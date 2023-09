Eventi a Firenze: cosa fare nel weekend (16-17 settembre 2023)

Artigianato in un giardino storico, musica sull'Arno, circo e yoga al parco. I migliori appuntamenti in programma a Firenze durante questo fine settimana

Basta chiudere gli occhi un secondo per ritrovarsi a più di metà mese: gli eventi a Firenze per il weekend di sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 sono però molto particolari e curiosi. Un motivo in più per sentirsi ancora un po’ in ferie. Si parte con Artigianato e Palazzo nel Giardino Corsini di Firenze dedicato gli amanti dell’hand made, per poi proseguire con il Firenze Jazz Festival per i più sofisticati amanti della musica. Per chi ama il circo c’è Cirk Fantastik. C’è anche un festival dedicato allo yoga per chi volesse rilassarsi nel parco di Villa Vogel. Per chi invece volesse fare un gesto di solidarietà – che non guasta mai – può partecipare alla Don Gnocchi Run. Infine, alcune sorprese anche nei quartieri fiorentini e nei dintorni di Firenze, oltre ai tanto attesi mercatini.

Artigianato e Palazzo al Giardino Corsini

Fino a domenica 17 settembre 2023, lo storico Giardino Corsini in via della Scala 115 a Firenze accoglie la XXIX edizione di Artigianato e Palazzo, manifestazione che è aperta con orario continuato dalle ore 10:00 alle 19:30. Quest’anno ci saranno 100 maestri artigiani e un programma diversificato di mostre, incontri e laboratori che hanno l’obiettivo di evidenziare l’unicità delle produzioni e di concentrare l’attenzione sulle nuove generazioni. La donazione di 10 euro è consigliata (gratuito fino a 12 anni di età). Per ulteriori informazioni e per consultare il programma integrale dell’evento è possibile visitare il sito ufficiale oppure telefonare al numero 055.2654589, o ancora scrivere a [email protected].

I concerti del Firenze Jazz Festival

Se qualcuno non vedesse l’ora di battere il tempo a ritmo di jazz, questo fine settimana fiorentino potrebbe fare al caso suo. In cartellone c’è infatti un evento interamente dedicato a questo particolare genere musicale, il Firenze Jazz Festival, che quest’anno ha portato con sé alcune novità: la manifestazione ha incrementato la sua durata a due settimane con oltre 30 appuntamenti tra concerti, grandi jazz star e nuove proposte, in alcuni dei luoghi più belli della nostra città e provincia. Nello specifico questa seconda settimana, che va dal 12 al 17 settembre, è connessa all’alveo fluviale dell’Arno.

Tra i tanti eventi in programma ricordiamo Caterina Palazzi con Sudoku Killer in piazza del Carmine (sabato 16, ore 21:00) e La finestra di Puccini con Danilo Rea e Michel Godard nell’Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi (domenica 17, ore 21:15). Il programma completo e le prevendite del Firenze Jazz Festival 2023 sono disponibili sul sito ufficiale.

Eventi a Firenze: Cirk Fantastik nel Parco delle Cascine (fino al 17 settembre 2023)

E se invece qualcuno fosse in cerca di uno spettacolo dal vivo articolato in varie esibizioni di abilità fisica potrebbe decidere di partecipare al Cirk Fantastik “Eclettica”, la rassegna che da ben 13 anni porta in città le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo. Sabato e domenica nel Parco delle Cascine di Firenze saranno quindi in scena spettacoli di circo contemporaneo in anteprima. A questi si vanno ad aggiungere concerti di world music & dj party, laboratori di circo per grandi e piccini, olimpiadi dei giocolieri, spettacoli a cappello, caffè con gli artisti, circus bar e food trucks.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito di TicketOne oppure presso la biglietteria del festival da lunedì a sabato (ore 16:00-22:00) e domenica (ore 11:00-22:00). Il costo del biglietto può variare da 6 a 20 euro. Per prenotazioni è possibile inviare una e-mail a [email protected] oppure contattare il numero 3891824669 (dalle 11:00 alle 16:00 su WhatsApp). I biglietti prenotati devono essere ritirati alla biglietteria del Festival un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Festival dello Yoga al parco di Villa Vogel

Tra gli eventi in programma a Firenze nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre c’è anche il Festival dello Yoga al parco di Villa Vogel (via Canova 72, ore 10:00-20:45). Due giornate interamente dedicate alla salute, al benessere e al fitness. Il programma, consultabile sul sito dell’iniziativa, comprende trattamenti olistici, conferenze e bagno sonoro, oltre a lezioni in vari stili di yoga: anukalana, ashtanga, hatha, kundalini, yin e yoga della risata. Domenica, a chiusura delle giornate, ci sarà anche un canto OM collettivo attorno ad un cerchio di meditazione. Le iniziative sono gratuite ma, per chi vorrà partecipare, si ricorda di portare il tappetino.

