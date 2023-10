Gli eventi da non perdere al Florence Queer Festival 2023

- Pubblicità -

Un omaggio musicale a Michela Murgia, una masterclass in sala con il regista americano Bill Oliver e lo sceneggiatore Peter Nickowitz, la preview nazionale della nuova serie di Xavier Dolan e un pomeriggio di giochi con Immanuel Casto. E poi tanti film, produzioni internazionali e cortometraggi nostrani, anche d’animazione per il concorso Queer Animation con 12 opere prime presentate in anteprima. Il Florence Queer Festival torna con un programma di tutto rispetto al Cinema La Compagnia dal 18 al 22 ottobre 2023, per affrontare tematiche care alla comunità lgbtqia+. Argomenti che sono anche al centro delle cronache, dal concetto di famiglia (vecchia e nuova) alla guerra e i suoi esuli, dalla ricerca della propria identità all’autoderminazione dei corpi.

L’omaggio a Michela Murgia e la nuova serie di Xavier Dolan

La kermesse si apre nella serata di mercoledì 22 ottobre con un omaggio musicale di Letizia Fuochi a Michela Murgia, la scrittrice recentemente scomparsa che ha acceso i riflettori sulla sua “famiglia queer” e su un modo diverso di vivere i legami con le altre persone. A seguire la proiezione del cortometraggio The Dads di Luchina Fisher e l’anteprima italiana di del film Our Son di Bill Olivier, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Peter Nickowitz. I due, che riceveranno il premio Best Storyteller Award di Opera Lènta, saranno anche protagonisti di una masterclass di sceneggiatura queer il giorno dopo, aperta gratuitamente a tutto il pubblico senza necessità di prenotazione (giovedì ore 14.30).

- Pubblicità -

Altro evento di punta nella serata di sabato 21 ottobre quando sullo schermo della Compagnia arriveranno i primi due episodi, in preview nazionale, della miniserie scritta e diretta da Xavier Dolan The Night Logan Woke Up, un thriller piscologico che conta in tutto 5 puntate, presto in distribuzione a livello internazionale.

- Pubblicità -

Gli altri eventi del Florence Queer Festival

Non mancheranno momenti dedicati a personalità che hanno lasciato a vario titolo un segno indelebile nella comunità lgbtqia+: l’attivista lesbica e femminista Luki Massa, il poeta e scrittore Dario Bellezza, la mamma-attivista impegnata per anni nell’associazione Agedo Rita De Santis.

Un’intera serata sarà poi dedicata alla pornografia d’autore con il corto New Kings on the Block di Erika Lust e Pornomelancolía di Manuel Abramovich, in collaborazione con Erika Lust Films e IWONDERFULL (venerdì 20 ottobre dalle 21.15). Nel pomeriggio di domenica sarà ospite del Florence Queer Festival 2023 Immanuel Casto che sfiderà il pubblico nei giochi da tavolo “sexy”, ideati dallo stesso Casto Divo, ospite anche in serata dell’incontro “Non facciamone un dramma: la comicità ai tempi del Non si può più dire niente!” accanto a tre volti della nuova scena comica italiana Marchioro, Lorenzo Balducci e Frad. Programma completo su www.florencequeerfestival.it.