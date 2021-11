Cosa fare a Firenze nel weekend: gli eventi del 6 e 7 novembre 2021

Rispetto alla scorpacciata di iniziative dell’ultimo ponte festivo, a Firenze il programma di eventi per sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 si ridimensiona un po’, ma ci sono comunque delle buone occasioni di svago. Le star indiscusse del fine settimana sono i mattoncini Lego, protagonisti di una fiera e di un’esposizione, ma ci sono anche mercatini, corse solidali, mostre e spettacoli da vedere a teatro. Ecco quindi cosa fare a Firenze tra il 6 e il 7 novembre 2021.

Eventi a Firenze: AiLoveRunning 2021 domenica 7 novembre

Sulle colline di Careggi, domenica 7 novembre 2021 si corre per solidarietà in occasione di AiLoveRunning, l’evento organizzato da Ail Firenze, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma in collaborazione con il Gruppo Sportivo Maiano. Due i percorsi della corsa, con partenza da piazza Meyer: da 5 o da 10 chilometri.

Per le norme anti-Covid la partecipazione all’evento è riservata a 500 persone, con iscrizione online entro il 5 novembre. Gli altri potranno partecipare virtualmente. Quota: 10 euro. L’iniziativa sosterrà la ristrutturazione di 5 stanze del centro di accoglienza di Ail Firenze.

Bricks in Florence 2021: il festival del Lego al Tuscany Hall

Uno degli eventi di punta di questo weekend a Firenze è il grande festival per gli appassionati di Lego che si svolge sabato 6 e domenica 7 novembre 2021. Florence Bricks propone due giornate di iniziative con grandi costruzioni di mattoncini colorati, come il diorama dedicato al Titanic o lo scenario in stile Signore degli Anelli. E poi laboratori, esibizioni di robot realizzati con i Lego e sfide di robotica per ragazzi.

Inoltre, grazie ai tanti espositori presenti, si potrà dare la cacia a pezzi rari, set e mattoncini sfusi per le proprie creazioni. La fiera è aperta sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. I biglietti di ingresso per Bricks in Florence 2021 costano 8 euro (intero), 6 euro (dai 6 ai 12 anni oppure per i soci Coop). I bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Per alcune attività è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale.

Gli eventi per lo shopping: cosa fare a Firenze (6-7 novembre 2021)

Tanti i mercatini che si svolgono in città durante questo weekend. In piazza Santissima Annunziata sabato e domenica si tiene la Fierucola delle lane di San Martino con una mostra mercato, dimostrazioni di tessitura, laboratori per bimbi e incontri. L’artigianato fatto a mano è protagonista in piazza dei Ciompi sabato per la nuova data di “Artefacendo”, ma l’handmade sbarca anche a Palazzo San Niccolò, in Oltrarno, per un evento speciale che si svolge domenica 7 novembre.

La serra del Roster, nel giardino dell’orticoltura, ospita poi il mercatino solidale dell’associazione Smile Project. E ancora al Museo Marino Marini torna il mercatino di libri d’arte (con ingresso gratuito), in piazza Bartali arrivano le bancarelle degli ambulanti e nel centro commerciale San Donato di Novoli si degustano le prelibatezze a base di cioccolato e tartufo. Per i dettagli vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori mercatini di Firenze il 6 e 7 novembre 2021.

Visite guidate e mostre a Firenze

Proseguono anche questo fine settimana le visite tematiche organizzate dalla Cooperativa Opera d’arte all’interno del complesso monastico della Certosa di Firenze. I visitatori possono vedere anche luoghi generalmente chiusi al pubblico. I tour si svolgono ogni sabato (e ogni mercoledì) alle 10.30 e alle 11.30, fino al 27 novembre. Nel fine settimana i temi sono “La vita quotidiana” e “Lavoro e produzioni”. Biglietto di ingresso 5 euro, visite guidate gratis, prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo [email protected]

Ricco il programma degli eventi espositivi a Firenze, aperti tra sabato 6 e domenica 7 novembre 2021. A Palazzo Strozzi Shine. Jeff Koons ha superato i 50.000 ingressi nel primo mese di apertura, mentre nel piano interrato della Strozzina è partita da poco la mostra di arte contemporanea Alter Eva. Natura Potere Corpo. Le opere della pittrice britannica Jenny Saville sono ospitate in 5 musei di Firenze e il corpus principale si trova al Museo Novecento.

Orario prolungato durante il weekend per la digital exhibition Inside Dalì nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte, mentre questo è il penultimo weekend di apertura per AniMA – La Magia del Cinema d’Animazione da Biancaneve a Goldrake a Palazzo Medici Riccardi. Per gli appassionati dei mattoncini colorati, oltre al festival al Tuscany Hall, segnaliamo la mostra I Love Lego al Museo degli Innocenti. Qui le principali mostre in corso a Firenze a novembre 2021.

Gli eventi nei teatri di Firenze: gli spettacoli da vedere il 5, 6 e 7 novembre 2021

Sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 entra nel vivo il cartellone di eventi sui palchi di Firenze. Al Teatro della Pergola fino a domenica 7 novembre torna Memorie di Adriano di Maurizio Scaparro con un nuovo allestimento che rilegge la storia raccontata da Marguerite Yourcenar. Nei panni dell’imperatore Pino Micol. Orari ore 20.45, domenica 15.45.

In scena al Niccolini le due coppie protagoniste della commedia di Spiro Scimone, Amore, con la regia di Francesco Sframeli: due tombe a due piazze, memorie del passato e quattro vite al tramonto per una riflessione sulla natura umana. Fino a lunedì 8 novembre, orario 19.30 (domenica spettacolo pomeridiano ore 16).

Al Puccini sabato 6 alle 21 si esibisce l’orchestra nazionale jazz giovani talenti, domenica sempre alle 21 Tosca con il suo “Morabeza in teatro” porta il pubblico nel mondo musicale che ha amato, grazie al costante dialogo con i suoi musicisti.

La stagione del Teatro di Rifredi propone venerdì 5 e sabato 6 novembre alle 21 la prima nazionale de Il Funambolo della luce, lo spettacolo di Ciro Masella dedicato a uno dei più rivoluzionari inventori della storia: Nikola Tesla. Domenica alle 16.30 invece lo show per famiglie con bambini tra i 3 e i 10 anni La casa dei gatti, una produzione del paracadute di Icaro.

Musica classica

La musica classica risuona nella sala del Teatro Verdi, dove venerdì 5 novembre alle 21 il direttore Markus Stenz e il clarinettista Nicolai Pfeffer insieme all’ORT eseguono uno dei concerti più belli di Mozart, quello per clarinetto K.622.

Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino due date per ascoltare la sinfonia n. 9 in re minore di Anton Bruckner diretta da Zubin Mehta: sabato alle 20 con la Philarmonie Luxembourg; domenica alle 16 con la Konzerthaus Dortmund.

Cosa fare nei dintorni di Firenze (6-7 novembre): eventi, fiere e mercati

Per una gita fuori porta segnaliamo che il centro di Empoli domenica 7 novembre si popola di un centinaio banchi da mattina a sera per l’edizione speciale della fiera promozionale Empolissima. Sempre il 7, a Vinci si tiene la festa della castagna con degustazioni, musica e mercatini nel centro del paese, mentre a Fucecchio è tempo di una nuova data della Fiera di novembre, con il mercato domenicale e le giostre del luna park.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi.