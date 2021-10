Mercatini e fiere da non perdere a Firenze e dintorni (8-9-10 ottobre 2021)

Dalla Fiera di Scandicci a Floralia in Santo Spirito; dal Visarno Market alle feste delle castagne in Mugello. Anche il fine settimana dell’8, 9 e 10 ottobre 2021 è ricco di mercatini, fiere ed eventi per gli amanti dello shopping, a Firenze e dintorni. In programma anche market solidali, fiere del libro, mercati ambulanti in versione maxi e kermesse di street food. Ecco le migliori proposte in città e nei paraggi per questo secondo weekend ottobrino.

Mercatini ed eventi a Firenze: Floralia 2021 in Santo Spirito (9-10 ottobre)

Il chiostro di Santo Spirito, sabato 9 e 10 domenica ottobre ospita l’edizione 2021 di Floralia, mostra mercato di giardinaggio e artigianato animata da visite guidate al complesso monumentale e laboratori di profumi, cesteria, composizioni floreali e acquerelli. L’iniziativa è organizzata per la quarta volta dall’associazione Amici di Santo Spirito.

L’ingresso è a offerta libera per raccogliere fondi da destinare al servizio di vigilanza della chiesa di Santo Spirito. L’orario della mostra mercato va sabato dalle 10.30 alle 20.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00. Per info e prenotazioni: [email protected], 338.8357799 in orario d’ufficio. Qui il programma di eventi.

I mercatini a Firenze domenica 10 ottobre: Creative Factory, Fierucola e Galluzzo in fiera

In piazza dei Ciompi il secondo weekend del mese arriva Creative Factory, il market di artigianato contemporaneo. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, 30 artigiani aprono i loro stand dalle ore 09.30 alle 20.00. In Oltrarno, invece come ogni seconda domenica del mese, il 10 ottobre si tiene la Fierucola in piazza del Carmine con banchi di piccoli produttori, per fare una spesa di qualità e a chilometro zero (dalle ore 8.00 alle 15.00).

Fuori dal centro, al Galluzzo la Fivag Cisl Firenze organizza per domenica in piazza Niccolò Acciaioli “Galluzzo in fiera“, mercato di generi vari, con cibo, abbigliamento e molto altro, dalle ore 8 del mattino alle 8 di sera.

Visarno Market 2021: la mostra mercato torna all’Ippodromo (anche con l’elicottero)

Espositori di vintage, modernariato, artigianato, dischi in vinile, arti grafiche, oltre a workshop di intaglio, laboratori per bambini, un’are kids e la possibilità di sorvolare i cieli della città in elicottero. Sono questi gli ingredienti principali del Visarno Maket, uno dei mercatini vintage più gettonati di Firenze che si svolge sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 nell’ippodromo del Visarno (ingresso dal piazzale delle Cascine, biglietto 3 euro).

È aperto entrambi i giorni dalle 11.00 alle 21.00 con momenti di intrattenimento e un’area ristoro. Domenica, dall’Ippodromo del Visarno si potrà inoltre salire su un elicottero e sorvolare il centro di Firenze, con un costo che va da 50 a 60 euro. Info e prenotazioni [email protected]

Florence Vintage Market 2021: il mercatino File a Palazzo Corsini

Da giovedì 7 a domenica 10 ottobre, Palazzo Corsini sul Lungarno ospita il Florence Vintage Market d’autunno, mercato di raccolta fondi dedicato all’abbigliamento vintage e organizzato per sostenere FILE, la Fondazione Italiana di Leniterapia. L’iniziativa vuole bissare il successo dell’evento della scorsa primavera.

Abiti, accessori e bijoux di alta qualità, firmati o sartoriali, sono i protagonisti di questo market solidale a ingresso gratuito. Orario giovedì e venerdì 11.00 – 16.00, sabato e domenica 11.00 – 18.00. Accesso da Lungarno Corsini 8.

Il mercatino di Firenze Books alla Manifattura Tabacchi

Questo weekend la Manifattura Tabacchi di Firenze si anima con presentazioni di libri, letture e laboratori per bambini in occasione del festival “Firenze Books“. Accanto al programma di eventi, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, anche uno spazio vendita per i lettori più appassionati.

