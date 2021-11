I migliori mercatini da visitare a Firenze nel weekend (6-7 novembre 2021)

Mercatini per tutti i gusti a Firenze questo weekend: tra sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 in Santissima Annunziata è protagonista una fiera delle lane e della tessitura, l’artigianato di qualità arriva nel Palazzo San Niccolò e – per chi vuole fare una gita fuori porta – un grande mercato popola le vie del centro di Empoli. Per i mercatini di Natale, in Toscana invece bisognerà aspettare ancora una settimana. Vediamo allora i principali appuntamenti per lo shopping durante il fine settimana.

Mercatini nel centro di Firenze: fatto a mano in piazza dei Ciompi (6 novembre 2021)

Iniziamo dal cuore della città. Nei giardini alle spalle della Loggia del Pesce di piazza dei Ciompi sabato 6 novembre 2021 si rinnova l’appuntamento con “Artefacendo” la mostra mercato dell’artigianato artistico fiorentino. L’evento è organizzato da Cna insieme ad Artex – Centro per l’artigianato artistico.

Dalle ore 10 alle 20 negli stand degli espositori si potrà trovare il meglio dell’handmade toscano: gioielli, orecchini d’artista, maglieria pregiata, ceramica, album fotografici fatti a mano, accessori di abbigliamento, pelletteria artigianale, oggetti in legno e argilla. Più info sul sito di Cna.

Fierucola delle Lane in piazza Santissima Annunziata

Questo weekend i mercatini tipici della Fierucola di Firenze lasciano la tradizionale cornice di Santo Spirito per arrivare in piazza Santissima Annunziata, sabato 6 e domenica 7 novembre, con la fiera delle lane di San Martino, che si ispira agli antichi mercati del Milletrecento. Protagonisti tessitori, filatori, tintori, feltrai, magliaie e sarte con tanti prodotti improntati alla tradizione e alla moda durevole, lane di razze autoctone e di piccoli allevamenti locali, tecniche di tintura naturale, filati in seta, cotone e canapa.

Saranno presenti anche altri artigiani con prodotti della terra, frutta e verdura di stagione, farine da grani antichi, saponi naturali e molto altro. Dalle 9.00 alle 19.00 la mostra mercato verrà accompagnata da dimostrazioni di tessitura manuale e di eco-print, incontri, laboratori per bambini e musica. Informazioni sulla pagina Facebook della Fierucola.

Mercatini a Firenze: Hand Made 2021 a Palazzo San Niccolò domenica 7 novembre 2021

Un mercatino di artigianato e dell’enogastronomia di pregio, nell’elegante contesto di Palazzo San Niccolò, nell’Oltrarno di Firenze: domenica 7 novembre si tiene Hand Made MMXXI Fall edition, appuntamento dedicato allo shopping di qualità. L’evento è promosso da Strana.mente Events in collaborazione con Real Taste of Tuscany.

Tra gli stand si potranno trovare bijoux, gioielli, abbigliamento, borse, scarpe, kimoni, accessori, profumi, cosmesi, raffinate decorazioni per la casa e cibo. Accesso da via di San Niccolò 79. L’ingresso è gratuito, nel rispetto delle norme anti-contagio. Orario 11.00 – 20.00. Si replica anche domenica prossima.

Vintage Charity Market nella serra del Giardino dell’Orticoltura

Il suggestivo Tepidarium del Roster, all’interno del Giardino dell’Orticoltura di Firenze (Via Vittorio Emanuele II, 4), ospita da venerdì 5 a domenica 7 novembre il mercatino solidale organizzato da Smile Project. Il ricavato servirà a sostenere progetti sociali e umanitari in Eritrea.

Grazie alle donazioni di molti brand saranno messi in vendita abiti griffati, vestiti vintage, accessori, borse, bijoux. Il Charity market è aperto dalle ore 9.00 alle 19.00. Per informazioni: [email protected]

Savonarola antiquaria: il mercato delle pulci di Firenze

Prima era alla Fortezza, poi si è postato alle Cascine e in piazza Indipendenza. Adesso il mercato dell’antiquariato di Firenze si svolge ogni prima domenica del mese in piazza Savonarola, subito fuori dal centro storico.

Dalle ore 8.00 alle 19.30 oltre 60 espositori mettono in mostra articoli di antiquariato, modernariato e oggetti da collezione. L’evento “Savonarola Antiquaria” è organizzato da Anva Confesercenti Firenze.

