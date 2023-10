Eventi del weekend a Firenze, anche in caso di pioggia (21-22 ottobre 2023)

- Pubblicità -

Non importa che tempo farà in città: gli eventi del weekend a Firenze sono tanti sia sabato 21 che domenica 22 ottobre 2023. Si parte con la Florence Biennale alla Fortezza da Basso, mostra internazionale di arte contemporanea e design. Nello stesso luogo si trova anche Firenze Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali. Next Generation Fest è invece l’evento che vede protagonista la Gerazione Z. Al Cinema La Compagnia si terrà il Florence Queer Festival, ma sono moltissimi anche i mercatini, le sagre e le feste nei dintorni fiorentini, il cui programma potrebbe però cambiare in caso di maltempo.

Florence Biennale alla Fortezza da Basso

Ultimo weekend per visitare la Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design alla Fortezza da Basso (viale Filippo Strozzi). Il tema attorno al quale ruota la manifestazione è I Am You. Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design. L’obiettivo di questa XIV edizione ruota dunque attorno a concetti di identità individuali e collettive, nelle loro molteplici accezioni filosofiche, psicologiche, sociologiche e culturali. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito ufficiale della Florence Biennale. Sempre qui si possono trovare maggiori informazioni riguardo all’acquisto dei biglietti.

Firenze Creattiva (fino al 22 ottobre 2023)

Firenze Creattiva, fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg (Fiera di Bergamo), è ospite alla Fortezza da Basso di Firenze sia sabato 21 (ore 09:30 – 18:30) che domenica 22 (ore 09:30 – 16:00). Sono all’incirca 70 le imprese in rappresentanza di ben 13 regioni italiane e cinque stati esteri, che presenteranno i propri lavori: dal ricamo al patchwork, fino alle lavorazioni con il feltro. A tutto questo si affianca una nutrita agenda di eventi collaterali promossa da organizzatori ed espositori, con centinaia di appuntamenti. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 6 euro. Il programma completo dell’iniziativa si trova sul sito ufficiale di Firenze Creattiva.

Next Generation Fest 2023 a teatro

Tra le iniziative della giornata di sabato 21 ottobre (ore 10:00 – 23:00) a Firenze c’è anche Next Generation Fest, l’evento della GenZ. Sul palco di quest’anno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (in piazza Vittorio Gui, n.1) si alterneranno 60 ospiti tra content creator, influencer, imprenditori, giornalisti e istituzioni. Tra gli speaker Ermal Meta, Aurora Ramazzotti, e molti altri. I temi trattati dal festival saranno Europa, formazione, lavoro, innovazione e così via, visti naturalmente attraverso gli occhi della Generazione Z, i giovani nati tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio del ventunesimo secolo. Un programma – ricco di speech, interviste, performance musicali e artistiche, consultabile sul portale ufficiale di Giovanisì.

Cinema: Florence Queer Festival 2023

Tra gli eventi del weekend a Firenze, fino a domenica 22 ottobre c’è anche Florence Queer Festival al Cinema La Compagnia in Via Camillo Cavour, n. 50r. Questa iniziativa costituisce un mezzo potente per affrontare tematiche care alla comunità lgbtqia+. Il festival è dedicato alle culture queer e in particolare al cinema che proporrà anche quest’anno una selezione di lungometraggi e cortometraggi internazionali, incontri e iniziative speciali. Mattatore della giornata di domenica Immanuel Casto. Per saperne di più è possibile leggere il nostro articolo dedicato sulle iniziative da non perdere al Florence Queer Festival 2023.

