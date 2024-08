10 eventi in Toscana durante questo weekend (10-11 agosto 2024)

La top ten degli eventi in programma in tutta la Toscana nel fine settimana del 10 e 11 agosto

Nella guida a questo weekend abbiamo pensato di selezionare 10 eventi in tutta la Toscana per tutti i tipi di pubblico: sabato 10 e domenica 11 agosto 2024 si potranno vedere le stelle cadenti della “Notte di San Lorenzo”, ma anche partecipare a rassegne colorate, medievali e musicali. Scopriamo insieme tutte le iniziative di questo fine settimana di piena estate.

1. “Calici di Stelle” per la Notte di San Lorenzo (e non solo)

Sabato 10 agosto 2024 è la notte di San Lorenzo. Sono tanti i luoghi dai quali poter vedere le stelle cadenti, come le città che partecipano a “Calici di Stelle”, rassegna dedicata al buon vino con iniziative e osservazioni guidate delle volta celeste. La Strada del vino nobile a Montepulciano (Siena) ad esempio darà vita, per l’occasione, ad una grande festa in piazza al fine di assaporare le produzioni locali (vinicole e non solo) sui banchi disseminati nel centro storico. La Rocca di Montestaffoli a San Gimignano ospiterà poi stand per assaggiare vari tipi di vernaccia e musica dal vivo. Ma gli eventi dedicati alle stelle cadenti nel weekend del 10-11 agosto sono davvero tanti in tutta la Toscana: qui la guida alla Notte di San Lorenzo 2024.

Sabato 10 agosto inoltre Firenze festeggia il suo copatrono San Lorenzo, al mattino con la sfilata di una rappresentanza del Corteo storico della Repubblica Fiorentina fino alla basilica dedicata al Santo, e di sera con la distribuzione gratuita di pasta, yogurt, panna e cocomero, accompagnata da un concerto. Qui il programma della festa di San Lorenzo a Firenze.

2. “Rinascenze” alla Villa Reale di Marlia (Lucca)

Tra gli eventi in Toscana in questo weekend (venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto) si ricorda anche “Le Rinascenze by night 2024”, rassegna organizzata dalla scuola Kreativa, che divulga da anni l’arte sotto tutte le sue forme. I giardini illuminati alla Villa Reale di Marlia (Lucca) ospiteranno un fitto programma di eventi con numerosi artisti (ballerini, pittori, teatranti, fotografi ecc.), adatto ad un pubblico di tutte le età. L’accesso al parco è consentito dalle 18:00 in poi, con ultimo ingresso consigliato per le ore 22:00. L’evento terminerà a mezzanotte. Prezzo del biglietto: bambini sotto i 9 anni, 5 euro; sopra i 10 anni, 15 euro (parco) o 20 euro (parco e musei) + 1 euro di prevendita e commissioni.

3. Eventi medievali in Toscana: “Volterra AD 1398” domenica 11 agosto 2024

Come ogni anno, Volterra si tuffa nel Medioevo nel mese di agosto. Le strade della città si popoleranno di audaci cavalieri, nobili e signore e monaci che sfileranno fra torri, palazzi, chiese o semplici case di villaggio e tende degli accampamenti, sotto la mole della Fortezza Medicea. Spettacoli, eventi, mercati, laboratori e musica attenderanno i visitatori quindi domenica 11 agosto a “Volterra AD 1398”, il cosiddetto anno del Signore. Il programma completo degli eventi dell’edizione 2024 è sul sito volterra1398.it.

4. Filetto Rinascimentale in Lunigiana

A partire da domenica 11 agosto (fino al 15), dalle ore 16:00 alle 23:59, torna la terza edizione di “Filetto Rinascimentale” nel borgo murato di Filetto (MS). In cartellone tantissime attività didattiche, spettacoli di strada, musica, danza e teatro riguardanti la vita quotidiana del tardo medioevo e del rinascimento lunigianese e italiano. L’attrazione principale sarà il mercato rinascimentale, con particolare attenzione dedicata agli antichi mestieri, ma non mancherà la cucina tradizionale e i piatti provenienti dalla tradizione storica. Prezzo d’ingresso: 5 euro; gratuito per i bambini sotto gli 11 anni.

