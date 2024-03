Mercatini ed eventi a Firenze nel weekend (16-17 marzo 2024)

- Pubblicità -

Sono davvero molti gli eventi in programma a Firenze e nei dintorni per sabato 16 e domenica 17 marzo 2024, tra mercatini e sagre. Si comincia da quelli in città, perché al Conventino c’è Il Gusto Toscano e alle Cascine prosegue il mercato per le fiere quaresimali, tanto amato dai cittadini. Ma questo non è l’unico modo per fare shopping: sono tanti i quartieri fiorentini in cui poter fare compere tra le bancarelle. E ancora appuntamenti gastronomici, mostre e un’iniziativa dedicata a fiori e piante.

Il Gusto Toscano al Conventino (16 e 17 marzo)

Il fine settimana di sabato 16 (dalle ore 11:00 alle 21:00) e domenica 17 marzo 2024 (dalle ore 11:00 alle 20:00) parte all’insegna del buon vino grazie alla rassegna Il Gusto Toscano: in programma degustazioni, master class, cooking show e prodotti a km zero da assaggiare e comprare al Conventino Fuori le Mura di Firenze (in via Giano della Bella, n.20). Tra i vari ospiti, ricordiamo i nomi di Leonardo Romanelli, Andrea e Paolo Gori, Barbara Babi Tedde, Paolo Bini e Daiana Cecconi. La manifestazione è aperta al pubblico e con ingresso libero. I posti per gli eventi sono limitati, quindi è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 15 marzo inviando una mail ad [email protected]. Qui il PDF con calendario completo

- Pubblicità -

Eventi del fine settimana a Firenze: domenica mercato quaresimale alle Cascine

Domenica 17 marzo 2024 c’è un evento tanto amato dai fiorentini, e non solo, e tanto atteso durante tutto l’arco dell’anno. Si tratta delle Fiere Quaresimali alle Cascine: il mercato straordinario con orario 09:00-19:00 prosegue il suo viaggio iniziato due settimane fa grazie a oltre 200 banchi dislocati lungo viale Lincoln e piazza Kennedy. E, dalle ore 15:00 alle 17.30, si svolgeranno i laboratori gratuiti di architettura “Da cosa nasce cosa” dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Questa domenica si parlerà di Architetture naturali, visto che ogni essere vivente sulla terra ha bisogno di una “casa” e i bambini avranno poi la possibilità di costruirne una per gli uccellini.

I migliori mercatini: eventi a Firenze e dintorni tra sabato 16 e domenica 17 marzo 2024

Eccoci ai mercatini fiorentini. Se qualcuno desidera fare un po’ di shopping all’insegna dell’antiquariato, può fare un salto – sia sabato 16 che domenica 17 (ore 08:00-20:00) – a Indipendenza Antiquaria (in piazza Indipendenza), luogo nel quale troverà una fiera specializzata in questo settore. Per chi è in cerca di un mercato con prodotti delle aziende locali biologici e biodinamici, domenica 17 (ore 09:00-19:00) c’è la Fierucolina in piazza Santo Spirito questo mese dedicata anche al mondo della casa: ci saranno pure giocattoli e utensili in legno locale, stoffe tessute a mano con colori naturali e ceramiche d’autore. Una kermesse incentrata sull’artigianato artistico si troverà invece in piazza Ognissanti grazie ad Ars Manualis, sia sabato che domenica dalle ore 10:00 alle 20:00.

- Pubblicità -

Al The Social Hub in via Spartaco Lavagnini, n. 70 si svolgerà il Pimp My Vintage Market domenica 17, dalle ore 11:00 alle 20:00. Anche il Galluzzo è ‘in fiera’ domenica 17, dalle ore 08:00 alle 20:00 e qui potrete trovare davvero un po’ di tutto: dall’abbigliamento fino ai prodotti per la casa. Sabato 16 marzo all’S.M.S. di Rifredi (in via Vittorio Emanuele II, n. 303), storico circolo fiorentino, si terrà il primo appuntamento dell’anno con il Mercatino del riuso e piccolo artigianato hobbistico, dalle ore 10:00 alle 17:00. E per finire, torna in piazza Giacomo Matteotti a Greve in Chianti, dal 17 marzo (ore 09:00-19:00), il mercatino del riuso e riciclo dedicato ai privati che intendono mettere in vendita i propri oggetti usati.