Presenti 5 librerie indipendenti fiorentine: Florida, Farollo e Falpalà, Leggermente, Libreria Alfani e Marabuk. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook di Firenze Books.

Eventi nei dintorni di Firenze: la Fiera di Scandicci 2021

Non solo mercatini il 9 e 10 ottobre 2021 alle porte di Firenze. Sabato si apre la Fiera di Scandicci, che quest’anno ritorna in grande stile: 20.000 mila metri quadrati di mostra-mercato all’aperto e al coperto, con 300 espositori dislocati nella zona che va dal municipio fino alla fermata De André della tramvia.

Nella fiera campionaria a ingresso gratuito più grande della Toscana c’è proprio di tutto: arredamento, eccellenze enogastronomiche, artigianato, benessere, auto, street food, oltre a una nuova area verde, chiama oasi, dove il pubblico può fermarsi e rilassarsi. Sabato e domenica gli stand sono aperti con orario 10-24, ma poi la festa continua fino al 17 ottobre. Per l’ingresso è necessario il green pass o il braccialetto verde “IO pass” rilasciato ai punti autorizzati (qui più informazioni sulla Fiera di Scandicci 2021).

Mercatini nei dintorni di Firenze: in Mugello fiera d’autunno e sagre delle castagne (8-9-10 ottobre 2021)

Sempre per i mercatini nei dintorni di Firenze, segnaliamo gli eventi in programma nel Mugello durante il fine settimana dell’8, 9 e 10 ottobre 2021. Da venerdì parte la Fiera d’ottobre di Dicomano. Nelle piazza del paese street food, artigianato artistico, degustazioni, musica, spettacoli e laboratori per bambini. Domenica 10 ottobre gran finale dalle ore 15 con la “Disfida del bardiccio” , una gara a base di salsiccia che vedrà affrontarsi i macellai del Mugello e della Valdisieve. Qui il programma completo in pdf.

È tempo anche della Mostra mercato del marron buono, la tradizionale sagra della castagna a Marradi, ogni domenica dal 10 al 31 ottobre 2021, con stand gastronomici e mercatini. Green pass obbligatorio. La novità di quest’anno è la degustazione di prodotti tipici nella nuova e suggestiva “Terrazza Dino Campana”, in programma il sabato dalle 18 alle 19. Informazioni chiamando lo 055 8045170 o scrivendo all’indirizzo [email protected]

Nelle stesse domeniche anche Palazzuolo sul Senio rende omaggio ai prodotti dell’autunno in occasione della sagra del marrone e dei frutti del sottobosco, che vede le vie della cittadina invase da stand e bancarelle di cibo e artigianato (info: 055 8046125 – [email protected]).

Questa domenica e la prossima (10 e 17 ottobre) anche San Piero a Sieve celebra i marrone IGP del Mugello, con musica, mercatini, prodotti tipici e gastronomia nel parco Antonio Berti. Orario 9.00 – 19.00. Domenica 10 nel pomeriggio giochi per bambini e poi il concerto dei Quarto Podere. A questo evento si affianca il mercatino Mercanzie in Piazza, che porta nelle vie centrali della città artigianato, rigatteria, antiquariato ed opere dell’ingegno (domenica 10 dalle ore 9.00).

Food Festival a Fucecchio e il mercato Empolissima

Nell’empolese segnaliamo infine lo Street Füd festival che si svolge a Fucecchio in piazza Montanelli dall’8 al 10 ottobre: 3 giorni di degustazioni, musica e spettacoli itineranti. Tutto a ingresso gratuito. Sul menu specialità regionali italiane (dalla Toscana all’Abruzzo fino alla Sicilia) e internazionali (piatti tipici venezuelani, argentini e messicani).

Per gli amanti dei mercatini in versione maxi, domenica 10 ottobre c’è la fiera promozionale Empolissima, organizzata da Confesercenti Empolese-Valdelsa e ANVA Confesercenti. Dalle 8.00 alle 20.00 nel centro di Empoli prendono posto oltre 130 banchi di abbigliamento, accessori, artigianato, prodotti per la casa, gastronomia e tanto altro. Ingresso gratuito, ma green pass obbligatorio.

Consigliamo di controllare sui siti ufficiali eventuali cambiamenti di programma.