Kate Antropova, schiacciatrice esordiente in azzurro e letteralmente devastante in queste prime partite in forza da quest’anno alla Savino Del Bene Scandicci, e la veterana Sylvia Nwakalor, opposta del Bisonte Firenze che può vantare 131 presenze in Nazionale e un palmares di risultati davvero invidiabile.

Il nuovo Palazzo Wanny

Gli Europei di pallavolo femminile a Firenze si giocano a Palazzo Wanny, impianto all’avanguardia in Italia. L’anno scorso ha ospitato gli internazionali di tennis di Firenze con Matteo Berrettini. È stato inaugurato 20 maggio 2022 con la partita amichevole tra Italia e Croazia. La prima pietra è stata posta nel maggio 2019 e in due anni e mezzo l’opera è stata poi completata. Dopo il Mandela Forum è il più grande di Firenze e si trova nella zona di San Bartolo a Cintoia. Ha una capienza massima di più di 4.000 posti e nasce come casa della pallavolo.

Ora la vetrina degli europei di pallavolo (qui tutto il programma). Per Gianmarco Modi, presidente regionale Fipav, “si tratta di un avvenimento molto importante non soltanto per gli amanti del volley ma anche per gli sportivi in generale fiorentini e toscani perché ci sarà la possibilità di vedere giocare le migliori squadre a livello europeo nella nostra città a Palazzo Wanny che per la prima volta ospita un evento internazionale di pallavolo e sicuramente sarà la cornice adeguata per assistere a un grande spettacolo”. I biglietti per gli europei di pallavolo femminile a Firenze sono in vendita su TicketOne.