BAMMM! Books & Art: il mercatino al Museo Marino Marini di Firenze

Continua il calendario dei mercatini di libri d’arte del Museo Marino Marini di Firenze, che il 7 novembre, come ogni prima domenica del mese, ospita i banchi di BAMMM! Books & Art. Tra le sculture si trovano i banchi con pubblicazioni rare e numerate, oggetti d’artista, vinili, volumi sul design, sulla fotografia e l’architettura, edizioni introvabili e tanto altro.

Durante questo mercato culturale si svolgono anche eventi e incontri. In occasione di BAMMM! l’ingresso al Museo Marino Marini (piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze) è gratis. Orario 11.00 – 18.00. Per info: tel 055 219432.

Piazza Bartali in fiera (Firenze sud)

Spostandosi in periferia, a Gavinana domenica 7 novembre dalle ore 8 alle 20 si svolge “Bartali in fiera“. Nella grande piazza davanti al centro commerciale Coop prendono posto i banchi degli ambulanti con tante proposte, dal cibo all’abbigliamento. L’evento è promosso da Fivag Cisl Firenze.

Street food, tartufo, cioccolato ed eventi nel Centro San Donato di Novoli

Tanti i mercatini in programma anche alla periferia di Firenze, all’interno del centro commerciale San Donato a Novoli, che dal 4 al 7 novembre 2021 ospita il CiokkoTartUFFestival, una kermesse che mette insieme il tartufo e la cioccolata.

Questi due ingredienti si potranno gustare in mille modi diversi grazie ai food truck e ai banchi gastronomici presenti in piazza San Donato. Oltre alla mostra mercato vengono organizzati eventi per tutti: esibizioni di danza, dj set, spettacoli di magia e la proiezione della partita Juventus-Fiorentina sul maxischermo. Il programma completo nell’evento Facebook.

Mercatini nei dintorni di Firenze: tartufo e sapori autunnali a Scandicci fino al 7 novembre 2021

Il tartufo è il re del weekend anche a Scandicci per Tartù e dintorni, l’evento che si svolge in via Pantin, di fronte a piazza Resistenza da venerdì 5 a domenica 7 novembre 2021, dalle 9.00 alle 22.30. Mostra mercato, street food, prodotti tipici da tutta Italia, sapori autunnali sono il pezzo forte della manifestazione che prevede anche due show cooking sabato e domenica alle 16.

In più negozi del centro commerciale naturale Città Futura sono aperti con tante proposte per questa stagione.

Empolissima 2021 fa il bis: mercato maxi a Firenze

L’edizione d’autunno si è già tenuta qualche settimana fa, questo weekend invece tocca al recupero (fuori stagione) dell’Empolissima di primavera che era stata annullata a causa dell’emergenza sanitaria. Domenica 7 novembre, dalle ore 8 alle 20, questa fiera promozionale invade il centro di Empoli con un grande mercato ambulante con un centinaio di espositori.

L’edizione speciale, promossa da Confesercenti, mette in vetrina abbigliamento, accessori, artigianato, prodotti per la casa, gastronomia. E la lista è ancora lunga. Per l’occasione molti negozi del centro resteranno aperti anche domenica. Necessario il green pass.

Mercatini dell’antiquariato nei dintorni di Firenze, sabato 6 e domenica 7 novembre 2021

Per gli amanti dei mercatini delle pulci questo weekend fuori Firenze, in Mugello, sono in calendario due appuntamenti. Il 6 novembre in piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo si tiene il Sabato del tarlo, dalle 8 del mattino fino al tramonto.

Domenica 7 novembre invece il centro storico di Scarperia si anima per Collezionisti in Piazza, un’intera giornata dedicata all’antiquariato, alla numismatica, alla rigatteria e alla filatelia e affini per comprare e scambiare. Orario 9.00 – 19.00. Info: 055 8468165.

Secondo weekend per la Fiera di novembre Fucecchio e festa della castagna a Vinci

A Fucecchio continua l’edizione 2021 della Fiera di novembre, con bancarelle per le vie del centro domenica 7 novembre dalle ore 8 alle 20, apertura festiva dei negozi e luna park in piazza Aldo Moro. Si replica con il mercato anche martedì 9, giovedì 11, sabato 13 e domenica 14 novembre.

Sempre domenica 7, dalle ore 10 fino a sera, nel centro di Vinci si tiene la quinta Festa della castagna. Un’occasione per gustare caldarroste, castagnacci, necci al cioccolato e gelato alla castagna. In programma inoltre un mercatino di oggettistica e di artigianato, intrattenimento musicale, l’esposizione di trattori d’epoca e la mostra di animali da cortile.