Mostre da vedere a Firenze

Non ci sono solo mercatini, ma anche alcune mostre a Firenze che vale la pena visitare questo fine settimana. Tra il Museo Novecento e Villa Bardini c’è André Butzer, al Museo degli Innocenti prosegue “Alphonse Mucha. La seduzione dell’Art Nouveau”, mentre negli spazi espositivi di MAD – Murate Art District ha da poco inaugurato Repose and Resist. Orari e approfondimenti nell’articolo sulle mostre in corso a Firenze.

- Pubblicità -

Ma la ciliegina sulla torta di questo weekend è la recente riapertura – dopo la consueta pausa invernale – del Giardino delle Camelie, un “giardino segreto” che si trova all’interno di Boboli (visitabile con uno speciale calendario di visite accompagnate) e che era riservato in epoca medicea ad alcuni membri della famiglia granducale o della corte. Alla fine del Settecento, l’area fu destinata proprio alla coltivazione delle camelie, in linea con il diffondersi della moda del momento.

Eventi nei dintorni di Firenze: Montelupo in fiore (domenica 17 marzo 2024)

Nei dintorni fiorentini, e più precisamente ai Montelupo Fiorentino, tra gli eventi di domenica 17 marzo 2024, ricordiamo anche Montelupo in fiore, dalle ore 09:00 alle 19:00. Un mercato interamente dedicato ai fiori e alle piante, che prevede inoltre esposizioni artistiche, laboratori, visite guidate a tema e il contest “Vetrine e balconi in fiore”. Qui il programma completo, mentre per altre informazioni è possibile contattare la Fondazione Museo Montelupo al numero 05711590300 oppure scrivendo a [email protected].

Tante sagre nei dintorni di Firenze: gli eventi il 16 e 17 marzo

Non solo mercatini e mostre, ma anche sagre nei dintorni fiorentini. Ecco le principali in programma per sabato 16 e domenica 17 marzo 2024:

Sagra del daino a Pelago , presso il Centro Pastorale G. La Pira: sabato 16 (apertura a cena, dalle 19:00) e domenica 17 (apertura a pranzo, dalle 12:30): stand gastronomici e menù fisso a 25 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 392/8096170 o 320/0142854.

, presso il Centro Pastorale G. La Pira: sabato 16 (apertura a cena, dalle 19:00) e domenica 17 (apertura a pranzo, dalle 12:30): stand gastronomici e menù fisso a 25 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 392/8096170 o 320/0142854. Sagra delle frittelle nella piazza principale del borgo di Montefioralle : sabato 16 (dalle ore 14:00) e domenica 17 (dalle ore 10:00). Servizio di navetta gratuito con partenza dal piazzale delle Piscine, nel paese di Greve in Chianti, ogni 30 minuti.

nella piazza principale del borgo di : sabato 16 (dalle ore 14:00) e domenica 17 (dalle ore 10:00). Servizio di navetta gratuito con partenza dal piazzale delle Piscine, nel paese di Greve in Chianti, ogni 30 minuti. Sagra delle frittelle in carrozza a Compiobbi , in via Romena 1/a: domenica 17, dalle ore 10:00 alle 18:00.

, in via Romena 1/a: domenica 17, dalle ore 10:00 alle 18:00. Sagra delle frittelle a Bagno a Ripoli , in via Poggio della Pieve (precisamente all’incrocio con via Roma): sabato 16 e domenica 17, dalle ore 08:00 alle 19:00, o comunque fino a esaurimento frittelle.

, in via Poggio della Pieve (precisamente all’incrocio con via Roma): sabato 16 e domenica 17, dalle ore 08:00 alle 19:00, o comunque fino a esaurimento frittelle. Sagra delle frittelle al Circolo SMS di San Donato in Collina (via S. Donato, n. 25): sabato 16 e domenica 17, dalle ore 08:30 fino ad esaurimento frittelle.

al Circolo SMS di (via S. Donato, n. 25): sabato 16 e domenica 17, dalle ore 08:30 fino ad esaurimento frittelle. Sagra delle frittelle presso il Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio a Le Sieci, frazione del Comune di Pontassieve: sabato 16 (dalle ore 16:00 alle 19:00) e domenica 17 (dalle ore 10:00 a 12:00).