5. Eventi in Toscana sabato 10 e domenica 11 agosto 2024: Festa medievale a Stazzema

La Festa medievale a Stazzema, il borgo più antico della Versilia, è tra gli eventi organizzati in Toscana nel weekend di sabato 10 e domenica 11 agosto 2024. Le origini di questo luogo risalgono al 766 d.C., motivo per cui in questi due giorni si respirerà qui un’atmosfera tutta medievale. Dalle 18:00 in poi, per le vie del centro storico, si potrà assistere a spettacoli musicali, di giocoleria, buon cibo, mercatino delle arti e mestieri e divertimenti per grandi e piccini. Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile sulla pagina Facebook.

6. Bruscello Poliziano a Montepulciano, speciale anteprima domenica 11 agosto 2024

La storica compagnia popolare del Bruscello Poliziano presenterà l’ottantacinquesima edizione dell’iniziativa attraverso l’adattamento di una delle più famose commedie greche, la “Lisistrata”, proposta in forma di Bruscello al pubblico di Piazza Grande nei giorni a cavallo di Ferragosto (dal 12 al 15) a Montepulciano con una speciale anteprima durante le prove generali che si terrà domenica 11 agosto. La protagonista della storia è una donna audace e carismatica che, di fronte alle innumerevoli e continue guerre in cui cadeva costantemente la Grecia, decide di ribellarsi unendo tutte le donne greche sotto un unico giuramento: il famoso “sciopero del sesso” a oltranza delle mogli, fin quando gli uomini non avessero deciso di dichiarare la pace. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Bruscello Poliziano.

7. Eventi in Toscana (10 e 11 agosto): Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta

Marina di Pietrasanta, cuore verde della Versilia, ospita come ogni anno il Festival La Versiliana nel parco della villa omonimo. Il titolo è “Immagina un teatro. Togli le pareti… immergilo nel verde”, omaggio al contesto naturale che ospita la rassegna. Anche questa edizione 2024 presenta un programma di spettacoli ricco che si sviluppa nell’arco di circa due mesi. Ad esibirsi nel grande teatro all’aperto, circondato dalla pineta, importanti protagonisti dello spettacolo, grandi compagnie di danza, cantautori e showman. Tra gli eventi in calendario questo weekend venerdì 9 agosto il Balletto di Milano propone la Carmen nel Teatro La Versiliana; il giorno dopo Roma City Ballet Company, al Chiostro di Sant’Agostino, dedica un balletto alla Rhapsody in Blue di Gershwin; infine domenica 11 Ermal Meta sarà in concerto dal Teatro La Versiliana. Informazioni, programma completo e biglietti sul sito ufficiale del Festival “La Versiliana”.

8. Domenica 11 agosto, Lido di Camaiore ospita la Versilia Run Color

Sempre sulla costa, tra gli eventi di domenica 11 agosto 2024, si ricorda la “Versilia Run Color”, una corsa/camminata di 5 km colorata sul lungomare di Lido di Camaiore tra musica, animazione e il protagonista indiscusso della giornata, il colore. L’apertura del villaggio per il ritiro del kit partecipanti è previsto per le ore 15:00, mentre la partenza è fissata presso il villaggio in piazza Lammetti (Lido di Camaiore) alle 18:00. L’iscrizione comprende il pacco gara con buste di colore e gadget offerti dai partner dell’evento e la t-shirt della Versilia Run Color. L’evento è indicato per tutte le fasce d’età e i bambini sotto i 6 anni non pagano. Prezzo: 15 euro (fino al 9 agosto). Ulteriori informazioni sul sito ufficiale dell’evento Versilia Run Color.

9. Festambiente a Rispescia

Fino a domenica 11 agosto c’è anche “Festambiente“, l’attesissimo eco-festival che da oltre trent’anni promuove la sostenibilità e l’educazione ambientale. La rassegna, organizzata da Legambiente, si tiene a Rispescia (Grosseto), in località Enaoli e offre un programma ricco di dibattiti, incontri culturali, concerti e attività per tutte le età. Tra le tante iniziative il concerto dei Modena City Ramblers sabato 10 agosto e il progetto Stazioni Lunari di Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Babelnova orchestra domenica 11 agosto. Ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile su www.festambiente.it.

10. Tovaglia a Quadri ad Anghiari (Arezzo)

Ad Anghiari, nel cortile del castello di Sorci, a partire da sabato 10 agosto torna poi “Tovaglia a Quadri”, cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate. Uno spettacolo irripetibile, scritto da Paolo Pennacchini e da Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia. “Mattimonio” prende vita quest’anno, non a caso a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo della psichiatria. I biglietti si possono acquistare online sul sito di Tovaglia a Quadri e presso la biglietteria allestita all’interno della terrazza Busatti (ad Anghiari, ingresso via Mazzini) con orario 16:00 – 19:00.