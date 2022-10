Mercatini e fiere a Firenze e dintorni (22-23 ottobre 2022)

- Pubblicità -

Complici le buone condizioni meteo, il weekend del 22 e 23 ottobre 2022 si preannuncia come il giusto momento per scoprire i numerosissimi mercatini organizzati a Firenze e nei dintorni della città: ci sono fiere, svuota cantine, mercati dei fumetti e molto altro. Ecco una breve guida allo shopping, con i principali appuntamenti.

Mercati e fiere a Firenze il 22 e 23 ottobre 2022

- Pubblicità -

Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022, dalle ore 09:00 alle 19:00, in piazza dei Ciompi nel centro di Firenze torna la mostra mercato di dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage. Sarà anche possibile chiedere una valutazione agli esperti o vendere agli espositori vecchi vinili e pubblicazioni. Per informazioni: [email protected], 3484410579, 3387390387.

- Pubblicità -

Domenica 23 ottobre invece piazza Santo Spirito è in fiera dalle ore 08:00 alle 20:00. Qui potrete trovare cibi e bevande, abbigliamento, bigiotteria, oggettistica, antiquariato, e molto altro ancora. Spostandosi in periferia, nel centro commerciale San Donato a Novoli sabato e domenica è protagonista il mercatino marchigiano con specialità di questa terra, si va dalle calzature alla pelletteria, dall’artigianato al buon cibo.

Gli svuota cantine: i mercatini di seconda mano a Firenze (22-23 ottobre)

- Pubblicità -

Ottobre è anche il mese degli svuota cantine, dove dare la caccia a piccole e grandi occasioni. Per quanto riguarda i quartieri di Firenze, il calendario dei mercatini dei cittadini si chiude proprio domenica 23 ottobre con “Piazza la cantina” che vede da mattina a sera, in piazza Dallapiccola, nella zona di viale Redi, oltre 40 banchi curati dai residenti del Quartiere 1. Nei dintorni, il giorno prima, sabato 22 ottobre, a Lastra a Signa si tiene il mercatino del riuso con tante bancarelle nel centro storico della cittadina dalle ore 9 alle 19. Qui la guida agli altri eventi del weekend a Firenze.

Artigianato e visite guidate alla Villa di Liliano

- Pubblicità -

Lungo l’elenco dei mercati e mercatini fuori Firenze il 22 e 23 ottobre 2022, abbiamo fatto una selezione. Partiamo dalla Villa medicea di Liliano, sulle colline di Grassina, che sabato e domenica è animata da Artigianato d’Autore, mostra mercato organizzata da Strana.mente Events e dedicata alle eccellenze dell’artigianato Made in Italy. Previste anche visite guidate, incontri e iniziative. Ci saranno inoltre food truck dove fare uno puntino, pranzare o cenare. Orario 11.00 – 19.30, ingresso gratuito, info sull’evento Facebook.

La fiera millenaria di San Luca a Impruneta

Sabato 22 e domenica 23 a Impruneta si terrà la Millenaria Fiera di San Luca, un appuntamento tra i più attesi in questo territorio, con banchi del mercato in piazza Buondelmonti al pozzo, street food nel Parco della Barazzina, commercianti in fiera lungo le vie del centro e luna park in piazza Accursio da Bagnolo. Nel corso della manifestazione, poi, ci saranno spettacoli e tanti giochi per bambini. Sul sito del Comune di Impruneta il programma completo della Fiera di San Luca.

Gli altri mercatini nei dintorni di Firenze (22-23 ottobre 2022)

Il 23 ottobre, Greve in Chianti ospita in piazza Matteotti come ogni quarta domenica del mese Il Pagliaio, mercato del biologico e dell’artigianato, durante il quale le aziende del territorio propongono prodotti di stagione, biologici e a km zero (orario 09:00 alle 19:00). Nella sola giornata di domenica 23 ottobre, dalle ore 10:00 alle 20:00, nel centro storico di Signa (piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica) torna Sapori d’Autunno, la sagra enogastronomica di prodotti tipici stagionali.

Spostandoci in Mugello, a Firenzuola, e più precisamente in Piazza Agnolo, domenica è in programma Dal Bosco e dalla Pietra: la tradizionale mostra mercato annuale che nasce per promuovere le due principali attività economiche del territorio, la lavorazione della pietra serena e la coltura del bellissimo bosco dell’appennino tosco-romagnolo. Infine il 22 e il 23, a Montelupo Fiorentino, in località Turbone, spazio al mercato enogastronomico d’autunno con prodotti tipici autunnali del territorio e manufatti artigianali. A questi, si affiancano molte attività alle quali è possibile partecipare ed assistere.

La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma. Si consiglia di controllare sui siti ufficiali degli eventi