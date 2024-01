Dai musei al Carnevale: eventi a Firenze nel weekend (20-21 gennaio 2024)

- Pubblicità -

Mercatini, sagre, arte e pure i primi eventi di Carnevale durante il weekend: a Firenze sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 il programma di iniziative è piuttosto vario. Partiamo con una bella notizia in campo artistico: dopo oltre un anno di lavori, riapre il complesso di Orsanmichele e questo è il primo fine settimana in cui poterlo visitare. Non solo, perché al Museo Galileo torna l’iniziativa Colazione al museo con numerosi laboratori in programma. Al Tuscany Hall di Firenze c’è il Birraio dell’anno, a San Donato in collina la sagra delle frittelle e nel centro storico fiorentino alcuni mercatini. E per finire, nei dintorni della città fanno capolino i primi coriandoli.

Primo weekend di apertura del museo e della chiesa di Orsanmichele

Dopo oltre un anno di lavori di restauro e riallestimento, riapre al pubblico il complesso di Orsanmichele, che per l’occasione allunga i suoi orari: dal 19 gennaio 2024 è infatti visitabile tutti i giorni, ad eccezione del martedì. In particolare, durante il weekend, è aperto venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18.30, domenica dalle 8.30 alle 12.00 (biglietto 8 euro, ridotto 2). Ai piani superiori dell’edificio, che in passato fu anche mercato e granaio, oltre ad ammirare le statue originali che adornavano le nicchie esterne è possibile godere di un panorama inedito sui monumenti fiorentini.

Eventi a Firenze nel weekend: Colazione al museo Galileo (21 gennaio 2024)

Torna Colazione al Museo, l’iniziativa promossa dal Museo Galileo di Firenze. Protagoniste una serie di attività incentrate sul recupero della memoria delle antiche tecniche artigiane. L’intento degli incontri è quello di proporre, in particolare alle nuove generazioni, una sorta di lente di ingrandimento sugli aspetti scientifici, sui processi fisici e chimici che conducono alla produzione di pregiati manufatti.

Gli appuntamenti si svolgono ogni domenica mattina fino al 24 marzo 2024. Dalle ore 10:30 alle 11:00 verrà offerta una gustosa colazione fornita dalla Caffetteria del Grano. I partecipanti poi prenderanno parte ai laboratori e assisteranno a dimostrazioni pratiche e, al termine, riceveranno un’utile guida per poter replicare autonomamente le attività svolte. Il calendario delle attività in programma è disponibile sul sito del Museo Galileo (qui il pdf). Prenotazione obbligatoria.

Sabato è San Sebastiano: Museo della Misericordia gratis

Questo weekend, la Misericordia di Firenze festeggia il suo patrono, San Sebastiano, con diversi eventi sabato 20 gennaio. Accanto alle celebrazioni religiose (tra cui la messa alle 11.30 nell’oratorio dell’Arciconfraternita in piazza Duomo e il canto dei secondi vespri alle 17), come da tradizione saranno distribuiti ai fiorentini 15 quintali di pani benedetti nelle sedi di piazza del Duomo, Campo di Marte, Sezione Nord, Ponte di Mezzo e Sezione Oltrarno, come simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città. Per l’occasione, sabato, il Museo della Misericordia in piazza Duomo sarà aperto gratuitamente ai visitatori dalle 10:30 alle 16:30.

Birraio dell’anno al Tuscany Hall di Firenze

Tra gli eventi del weekend a Firenze, sabato 20 e domenica 21 gennaio c’è anche il Birraio dell’Anno, ospitato al Tuscany Hall. Nato attorno a un ambito premio nazionale che da 15 anni riconosce il miglior produttore di birra italiana, l’iniziativa coinvolgerà oltre 50 birrifici italiani dando vita a un appuntamento con esperti e appassionati.

In particolare, sabato 20 si svolgeranno 2 sessioni, con orario 12:00-17:00 e 19:00-24:00. La formula prevede l’acquisto del Beer Pass con l’assaggio senza limiti delle birre prodotte dai 20 birrifici candidati al premio Birraio dell’Anno e dei 3 produttori candidati al premio Birraio Emergente. Domenica 21 (con orario 12:00-20:00), invece, sarà presente una selezione di birre realizzate dai primi 50 birrifici secondo la classifica del premio Birraio dell’Anno, arricchita da alcuni prodotti firmati dai 3 birrai emergenti.

Mercatini: gli eventi del weekend a Firenze (sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024)

Eccoci ai mercatini fiorentini. Si parte con Indipendenza antiquaria, evento che si svolge in piazza Indipendenza, sia sabato 20 che domenica 21 con orario 08:30-19:30. Amanti dell’antiquariato e collezionisti potranno trovare numismatica e filatelia, mobili e oggettistica di modernariato, porcellane, dischi, libri, stampe e così via. In piazza Santo Spirito, domenica 21 (dalle ore 09:00 alle 19:00), c’è invece la Fierucola, il tradizionale mercatino dei produttori locali che propone ogni volta prodotti all’insegna del biologico e del biodinamico.

Infine domenica si svolge Galluzzo in fiera, dalle ore 08:00 alle 20:00 in piazza Acciaioli. Qui è possibile trovare davvero di tutto: oggettistica per la casa, biancheria, abbigliamento nuovo e vintage, miele e tartufo, piante e fiori, borse e scarpe, e tanto altro ancora.

Sagra delle frittelle a San Donato in collina

E a chi non fanno gola le frittelle di riso? L’assoluta specialità del Circolo SMS di San Donato in Collina (frazione di Rignano sull’Arno) verrà distribuita sabato 20 e domenica 21 dalle ore 08:30 fino ad esaurimento. Infatti, a Firenze è tradizione festeggiare il carnevale anche a tavola, con dolci tipici del periodo: schiacciata alla fiorentina, cenci e, soprattutto… frittelle! Ne esistono diverse varietà, ma la più nota e apprezzata è quella con il riso, che viene cotta nel latte con l’aggiunta di zucchero e scorza di limone, e poi fritta a cucchiaiate in padella. Aggiornamenti sui canali social del Circolo SMS di San Donato in Collina.

I primi eventi di Carnevale nei dintorni di Firenze (21 gennaio)

Questo fine settimana iniziano anche i primi eventi di Carnevale nei dintorni di Firenze, tutti ad ingresso libero. A Borgo San Lorenzo c’è il Carnevale mugellano 2024. Domenica 21, dalle ore 11:00, ci sarà intrattenimento per grandi e piccini, pausa pranzo al nuovo punto ristoro e… via sopra i carri tra coriandoli, musica e sorrisi. Novità di questa edizione è la Festa del tortello e della ficattola, che si svolgerà tutte le domeniche di carnevale nell’orario del pranzo.

A pochi chilometri da Vinci, nella medesima giornata (dalle ore 14:30), ci sarà il Carnevale dei bambini di Vitolini. In piazza del Popolo al via quindi a sfilate dei tradizionali carri allegorici, canti, balli e la tipica goliardia carnevalesca. Durante gli appuntamenti sono previsti giochi per grandi e bambini, tra cui la tradizionale pentolaccia in piazza.