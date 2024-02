Mercatini, sagre, eventi a Firenze nel weekend (2-3 marzo 2024)

- Pubblicità -

Entriamo in questo nuovo mese guardando tutti gli eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo a Firenze e dintorni. Non solo musei gratuiti, mercatini e sagre per tutti, ma anche iniziative dedicate alla natura, agli animali e al vino. Nel giardino del Museo Archeologico di Firenze si potrà infatti assistere alla fioritura delle magnolie, alla Leopolda si potrà partecipare a Eccellenza di Toscana, a Prato al Capodanno Cinese, mentre a Empoli c’è una curiosa festa dedicata ai cani.

Musei gratis a Firenze domenica 3 marzo

Come ogni prima domenica del mese, anche il 3 marzo 2024 i musei statali di Firenze saranno ad ingresso gratuito per tutti. Ma questa non è l’unica occasione per questo fine settimana, perché chi risiede in città o in provincia avrà l’opportunità di visitare a costo zero anche i musei civici, ovvero quelli gestiti dal Comune, oltre a partecipare a tour speciali e attività per famiglie. Per vedere tutti gli orari leggi l’articolo sui musei gratis a Firenze.

La fioritura del giardino del Museo Archeologico

Tra gli eventi del fine settimana a Firenze nella giornata di sabato 2 marzo c’è anche la fioritura delle magnolie nel giardino del Museo Archeologico, un angolo di paradiso situato tra piazza Santissima Annunziata e via della Pergola. Si tratta di un giardino storico che, nel 1852, ospitò la prima Mostra dei fiori. In programma visite guidate di un’ora circa – alle ore 10:00, 11:00 e 12:00 – comprese nel biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria al numero 055.2357715, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle 15:30 oppure scrivendo a claudia.noferi@cultura.gov.it. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Eventi del weekend: mercatini in programma domenica 3 marzo a Firenze e dintorni

Come ogni weekend a Firenze e dintorni si svolgono alcuni mercatini. In piazza Dalmazia ce n’è uno dedicato al collezionismo (domenica 3, ore 09:00-19:00). Nella medesima giornata, a Panzano in Chianti, c’è Aprilante: il mercatino dell’ingegno, con le migliori opere create da artigiani e non. Infine nel centro storico di Scarperia, dalle 09:00 alle 19:00 di domenica 3, si tiene il mercatino Collezionisti in Piazza, che prevede una giornata dedicata all’antiquariato, collezionismo, numismatica, rigatteria, filatelia e affini.

Vino: Eccellenza di Toscana alla Leopolda

Tra gli eventi, sabato 2 e domenica 3 marzo – alla Stazione Leopolda in viale Fratelli Rosselli n.5 a Firenze – si terrà poi Eccellenza di Toscana: un evento interamente dedicato alla degustazione dei migliori vini del Granducato. Come ogni edizione, anche quest’anno – dalle ore 10:00 alle 19:00 – saranno presenti oltre 150 produttori di vino, olio e birra per oltre 800 etichette. La rassegna è organizzata da AIS Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, di Vetrina Toscana con Promozione Toscana Turistica, della Città Metropolitana, del Comune di Firenze ed in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. Ingresso a pagamento, biglietti anche online.

Sagre nei dintorni di Firenze: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo

Questo fine settimana, per chi ama il buon cibo, è una vera e propria festa nei dintorni fiorentini! Al Circolo “La Pace” di Compiobbi, frazione del Comune di Fiesole, c’è la sagra del fritto sia sabato che domenica, a partire dalle ore 19:30 (è gradita la prenotazione al numero 055.6593671 oppure 338.5437643). Alla Casa del Popolo di Fiesole, (viale Matteotti, n.27) c’è invece la festa del cinghiale sia il 2 che il 3, tutte le sere dalle 19:30 e la domenica anche a pranzo dalle 12:30. Info e prenotazioni 055.597002. Per chi è in cerca non solo del cinghiale ma anche del tortello, c’è una sagra che potrebbe fare al caso suo al Circolo MCL a Scarperia, in via San Martino, n.16. L’appuntamento è sabato 2 a cena dalle ore 19:00 e domenica 3 anche a pranzo, dalle ore 12:00 (il ristorante è al coperto e riscaldato).

In quel di San Donato in Collina, e più precisamente al Circolo SMS, c’è invece la tradizionale sagra delle frittelle, tutte rigorosamente senza glutine e fritte nell’olio di girasole, che si potranno accompagnare anche con un bicchiere di vin santo locale. Gli stand gastronomici della sagra restano aperti il sabato e domenica dalle ore 08:30 fino ad esaurimento frittelle. Queste ultime si potranno trovare anche presso il Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio – Le Sieci, frazione del Comune di Pontassieve. Il 2 (ore 16:00-19:00) e il 3 (ore 10:00-12:00) gusteranno ottime frittelle di riso preparate dal Circolo stesso. Ma sabato 2 e domenica 3 marzo c’è una sagra dedicata alle frittelle anche a Bagno a Ripoli. Lo stand gastronomico è allestito in via Poggio della Pieve, precisamente all’incrocio con via Roma, dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00, o comunque fino a esaurimento di frittelle!

Festa del cane bastardino a Empoli

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze in programma per sabato 2 marzo 2024 ce n’è uno divertente a Empoli, in piazza Guido Guerra. Stiamo parlando della Festa del cane bastardino, che si terrà a partire dalle ore 10:00 e si protrarrà per tutta la giornata. Tra i principali eventi in programma nel pomeriggio ricordiamo la sfilata degli amici a quattro zampe dalle 16:00 e, a seguire, la premiazione. Per l’occasione, saranno allestiti stand gastronomici e di oggettistica e una piccola mostra con foto e illustrazioni a tema. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. L’evento è gratuito e il ricavato sarà devoluto agli ospiti del canile, ma sarà possibile partecipare solo tramite iscrizione, dalle 10:00 alle 15:00 di sabato 2.

Eventi fuori Firenze: le sfilate del Capodanno cinese a Prato

Il 2 e 3 marzo si festeggerà il Capodanno Cinese a Prato con alcune sfilate inizialmente previste per i giorni 17 e 18 febbraio, e rinviate a questo fine settimana in segno di rispetto per i gravi lutti sul lavoro nella vicina Firenze. In particolare, sabato il corteo si muoverà nel quartiere Macrolotto 1, con un’iniziativa rivolta alle aziende tessili attive in questa zona della città. Domenica sarà invece la volta della tradizionale sfilata del Drago, che per tre ore attraverserà l’area del Macrolotto Zero, per arrivare in centro tra i danzatori. Nel cuore della città, nella piazza del Comune, si terranno poi alcune curiose esibizioni.