Eventi a Firenze sabato 8 e domenica 9 febbraio: cosa fare

Nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 a Firenze e dintorni si svolgono eventi per tutti i gusti. Il Carnevale animerà la città e i festeggiamenti proseguiranno anche nelle località vicine. Gli amanti della cultura cinese potranno partecipare alle celebrazioni del Capodanno, mentre il Florence Short Film Festival e le sagre tradizionali – come quelle delle frittelle – arricchiranno ulteriormente il programma di iniziative: scopriamole insieme.

Gli eventi del Carnevale di Firenze 2025 (8-9 febbraio)

Gli eventi del Carnevale di Firenze 2025 si terranno in questo fine settimana di febbraio: sabato 8, un elegante ballo in maschera sarà ospitato all’interno di Palazzo Vecchio, mentre domenica 9 ci sarà la sfilata in costume nel centro storico, con ritrovo alle 14.00 in piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza della Signoria. Organizzato dall’associazione Il Carnevale di Firenze con la collaborazione di enti locali e Confcommercio, si affianca ad altri eventi nei dintorni: il Carnevale Mugellano a Borgo San Lorenzo (domenica 9, ingresso gratuito), il Carnevale dei Bambini a Vitolini (domenica, ingresso gratuito) e il “Melaridens” ad Empoli (sabato 8), con sfilate e attività per grandi e piccoli. Qui i migliori eventi di Carnevale a Firenze e provincia.

Capodanno cinese a Firenze

Anche Firenze celebra l’anno del Serpente: tra parate e manifestazioni, le festività del Capodanno cinese 2025 coinvolgono una città con una consolidata presenza di comunità asiatiche. Sebbene il passaggio al nuovo anno lunare sia avvenuto il 29 gennaio, gli eventi proseguono durante il mese di febbraio.

I festeggiamenti sono in programma al piazzale Michelangelo domenica 9 febbraio, dalle 13:00 in poi. Le tradizionali danze del drago e del leone saranno seguite da interventi istituzionali e lo spettacolo che continuerà fino alle 19:00, con momenti di intrattenimento. Inoltre, i colori e le tradizioni di questa festività arrivano anche all’outlet di Barberino di Mugello: nel pomeriggio di domenica 9, il villaggio dello shopping ospiterà vivaci balli tradizionali. Per tutti i dettagli, qui l’articolo sul Capodanno cinese a Firenze e Prato.

Eventi del weekend: “Taste” a Firenze, la fiera del gusto (dall’8 al 10 febbraio)

A Firenze torna “Taste 2025″, la fiera del gusto organizzata da Pitti Immagine, che si tiene dall’8 al 10 febbraio presso la Fortezza da Basso e non solo. Con oltre 750 espositori, l’evento si articola su tre giornate, ma sarà aperto al grande pubblico sabato 8 e domenica 9 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18.30 (a pagamento). In esposizione ci saranno le specialità più originali del settore agroalimentare italiano, accompagnate da conferenze, masterclass e progetti speciali. Alle iniziative dentro la Fortezza si aggiungono quelle di “Fuori di Taste” in locali e ristoranti della città. Qui l’articolo su Taste 2025 a Firenze.

Domenica 9 febbraio mercato alle Cascine

Domenica 9 febbraio 2025 in viale Lincoln, dalle 09:00 alle 20:00, si terrà il grande mercato “Cascine Shopping”. L’evento si svolgerà nel tratto compreso tra il ponte della tramvia e la passerella pedonale per piazza dell’Isolotto. Saranno presenti numerosi operatori ambulanti che offriranno un’ampia varietà di prodotti, tra cui artigianato, abbigliamento, specialità alimentari tipiche, casalinghi e generi vari. I negozi della zona aderenti all’iniziativa apriranno straordinariamente per l’occasione, e le associazioni di volontariato locali sono invitate a partecipare all’evento, arricchendo la giornata con attività e progetti speciali.

Altri mercatini nei dintorni di Firenze

Gli amanti del cioccolato questo fine settimana non potranno perdere l’occasione di partecipare al “Puro Cioccolato Festival” a Scandicci. L’evento si terrà in piazza della Resistenza da venerdì 7 a domenica 9 febbraio (ore 10:00-21:00), con ingresso gratuito. Si potranno gustare prelibatezze preparate da maestri cioccolatieri e artisti del cioccolato, assaporare dolci tipici e scoprire tutti i gusti e le varianti di cioccolata calda.

Questa domenica, dalle 09:00 alle 18:00, torna poi in piazza Buondelmonti a Impruneta il “Mangiasano, Bio – Mercatino”. Un’occasione per scoprire prodotti locali, sani e biologici: frutta e verdura di stagione, pane, torte, pasta e tanto altro ancora. Il 9 febbraio, a San Piero a Sieve, si svolgono Mercanzie in Piazza, con mercatini di artigianato e antiquariato, e l’iniziativa Svuota Cantine, che promuove il riuso e il riciclo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune, si svolgerà dalle 09:00 con ingresso gratuito.

All’Hard Rock di Firenze domenica 9 febbraio c’è il Super Bowl

Domenica 9 febbraio, l’Hard Rock Café di Firenze celebra il Super Bowl con un evento speciale a partire dalle 23:00. In occasione della finale del campionato NFL, che vedrà sfidarsi i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, il locale offrirà un’esperienza a tema football americano, con allestimenti dedicati e uno spettacolo di danza Hip-Hop dei ballerini del Florence Dance Center. Per rendere l’atmosfera ancora più autentica, sarà servito un menu tailgate, ispirato alla tradizione dei tifosi americani che consumano il loro pasto nei parcheggi degli stadi in attesa della partita. L’evento precederà la trasmissione del match, che inizierà alle 00:15 su Italia 1.

Florence Short Film Festival a La Compagnia

Il Florence Short Film Festival, festival internazionale dedicato ai cortometraggi, si tiene da giovedì 6 a domenica 8 febbraio 2025 al cinema La Compagnia. Nato come vetrina per giovani registi indipendenti, il festival raggiunge quest’anno la sua decima edizione: non mancano le masterclass per registi emergenti, tenute da ospiti di rilievo come Alessandro Roia, Giovanni Veronesi, Gianfranco Pannone e Alessandro Rak. Tra le tante proiezioni in programma, si ricorda alle 18:00 di sabato 8 “Nashville” di Robert Altman (1975, USA, 160′ – v.o. sott. ita). Programma completo, sul sito ufficiale.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: due sagre delle frittelle (sabato 8 e domenica 9)

Le frittelle sono una vera e propria delizia della tradizione gastronomica toscana, e febbraio è il mese ideale per gustarle grazie a due imperdibili sagre. Sia sabato (dalle 16:00 alle 19:00) che domenica (dalle 10:00 alle 12:00), il Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio a Le Sieci, frazione del Comune di Pontassieve (FI), ospita la “Festa delle Frittelle”. Nelle stesse giornate dell’8 e 9, dalle 08:30 fino ad esaurimento scorte, un’altra sagra storica delle frittelle si svolge a San Donato in Collina, frazione tra i comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno. Presso il Circolo SMS, le frittelle vengono preparate secondo la ricetta tradizionale: tutte le frittelle sono senza glutine, fritte nell’olio di girasole e possono essere accompagnate dal vin santo locale.