I tanti mercatini a Firenze

I mercatini fiorentini non mancano mai, neanche in questo weekend, e sono tutti a ingresso libero. Creative Factory, la manifestazione dedicata ai piccoli artigiani per valorizzare il fatto a mano, fa tappa in piazza SS. Annunziata (sabato 21 e domenica 22, ore 09:30 – 20:00). Anche Santo Spirito è ‘in Fiera’ domenica dalle ore 08:00 alle 20:00 con il mercato degli ambulanti. Nel parcheggio del Tuscany Hall Teatro di Firenze (via Fabrizio de André angolo, Lungarno Aldo Moro, 3) si terrà invece Artigianarte, mostra mercato di collezionismo e artigianato (sabato 21 e domenica 22, dalle ore 10:00 alle 19:00). Il Paese dei balocchi sarà infine allestito nel quartiere di San Donato in via di Novoli, n. 10 fino a domenica 22 (ore 09:00 – 22:00). Giostre, videogames e fumetti sono le tre parole chiave che renderanno speciale questo evento.

Gli ultimi Svuota cantine di Firenze (domenica 22 ottobre 2023)

Eccoci finalmente ai tanto attesi Svuota cantine fiorentini. Nel Quartiere 3, domenica 22 ottobre, ce ne sarà uno al Galluzzo. L’appuntamento è dalle ore 9:00 alle 18:00 in piazza Acciaiuoli e sono previste 50 postazioni. Nella Palestra San Niccolò, centro polifunzionale che propone attività sportive, sociali e culturali per il benessere del corpo e della mente, ci sarà invece il Mercatino Svuota armadi nella medesima giornata e a partire dalle ore 10:00. Qui si potrà portare ciò che non si usa più oppure si potrà venire a spulciare in caso servisse qualcosa: vestiti usati, scarpe, accessori, e chi più ne ha più ne metta. Un modo per riciclare stando in compagnia, o perché no, anche da soli.

In Villa con gli Artigiani a Bagno a Ripoli

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023, dalle ore 10:30 alle 19:30, si apre la stagione autunnale nell’affascinante cornice di Villa il Padule n. 33 a Bagno a Ripoli (FI) con una nuova edizione della mostra mercato di alto artigianato In Villa con gli Artigiani. Un viaggio attraverso gioielli, abbigliamento, articoli di profumeria di alta qualità, e non solo. La manifestazione, ad ingresso libero, vede protagonisti anche eventi collaterali di vario genere. Per restare aggiornati su tutte le prossime novità è possibile consultare la pagina Facebook di Strana.mente Events.

Openday scuola cani guida per ciechi (21 ottobre)

Per chi ama gli animali, appuntamento sabato 21 ottobre presso la sede della Scuola Cani Guida per Ciechi in via dei Ciliegi n. 26 a Scandicci. In occasione dell’Open day, dalle ore 10:00 alle 18:00, ci sarà la possibilità conoscere da vicino le attività della scuola e della Stamperia Braille. Un modo per sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica della disabilità visiva. Anche quest’anno saranno organizzati giochi con premi riservati ai bambini e, assoluta novità, giochi anche per gli adulti. Per consultare il programma completo è liberamente scaricabile sul sito della Regione Toscana.

Nei dintorni: Fiera di San Luca a Impruneta

Nei dintorni fiorentini, e più precisamente in piazza Buondelmonti a Impruneta, c’è anche la Fiera di San Luca a Impruneta, una delle più antiche fiere di bestiame ancora esistente. Organizzata nella settimana in cui cade il patrono di San Luca, quest’anno si svolgerà fino a domenica 22. Un’antica tradizione che si rinnova da 1.000 anni cambiando pelle ma mantenendo sempre lo stesso spirito, con un ricco panorama di eventi, un mercato, alcuni stand gastronomici e giochi. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Impruneta.

Eventi del weekend a Firenze: Sapori d’autunno a Signa (domenica 22 ottobre)

Un’ultima nota riguarda domenica 22 ottobre (dalle ore 10:00 alle 19:00): nel centro storico di Signa – tra piazza Cavour, Viale Mazzini e piazza della Repubblica – torna Sapori d’Autunno, sagra enogastronomica di prodotti tipici stagionali. Qui si potranno trovare prodotti di stagione, quali castagne, uva, fichi e funghi porcini.