Don Gnocchi Run

Al via anche alla seconda edizione della “Don Gnocchi Run di Firenze”, una gara podistica non competitiva, aperta a tutti e a scopo benefico, finalizzata a sostenere le attività del reparto di riabilitazione pediatrica del Centro fiorentino della Fondazione e a focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’inclusività dello sport. La partenza è prevista alle ore 09:30 di domenica 17 settembre con ritrovo alle ore 08:00 presso il Centro IRCCS Don Gnocchi in via di Scandicci 269 (possibilità di iscrizione fino al giorno dell’evento prima della partenza). Vi potranno partecipare anche persone con disabilità e pazienti piccoli e grandi del Centro, che potranno cimentarsi in un percorso ad anello all’interno della struttura, privo di barriere architettoniche. Per gli altri, sono invece previsti due percorsi di diversa lunghezza che potranno essere svolti a passo libero.

Per saperne di più (sul percorso, sul contributo a sostegno dell’evento o su come raggiungere il luogo) è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 333-3738921 o più semplicemente scaricare il PDF della locandina.

Nei quartieri fiorentini: Festa della Cultura (Q3) e Festa dello Sport (Q4)

I quartieri fiorentini celano sempre numerose sorprese: sabato 16 e domenica 17, nel cuore del Quartiere 3, e più precisamente nel parco dell’Anconella, si terrà la terza edizione della Festa della Cultura dalle ore 16:00 alle 20:00. Le associazioni culturali del territorio organizzano per l’occasione tante attività per grandi e piccoli. Al via quindi ad incontri, spettacoli, laboratori e mostre per tutte le età. Nel Quartiere 4 invece, nelle medesime giornate, ci sarà la Festa dello Sport. L’impianto sportivo Betti in via del Filarete (zona Soffiano) si animerà dunque con tante attività sportive, all’aria aperta e di vario genere, sia per famiglie che per bambini. L’appuntamento è quindi sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle 19:00 e domenica tutto il giorno, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Mercatini a Firenze (domenica 17 settembre)

Eccoci ai mercatini del centro storico fiorentino: in Santo Spirito c’è la Fierucola (domenica 17, dalle ore 09:00 alle 19:00) che promuove l’agricoltura biologica di piccole aziende familiari e l’artigianato tradizionale naturale, mentre in piazza Indipendenza torna l’ormai nota Indipendenza Antiquaria (domenica 17, dalle ore 09:00 alle 19:00) specializzata nel settore dell’antiquariato.

Poco fuori dal centro, al The Social Hub in viale Spartaco Lavagnini 70, c’è il Vintage Market di Pimp My Vintage domenica 17 (dalle ore 12:00 alle 20:00). Un evento speciale pieno di ospiti e sorprese tra vintage, artigianato, vinili, gioielli e borse, ma anche brindisi, divani, food e buona musica. Ingresso libero. Infine, al Palazzetto dello Sport di Scandicci in via Rialdoli, sia sabato 16 che domenica 17 (dalle ore 09:00 alle 20:00), c’è una mostra mercato rivolta allo scambio di fumetti, CD e dischi.

Festa medievale di Brozzi

Anche questo 2023 vede protagonista la festa medievale nel borgo di Brozzi (ingresso gratuito): animazioni, giochi antichi e attrazioni di diversa natura saranno assolute protagoniste nella giornata di sabato 16 settembre, dalle ore 15:00 alle 22:00. Per l’occasione, ci sarà anche il coinvolgimento del nucleo orchestrale delle Piagge della scuola di musica di Fiesole presso l’Istituto Comprensivo Gandhi. Il programma della festa medievale, disponibile anche in PDF, non è da ritenersi definitivo: potrebbero esserci variazioni per motivi organizzativi.

Eventi nei dintorni di Firenze: Vino al Vino a Greve in Chianti (fino al 17 settembre)

Nei dintorni di Firenze – e più precisamente a Greve in Chianti (in piazza Gastone Bucciarelli) – fino a domenica 17 settembre, c’è anche Vino al Vino. Ben 23 aziende vinicole dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti presenteranno i loro vini migliori. Sarà quindi un fine settimana dedicato alle degustazioni e alla scoperta del prodotti di questa località del Chianti.