Mostre a Firenze: cosa visitare nel mese di marzo

Le mostre da visitare a Firenze non mancano mai, neanche nel mese di marzo 2024. Ne abbiamo selezionate cinque: a Palazzo Strozzi sta per aprirsi “Anselm Kiefer. Angeli caduti”, mentre nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi è possibile immergersi in un viaggio fatto di orchi, fate e streghe grazie alle illustrazioni delle favole di Roberto Innocenti. André Butzer è protagonista di una mostra ospitata tra Museo Novecento e Villa Bardini. Infine, al Museo degli Innocenti prosegue “Alphonse Mucha. La seduzione dell’Art Nouveau”, mentre MAD – Murate Art District ha da poco inaugurato “Repose and Resist”.

1. “Anselm Kiefer. Angeli caduti” nella sede di Palazzo Strozzi (22 marzo – 21 luglio 2024)

Tra le mostre più attese a Firenze per la prossima primavera c’è quella di Anselm Kiefer, che sarà inaugurata venerdì 22 marzo 2024 a Palazzo Strozzi. Pitture, sculture e installazioni di quello che è considerato uno dei più importanti artisti contemporanei coinvolgeranno i visitatori in un viaggio lungo tutta la carriera del maestro tedesco, tra vecchie e nuove produzioni. Tra le novità dell’esposizione, intitolata “Anselm Kiefer. Angeli caduti”, un’imponente opera che dialogherà con il cortile rinascimentale, ma il percorso tra le sale sarà una vera e propria riflessione attorno ai temi di identità, poesia, vicende storiche e pensieri filosofici. Attraverso i medium utilizzati dall’artista – dalla pittura alla scultura, dall’installazione alla fotografia – l’arte di Kiefer propone un percorso d’introspezione dell’essere umano in un costante cortocircuito tra presente, passato e futuro.

La mostra, curata da Arturo Galansino (direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi), sarà aperta fino al 21 luglio. Info e prenotazioni della prossima esposizione: 055.2645155 oppure [email protected]; giorni e orari: dal lunedì al venerdì, ore 09:00-18:00. Qui un approfondimento su chi è Anselm Kiefer.

2. Le mostre da visitare a Firenze: Roberto Innocenti a Palazzo Medici Riccardi, anche a marzo

Nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi a Firenze è in corso, e resterà visitabile fino al 26 maggio 2024, una mostra dedicata a tutti quei protagonisti che hanno popolato fino ad oggi le favole illustrate da Roberto Innocenti. Promossa da Città Metropolitana di Firenze, a cura di Paola Vassalli e Valentina Zucchi e organizzata da MUS.E, “Roberto Innocenti. Illustrare il tempo” presenta oltre 80 disegni ad acquerello, a tempera e a china che vogliono far riflettere l’osservatore sui grandi temi attraversati tanto dalla fiaba quanto dalla storia. La mostra è aperta dal lunedì alla domenica (eccetto il mercoledì) dalle ore 09:00 alle 19:00. La biglietteria e il bookshop chiudono un’ora prima. Contatti utili: +39 055.2760552; [email protected].

3. Le mostre in corso a marzo nel Museo Novecento di Firenze

Tra le varie mostre in corso da poter visitare al Museo Novecento di Firenze, ne segnaliamo in particolar modo una, a cura di Sergio Risaliti. S’intitola “André Butzer. Liebe, Glaube und Hoffnung (Amore, fede e speranza)” ed è un grande progetto espositivo dedicato all’artista tedesco visitabile – in piazza Santa Maria Novella n.4 – fino al 9 giugno 2024. Si segnala che questa mostra proseguirà, a partire da venerdì 22 marzo – e sempre fino al 9 giugno – con “… und der Tod ist auch ein Leben (…e anche la morte è una vita)” al Museo Stefano Bardini.

L’esposizione, nella sua duplice articolazione, consente di approfondire l’intera produzione artistica di André Butzer, la cui pratica prende avvio da un’originale comunione tra espressionismo europeo e cultura popolare americana. Nella biografia e nella formazione artistica dell’artista, accanto a nomi di grandi artisti, troviamo l’influenza da parte di grandi personaggi quali Henry Ford e Walt Disney, che a loro volta prendono ispirazione dalla lezione di Cézanne e Matisse, pittori francesi fondatori del modernismo in arte e ammirati dall’artista fin dalla gioventù. Orari di apertura del Museo Novecento: dal lunedì alla domenica, ore 11:00-20:00 (giovedì chiuso). Contatti: [email protected]; biglietteria: +39 055.2768224.

4. Museo degli Innocenti: “Alphonse Mucha. La seduzione dell’Art Nouveau”

È una le mostre più visitate a Firenze: “Alphonse Mucha. La seduzione dell’Art Nouveau”, che prosegue anche in questo mese marzo al Museo degli Innocenti. Il percorso espositivo, tematico e cronologico, presenta oltre 170 opere dell’artista (olii, acquerelli, disegni, manifesti, libri ma anche fotografie, gioielli e opere decorative) che mettono in evidenza tutto il suo straordinario eclettismo. Alla fine dell’esposizione si trova un nucleo di opere italiane che raccontano il contesto dell’evoluzione dello stile Art Nouveau in Italia: un omaggio, dunque, al fiorentino Galileo Chini. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 7 aprile 2024 dalle ore 09:30 alle 19:00 e la biglietteria chiude un’ora prima. Contatti: +39 055.2037122 oppure [email protected].

5. Mostre da visitare a Firenze nel mese di marzo: Murate Art District

Tra le mostre da vedere a Firenze, ne segnaliamo una anche al MAD – Murate Art District. Stiamo parlando di “Repose and Resist”, a cura di BHMF Black History Month Florence (fino al 30 marzo 2024): una collettiva che esamina i concetti di riposo e guarigione in relazione alla produzione culturale afro discendente. L’esposizione riunisce un gruppo di artisti internazionali ed è arricchita da un film documentario realizzato da Bradly Dever Treadaway in relazione a un ritiro, dal quale la mostra prende il nome, tenutosi a Giverny (in Francia): un invito allo spettatore a rallentare, a riposare e a riconoscere i bisogni del corpo e dello spirito. L’evento è accompagnato da un programma di conferenze, performance e workshop ed è visitabile dal martedì al sabato (lunedì e domenica chiusi), dalle ore 14:30 alle 19:30. Per maggiori informazioni: 055.2476873 oppure [email protected].